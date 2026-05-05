طهران: شددنا سيطرتنا على هرمز وتكدس عدد هائل من السفن في المضيق

- أفاد التلفزيون الإيراني بأن الهجمات الأميركية في مضيق هرمز استهدفت خمسة قوارب مدنية وتجارية، مما أدى إلى مقتل خمسة إيرانيين، وأكد الحرس الثوري تعزيز سيطرته على المضيق. - حذر مصدر إيراني شركات التأمين البحري من المخاطر المالية بسبب التصريحات الأميركية، مشدداً على ضرورة الحصول على إذن إيراني للعبور، وإلا فإن إيران لن تتحمل مسؤولية سلامة الملاحة. - أكد رئيس البرلمان الإيراني أن الوضع في مضيق هرمز غير قابل للتحمل لأميركا، بينما وصف وزير الخارجية الإيراني المشروع الأميركي بأنه "طريق مسدود"، داعياً للحذر من الانجرار إلى أزمات جديدة.

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن القطع البحرية التي ادعت الولايات المتحدة تدميرها في مضيق هرمز، كانت عبارة عن خمسة قوارب وزوارق مدنية وتجارية، لافتاً إلى أن الهجمات الأميركية أدت إلى مقتل خمسة مواطنين إيرانيين. وأشار التلفزيون إلى أن الحرس الثوري شدد سيطرته وإحكام قبضته على مضيق هرمز، مضيفاً أن أعداداً هائلة من السفن والقطع البحرية الأجنبية تتكدس في مناطق الرسو بانتظار الإذن الإيراني للسماح لها بالعبور.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر إيراني مطلع تحذيراً إلى شركات التأمين البحري الدولية العاملة في قطاع الشحن، وملاك السفن والبضائع، دعاهم فيه إلى توخي الحذر لضمان عدم دفع أثمان المواقف والتصريحات الأميركية من أموالهم الخاصة.

وأكد المصدر الإيراني أن المسارات المحددة من مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية في مضيق هرمز هي المسارات الوحيدة القابلة للاستخدام، مشدداً على أن إيران لا تتحمل أي مسؤولية عن تأمين سلامة الملاحة في المسارات الأخرى. وأوضح أن مسؤولية أمن السفن التي لا تحصل على تصاريح عبور من إيران تسقط عن عاتق طهران منذ لحظة تشغيل محركات السفينة للتحرك باتجاه مضيق هرمز.

وأشار المصدر إلى أن الحصول على إذن من السلطات الإيرانية شرط أساسي للعبور من المضيق، محذراً من أن وقوع أي مشكلة لأي سفينة قد يؤدي حتماً إلى اضطراب الملاحة وحدوث مشكلات بيئية، وفي هذه الحالة ستطالب إيران ملاك السفن والبضائع بتحمل تكاليف هذه الاضطرابات والأضرار البيئية المحتملة.

تقارير دولية ستارمر يتهم إيران بمحاولة زعزعة استقرار بريطانيا

وكان رئيس البرلمان الإيراني والوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، أكد اليوم الثلاثاء، أنّ المعادلة الجديدة في مضيق هرمز "طور التثبيت"، مضيفاً أنّ استمرار هذا الوضع غير قابل للتحمل لأميركا. وقال قاليباف، في منشور على منصة إكس، إنّ أميركا وحلفاءها، من خلال انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري على إيران، يعرّضون أمن الملاحة ونقل الطاقة للخطر، مؤكداً أنه "سيزول شرهم". وتابع: "نعلم جيداً أن استمرار الوضع الراهن غير قابل للتحمّل لأميركا، بينما نحن لم نبدأ بعد".

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فجر اليوم الثلاثاء، أن ما يُسمى بـ"مشروع الحرية" الأميركي في مضيق هرمز هو، في حقيقته، "مشروع طريق مسدود". واعتبر عراقجي أن التطورات الجارية في مضيق هرمز تظهر بوضوح أنّ "الأزمة السياسية ليس لها حل عسكري". وأضاف أنه في الوقت الذي تحرز فيه المفاوضات تقدماً بفضل الجهود الباكستانية، "يجب على الولايات المتحدة أن تكون يقظة وألا تنجر مرة أخرى إلى مستنقع تقودها إليه الأطراف المغرضة"، مضيفاً أن الأمر ذاته ينطبق على الإمارات.