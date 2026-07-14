طهران: لن نسمح بتصدير قطرة نفط واحدة من المنطقة طالما استمر العدوان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ "الموجة الثالثة" من عملية "نصر 2"، مؤكداً أنه "لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز" ما دامت الأعمال العدائية الأميركية مستمرة، معتبراً أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى عرقلة وتأخير أي جهود محتملة لإعادة فتح مضيق هرمز. وأوضح أن عملياته، التي نفذت قبل ساعات، شملت هجوماً متزامناً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف مواقع أميركية في البحرين والكويت.

وأفاد البيان بأن العملية أدت إلى "تدمير" عدة مخازن للأسلحة وقطع غيار للسفن والطائرات في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية في البحرين، كما أشار إلى استهداف منصات إطلاق طائرات "MQ-9" في قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت، ما أسفر عن "تدمير" وإلحاق أضرار بعدد من تلك الطائرات، وفق البيان الإيراني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الموجة الثالثة" من عملية "نصر 2" التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني؟ ما هي الأسباب التي دفعت إيران إلى اعتبار مذكرة التفاهم مع واشنطن "مهدومة"؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذه الهجمات تأتي رداً مباشراً على هجمات الجيش الأميركي، التي استهدفت بعد ظهر اليوم عدداً من المحطات الساحلية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وشدد البيان على أن سياسة "الرد بالمثل ومعاقبة المعتدي ستستمر ما دامت الجرائم الأميركية متواصلة"، محذراً من أن أي تكرار لهذه الاعتداءات سيُواجَه بـ"ردود مفاجئة".

هدم مذكرة التفاهم

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، للتلفزيون الإيراني، إن الولايات المتحدة، بإعادة فرض الحصار، "هدمت" مذكرة التفاهم. وأكد غريب آبادي أن بلاده، بعد الإجراءات الأميركية، لم تعد ترتبط بأي التزامات، بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، مشدداً على أن أي مطالبة موجهة إلى إيران بإعادة حركة الملاحة عبر المضيق إلى طبيعتها تُعد "مطالبة في غير محلها".

وأوضح أن الركيزة الأساسية للتفاهم كانت إنهاء الحرب ضد إيران والجبهات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا التفاهم انتُهك فعلياً، سواء داخل الأراضي الإيرانية عبر الهجمات أو في جبهة لبنان. وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز مهما كلف ذلك من ثمن، مؤكداً أن المضيق بالنسبة إليها أهم من الملف النووي.

وقال غريب آبادي إن الولايات المتحدة لم تكتف بانتهاك بنود مذكرة التفاهم، بل "هدمتها بالكامل". وأوضح أن الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق كان كفيلاً بانهياره، مشيراً إلى أن واشنطن تنصلت حالياً من جميع التزاماتها المنصوص عليها في المذكرة.

وأكد أن إيران تدير حركة الملاحة في المضيق بشكل كامل في ظل الظروف الحربية القائمة، مشدداً على أن الإجراءات الإيرانية "لا تمس" بسيادة سلطنة عُمان، وأن طهران لا يمكنها السماح باستخدام أي مسارات لأغراض تتعارض مع أمنها القومي.

كما أشار إلى أن طهران قدمت مقترحات للجانب العماني بشأن مسارات جديدة لحركة السفن، معرباً عن قناعته بأن التوصل إلى تفاهمات كان ممكناً لو كان القرار بيد الجانب العماني وحده، من دون تدخلات خارجية.

وفي سياق متصل، نفى المسؤول الإيراني بشكل قاطع مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إجراء مفاوضات استمرت 11 ساعة مع وفد إيراني في مسقط، مؤكداً عدم عقد أي محادثات مع الطرف الأميركي. وأوضح أن اللقاءات التي جرت في سلطنة عُمان اقتصرت حصراً على المسؤولين العمانيين، مشدداً على أن الشهر الماضي لم يشهد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.