طهران: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن في إسلام أباد

- أعلنت إيران عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في باكستان، حيث ستقوم الحكومة الباكستانية بنقل الرسائل بين الوفدين، مع شكرها لباكستان على جهود الوساطة لإنهاء الحرب العدوانية. - أكد البيت الأبيض أن مبعوثيه سيلتقون مع عباس عراقجي في إسلام أباد، بينما لن يحضر نائب الرئيس جي دي فانس المحادثات لعدم حضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. - صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تعتزم تقديم عرض لتلبية المطالب الأميركية، مشددًا على ضرورة تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

أعلنت إيران أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع ممثلي الولايات المتحدة في باكستان، وذلك بعد وقت قصير من وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد، مساء الجمعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على موقع "إكس" إنه "ليس من المقرر عقد أي اجتماع بين إيران والولايات المتحدة". وبدلاً من ذلك، قال بقائي إن المسؤولين الباكستانيين سينقلون الرسائل بين الوفدين. وأعرب بقائي عن شكره للحكومة الباكستانية على "وساطتها المستمرة ومساعيها الحميدة لإنهاء الحرب العدوانية التي فرضتها الولايات المتحدة".

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق يوم الجمعة إن مبعوثيه إلى إسلام أباد سيجتمعون مع عراقجي.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت مساء الجمعة، أن الوزير عباس عراقجي وصل إلى إسلام أباد للقاء كبار المسؤولين الباكستانيين وبحث جهود إقامة السلام وإنهاء الحرب على إيران، فيما أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان السبت إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات.

ونقلت شبكة "سي أن أن"، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم، إن نائب الرئيس جي دي فانس لا يعتزم حضور المحادثات في إسلام أباد نظراً لعدم حضور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وبحسب الشبكة، يُعتبر قاليباف، من وجهة نظر مسؤولي البيت الأبيض، نظيراً لفانس في رئاسة الوفد.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأميركية. وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف: "سيقدمون عرضاً، وسنرى ما سيحدث". وذكر ترامب أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض. ويشدد ترامب على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)