طهران: سنبحث بالدوحة الإفراج عن أموالنا المجمدة ولن نلتقي الأميركيين

- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عدم وجود خطط لاجتماعات مع الجانب الأميركي في الدوحة، مشيراً إلى مباحثات مع قطر حول تنفيذ مذكرة التفاهم والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، محذراً من الهجمات الأميركية على جنوب إيران. - شدد بقائي على أهمية التزام الولايات المتحدة بتعهداتها ووقف الحرب على جميع الجبهات، موضحاً أن مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام" يحكم العلاقة بين الطرفين. - أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية عن وصول المبعوثين الأميركيين للدوحة لإجراء مباحثات، مؤكداً عدم عقد اجتماع مباشر مع الإيرانيين، وأشار إلى التنسيق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي خطط لعقد اجتماعات مع الجانب الأميركي في الدوحة. وصرح بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، بأنه لم تكن هناك أي خطط للقاء مسؤولين أميركيين في أي مستوى خلال هذا الأسبوع، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي التراجع عنه. وأوضح أن الوفد الإيراني سيجري في الدوحة غداً مباحثات مع الجانب القطري يتعلق بتنفيذ بنود من مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وبشأن الهجمات الأميركية على جنوب إيران يومي الجمعة والسبت الماضيين، حذّر بقائي من أنّها مثلت انتهاكاً للبند الأول من مذكرة التفاهم، مضيفاً أنّ "أي اعتداء لن يمر من دون ردّ فوري وصارم". وتابع أن عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها وفق المذكرة واستمرار الهجمات سيؤثران سلبا على مسار العملية التفاوضية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده تراقب بشكل دائم مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، موضحاً أنّ مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، يعني أن إيران ستواصل تنفيذ تعهداتها طالما التزم الطرف الأميركي بتعهداته، مضيفاً أن التزامات الطرفين واضحة وشفافة.

وأشار إلى أنّ نصّ مذكرة التفاهم كُتب بدقة، مبينا في بنده الأول أن وقف الحرب على جميع الجبهات يجب أن يشمل لبنان. وشدد بقائي على أن الموقف الإيراني حول ما يجري في لبنان "واضح"، وأن تعهد الولايات المتحدة بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما لبنان، وفق البند الأول من المذكرة، "يعد أمراً مهما" لإيران. وأكد أن على واشنطن الالتزام بتعهداتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء وصول المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن يُعقَد اجتماع مباشر بين المبعوثين والمسؤولين الإيرانيين.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحافي، إن "ويتكوف وكوشنر سيأتيان للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، ولا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أميركا وإيران". وبينما قالت طهران أمس الاثنين إنّ وفداً تقنياً سيتوجه إلى قطر لبحث الإفراج عن الأرصدة المجمّدة، ذكر الأنصاري أنّ "الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحوَّل إلى طهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023 ومخصصة لشراء السلع الإنسانية". وبشأن مسألة مضيق هرمز، قال الأنصاري إنّ قطر تنسق مع سلطنة عمان بشأن المضيق والعبور الآمن للسفن، مضيفاً: "استُخدِم خط اتصال مباشر لتهدئة التوتر في مضيق هرمز لاحتواء المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، إنّ إيران طلبت عقد اجتماع، فيما أعلن البيت الأبيض أنّ مبعوثَي ترامب، ويتكوف وكوشنر، سيتوجهان إلى العاصمة القطرية للمشاركة في الاجتماع المرتقب مع الجانب الإيراني. وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إنّه "من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم". وأمس الاثنين، أكد مصدر مطلع على المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لوكالة رويترز أن فرقاً فنية من البلدين مكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم، التي وُقعت في 18 يونيو/ حزيران في إسلام أباد، ستجتمع في الدوحة، وأضاف المصدر أن الوسطاء شكّلوا قنوات اتصال لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن المحادثات الفنية ستتواصل.