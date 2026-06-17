طهران: قد يوقع رئيسا إيران والولايات المتحدة على مذكرة التفاهم

- هناك احتمال لتوقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، حيث يُدرس توقيعها إلكترونيًا قبل اجتماع جنيف للتركيز على التفاصيل الفنية خلال 60 يومًا، بهدف تسريع التنفيذ وتجنب إهدار الوقت. - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لبنان يعد انتهاكًا للمذكرة، مشيرًا إلى اتفاق للتفاوض خلال 60 يومًا لإنهاء الحصار البحري في غضون 30 يومًا. - تقرر إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، حيث ستتولى إيران هذه المهمة بالتعاون مع سلطنة عمان، مع تبادل الآراء مع دول المنطقة عند الضرورة.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مساء اليوم الأربعاء، إن ثمة احتمالاً بتوقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، قائلا إن "الفكرة لا تزال قيد الدراسة". وفي ما يتعلق بالترتيبات الخاصة باجتماع جنيف، أكد بقائي عدم حدوث أي تغيير في خطط إيران لهذا الحدث حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، قالت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة، نقلا عن مصدر إن هناك مقترحا يقضي بتوقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح المصدر الإيراني أن المقترح ينص على توقيع نص مذكرة التفاهم إلكترونيا قبل مغادرة الطرفين إلى جنيف، لكي تتركز اجتماعات جنيف على مناقشة التفاصيل الفنية والمواضيع التخصصية خلال فترة الستين يوما. وأضاف المصدر أن الهدف من هذا المقترح يتمثل في تسريع الانتقال إلى المرحلة التنفيذية ومنع إهدار الوقت في المفاوضات المقبلة. وفي الوقت نفسه شدد المصدر على أن إيران لم تعلن حتى الآن موافقتها على هذا المقترح.

وبخصوص لبنان، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لبنان يعني انتهاك مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران ستتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. وأشار بقائي إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق للتفاوض خلال فترة 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، موضحا أن المذكرة تلزم بإنهاء الحصار البحري في غضون 30 يوما.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، بين بقائي أنه تقرر إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها خلال فترة زمنية محددة، مشددا على أن إيران تتولى هذه المهمة بنفسها ولا حاجة لمشاركة أو تدخل أطراف أخرى. وأضاف أن إيران ستتعاون مع سلطنة عمان لصياغة آلية لإدارة مضيق هرمز، مع إجراء تبادل للآراء مع دول المنطقة الأخرى عند الضرورة.