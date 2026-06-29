- رفضت إيران المشاركة في المفاوضات الفنية بسبب الهجمات الأمريكية الأخيرة، وعلقت المفاوضات حتى يتم إنهاء "الخروق" الأمريكية، مع احتمال اتخاذ خطوات إضافية إذا استمرت التحركات الأمريكية في مضيق هرمز. - أرسلت طهران رسائل شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء، محذرة من أن التحركات الأمريكية تمثل تهديداً لمستقبل مذكرة التفاهم، وتدرس الرد العسكري والدبلوماسي. - تصاعدت التوترات الإقليمية مع تحذيرات من الرئيس الأمريكي ترامب، بينما تكثف دول عربية جهودها لدعم المفاوضات، وتواصل إسرائيل مواقفها التصعيدية ضد إيران.

قال مهدي فضائلي، عضو مكتب أعمال المرشد الإيراني، مساء الأحد، إن إيران رفضت المشاركة في المفاوضات الفنية التي كان من المقرر عقدها اليوم، ما أدى إلى إلغائها، موضحاً أن سبب ذلك يعود إلى تطورات الليالي الأخيرة، في إشارة إلى الهجمات الأميركية التي استهدفت إيران خلال الليلتَين الماضيتَين.

وأضاف فضائلي، في حديثه إلى التلفزيون الإيراني، أنّ هناك سبباً آخر يتمثل في انتظار تنفيذ بعض الشروط، من بينها التأكد مما إذا كان سحب الأموال المجمدة التي أفرج عنها متاحاً لإيران أم لا. وصباح اليوم الأحد، كشف مصدر إيراني مطلع لـ"العربي الجديد" أن طهران بعثت خلال اليومين الماضيين "رسائل شديدة اللهجة" إلى الجانب الأميركي عبر الوسطاء، أوضحت فيها أن التحركات الأميركية في مضيق هرمز، من خلال السعي إلى فتح ممر بديل، وكذلك الهجمات الأخيرة، تمثل "تهديداً جوهرياً لمستقبل مذكرة التفاهم".

وأضاف المصدر أن الجهات الإيرانية المعنية تدرس حالياً، إلى جانب الرد العسكري المباشر، مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية أيضاً للرد على "الخروق" الأميركية للمذكرة، من بينها تعليق المفاوضات الفنية مع الجانب الأميركي وعدم المشاركة فيها قبل إنهاء تلك الخروق، كما لم يستبعد المصدر الإيراني أن تقدم طهران على خطوات إضافية أخرى في حال استمرار الهجمات والتحركات الأميركية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن فرص إجراء المفاوضات المتعلقة بقضايا الاتفاق النهائي "تراجعت بشكل كبير" في ظل هذه التطورات الساخنة.

رصد إسرائيل تتأهب لهجوم إيراني محتمل عقب الاتفاق مع لبنان

وللمرّة الثانية بعد توقيع مذكرة التفاهم في 18 يونيو/ حزيران الجاري، تعرّضت مواقع إيرانية ساحلية لهجمات أميركية الليلة الماضية، رداً على ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" من استهداف القوات الإيرانية لسفينة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد حذر، السبت، من أنّ إيران "ستزول من الوجود" إن وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى استئناف الحرب، متهماً طهران بانتهاك وقف إطلاق النار.

وكثفت دول عربية اتصالاتها لدعم المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، فيما يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بشأن التطورات الإقليمية. في المقابل، واصلت إسرائيل إطلاق مواقف تصعيدية، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسكه بالمصالح الأمنية الإسرائيلية في مواجهة إيران، معلناً إرسال وفد إلى واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني، بينما توعّد وزير الأمن يسرائيل كاتس بالردّ على أي هجوم إيراني محتمل، في وقت تتواصل فيه ردّات الفعل على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والانقسام بشأنه داخل الحكومة الإسرائيلية، وفي لبنان.