طهران: لا مفاوضات مع واشنطن والتركيز ينصب حالياً على الدفاع

- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران تركز حالياً على الدفاع ضد هجمات الأعداء، مشدداً على أن أي اعتداء سيواجه برد حازم ومماثل، مع التركيز على الدفاع بدلاً من المفاوضات. - أشار إلى مفهوم "الالتزام مقابل الالتزام" في الاتفاقات مع الولايات المتحدة، موضحاً أن إيران ستلتزم طالما الطرف الآخر ملتزم، وأنها ستتخذ إجراءات ضد أي خرق. - كشف موقع أكسيوس عن اجتماع ترامب لمناقشة شن هجوم واسع على إيران، بهدف إضعاف قدرتها على شن هجمات في مضيق هرمز.

أكدت طهران على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" في أي اتفاق

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء اليوم الأربعاء، أن بلاده تركز حالياً على الدفاع لصد هجمات الأعداء، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية "أثبتت أن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سيواجه قطعاً برد حازم ومماثل". وأوضح، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية على هامش مراسم تأبين المرشد الراحل علي خامنئي في جامعة "الإمام الصادق"، أنه لا يوجد مسؤول يتوانى عن الدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن التركيز في الوقت الراهن ينصب على الدفاع فقط، وليس المفاوضات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الالتزامات المتبادلة التي تشير إليها إيران في أي اتفاق مع الولايات المتحدة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها إيران ردًا على الانتهاكات الأميركية لمذكرة التفاهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتطرق المتحدث الإيراني إلى مفهوم "الالتزام مقابل الالتزام" في أي اتفاق مع الطرف الأميركي، موضحاً أن طهران تعتبر التزاماتها نافذة طالما أن الطرف الآخر ملتزم بها، وأنه في حال حدوث خرق من الطرف المقابل، فقد تمتنع إيران عن تنفيذ التزاماتها كلما استوجب ذلك. وأضاف أن طبيعة التفاهمات قائمة على مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وأن السبب في التراجع عن تنفيذ بعض البنود يعود إلى أن "الطرف الأميركي بدأ بنقض العهد والمواثيق منذ البند الأول" من مذكرة التفاهم المبرمة منتصف الشهر الماضي.

وتابع بقائي، مشدداً على أن "أيدي طهران ليست مكبلة في ظل هذه الظروف، فكما أن القوات المسلحة ترد بكل قوة على الاعتداءات الأميركية، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة رداً على الانتهاكات الأميركية للمذكرة".

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وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، وفق التلفزيون الإيراني، أن إيران "لن تترك أي اعتداء أو تحرك ضد الشعب الإيراني دون رد"، متوعداً بـ"ردود حازمة على هذه الاعتداءات". وشدد على أن الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي دونالد ترامب "يجب أن يدركا أن هذا المسار قد جُرِّب سابقاً وانتهى بالفشل"، مؤكداً أن بلاده "قد ألحقت هزائم قاسية بأميركا والكيان الصهيوني".

ويأتي هذا في وقت كشف فيه موقع أكسيوس الأميركي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ترامب عقد اجتماعاً في غرفة العمليات يوم أمس الثلاثاء لمناقشة شن هجوم واسع النطاق على إيران، يتجاوز في نطاقه الضربات الحالية التي تتركز حول مضيق هرمز. وأوضح مسؤولون أميركيون أن الهدف من الضربات هو إضعاف قدرة إيران بشكل كبير على شن هجمات على السفن في مضيق هرمز.