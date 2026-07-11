طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وشرحنا موقفنا للوفد القطري

- نفت إيران طلبها إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تصريحات ترامب حول المحادثات غير صحيحة، وأوضحت موقفها بشأن الانتهاكات الأميركية لمذكرة التفاهم. - شددت إيران على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، محذرة من أن أي انتهاك أميركي سيواجه بإجراءات مماثلة، مشيرة إلى انتهاكات أميركية تتعلق بالهجمات العسكرية والعقوبات. - زيارة عباس عراقجي إلى عُمان تأتي في إطار مشاورات حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث تصر إيران على إدارة المضيق، بينما تسعى الولايات المتحدة وعُمان لفتح مسار بديل.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء الجمعة، أن بلاده لم تطلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، نافياً بذلك صحة ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم. وقال ترامب إنه "وافق" على مواصلة المحادثات مع إيران، لكنه أشار إلى أنه أبلغ طهران أن "وقف إطلاق النار انتهى"، مكرراً بذلك تصريحات أدلى بها خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت في أنقرة الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التطورات التي ناقشها الوفد القطري مع وزير الخارجية الإيراني؟ ما هي البنود الجوهرية التي انتهكتها الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح بقائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن طهران، وانطلاقاً من "نهجها المسؤول"، لم ترفض طلب أحد الوسطاء الإقليميين زيارة إيران لمناقشة التطورات، مشيراً إلى أن الوفد القطري أجرى مباحثات اليوم في مدينة مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي. وقال إنه جرى توضيح الموقف الإيراني حول التطورات الجارية والانتهاكات الأميركية لمذكرة التفاهم المبرمة منتصف يونيو/حزيران الماضي بوساطة قطر وباكستان.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر إيراني مطلع "العربي الجديد" بوصول وفد قطري إلى مدينة مشهد الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن خفض التصعيد، وتنفيذ الطرفين تعهداتهما بموجب مذكرة التفاهم. وشدد بقائي على أن سياسة طهران لا تزال ترتكز على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، مؤكداً أن أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم سيواجه بإجراءات إيرانية مماثلة. واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الجانب الأميركي بـ"نقض العهود بوصفه نمطاً سلوكياً ثابتاً"، وارتكاب "انتهاكات متكررة" لمذكرة التفاهم التي أُبرمت قبل اثنين وعشرين يوماً فقط.

وأوضح بقائي أن الولايات المتحدة انتهكت "بنوداً جوهرية" في المذكرة، بدءاً من الهجمات العسكرية يومي الأربعاء والخميس، مروراً بإلغاء الإعفاءات المتعلقة ببيع النفط الإيراني، وصولاً إلى إعلان فرض عقوبات جديدة على طهران. ولفت إلى أن الطرف الأميركي "استخدم ذرائع مختلفة" لخرق بنود المذكرة المكونة من 14 بنداً، مؤكدا أن طهران لن تنفذ أي تعهد دون مقابل، وأنها اتخذت بالفعل خطوات مقابلة رداً على هذه الانتهاكات، مشدداً على أن هذا السلوك الإيراني سيستمر في حال واصل الطرف الآخر نهجه.

تقارير دولية عراقجي إلى مسقط غداً لبحث ملف هرمز

وحول زيارة عراقجي السبت إلى سلطنة عُمان، قال المتحدث باسم الخارجية أنها تأتي في إطار مشاورات مستمرة بدأت منذ شهرين تقريباً حول أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح بقائي أن هذا الملف يعد إحدى الركائز الأساسية في مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن إيران "أبدت جدية وحزماً في تحمل مسؤولياتها المتعلقة بترتيبات الوضع الطبيعي والخدمات البحرية لحركة السفن". وأكد بقائي أن الزيارة تأتي استكمالاً لجولات سابقة من الاجتماعات الفنية التي عُقدت في طهران ومسقط، بهدف تعزيز التعاون وتسهيل العبور الآمن في مضيق هرمز، وفقاً للتفاهمات المشتركة.

وتأتي زيارة عراقجي إلى مسقط على وقع تطورات ساخنة يشهدها مضيق هرمز الواقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية العُمانية، وبروز خلافات بين الطرفين أخيراً بشأنه. وفيما تصرّ إيران على ضرورة إدارة مضيق هرمز وعبور السفن في مسار ملاحي داخل مياهها الإقليمية، تحاول الإدارة الأميركية بتعاون عُماني فتح مسار بديل داخل المياه الإقليمية العُمانية. ونفذت بحرية الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، هجمات على سفن عدة حاولت العبور من المسار العُماني، أعقبتها هجمات أميركية على إيران التي ردت عليها بهجمات طاولت دولاً في المنطقة بزعم استهداف قواعد عسكرية أميركية.