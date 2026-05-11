طهران: لم نطرح نقل اليورانيوم إلى الخارج أو تعليق التخصيب 15 عاماً

- نفى مصدر إيراني موافقة طهران على نقل اليورانيوم المخصب للخارج، مؤكدًا عدم وجود أي إشارة في الرد الإيراني لقبول إخراج المواد النووية. كما شددت إيران على ضرورة الإفراج عن أموالها المجمدة في فترة زمنية محددة. - وصف مستشار قائد الثورة علي أكبر ولايتي تصريحات ترامب بأنها تهديدات نووية مبطنة، مؤكدًا أن إيران لن تُهزم في الدبلوماسية كما لم تُهزم في الميدان، ودعا ترامب لفهم النظام الجيوسياسي الجديد لغرب آسيا. - اعتبر ترامب اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ضعيفًا، ورفض الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، مشيرًا إلى تراجع إيران عن تسليم اليورانيوم المخصب بعد موافقتها الأولية.

نفى مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض صحة موافقة طهران على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج، مؤكداً تصريح وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة "عدم وجود أي شيء في الرد الإيراني يشير إلى قبول إخراج المواد النووية المخصبة من البلاد".

وأفاد المصدر، الذي لم تشر الوكالة إلى هويته، بأن إيران حددت، في خطتها المقترحة التي أُرسلت أمس إلى الولايات المتحدة عبر باكستان، فترة زمنية معينة لاستلام أموالها المجمدة، مشيرا إلى أن واشنطن عرضت في مقترحها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، لكن طهران أكدت على ضرورة الإفراج عن هذه الأموال خلال مدة زمنية محددة. كما اعتبر المصدر حديث بعض وسائل الإعلام الغربية عن اقتراح إيران تعليق برنامجها النووي لمدة 15 عاماً "كذباً وافتراء تماماً وعملية نفسية"، على حد وصفه.

من جهة أخرى، خاطب مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً: "لقد هزمناكم في الميدان، لذا لا تظن أبداً أنك ستنتصر في الدبلوماسية". وأضاف ولايتي أن ترامب يقول في منشوره إن "إيران لن تضحك بعد الآن"، ويتحدث عن وقف لإطلاق النار بـ"بريق عظيم"، لكنه "يهدد إيران نووياً بشكل مبطن، وكأنه قد صدق أكاذيب البنتاغون (وزارة الحرب)، بشأن التستر على إحصائيات الخسائر الفادحة في صفوف الجنود الأميركيين".

وأضاف ولايتي: "السيد ترامب، لا تظن أبداً أنك باستغلال هدوئنا اليوم ستدخل بكين منتصراً. تعلم أولاً أبجديات النظام الجيوسياسي الجديد لغرب آسيا!"، على حد قوله، في إشارة إلى الزيارة التي يبدأها ترامب إلى الصين يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران "ضعيف للغاية" و"في أضعف حالاته"، معتبراً أنه "على أجهزة الإنعاش"، مضيفاً: "كأن الطبيب يدخل ويقول إن لدى شخصك المفضل فرصة 1% للبقاء على قيد الحياة"، وذلك بعد رفضه الرد الإيراني على المقترح الأميركي. وأكد ترامب، رداً على أسئلة الصحافيين في المكتب البيضوي، أنه لم يكمل قراءة المقترح الإيراني، مضيفاً: "بعد قراءة قطعة من القمامة، لم أكمل قراءته، وقلت: لن أضيع وقتي على قراءة هذا"، في إشارة إلى الرد الإيراني.

وادعى ترامب أن إيران وافقت قبل يومين على تسليم "الغبار النووي"، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب الموجود في المواقع الإيرانية التي استهدفتها واشنطن بضربات العام الماضي، قبل أن تتراجع في ردها الأخير، الذي وصفه بـ"الرد الغبي"، وقال: "إيران تتفق معنا على أشياء ثم تتراجع. لديهم معتدلون ومجانين". وأضاف ترامب أن الإيرانيين قالوا: "ستضطرون إلى إخراجه"، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب، وتابع: "كنا سنذهب معهم، لكنهم غيروا موقفهم لأنهم لم يضعوا ذلك في الوثيقة. وعندما أرسلوا لنا الرد انتظرنا أربعة أيام إضافية، وكان يمكن أن يستغرق الأمر عشر دقائق فقط. اتفقوا معنا ثم تراجعوا. أعتقد أنهم قالوا إن الموقع دُمّر بشكل كامل".