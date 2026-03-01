طهران: خططنا لما بعد خامنئي والأعداء سيدفعون ثمناً باهظاً لاغتياله

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، في رسالة مصورة وجهها إلى الشعب الإيراني عقب مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، أن إيران "ستحاسب أميركا وإسرائيل"، قائلاً: "لقد تجاوزتم خطنا الأحمر وستدفعون الثمن"، مؤكداً التخطيط لجميع السيناريوهات بما في ذلك لما بعد مقتل خامنئي، متحدثاً عن تشكيل مجلس قيادي مؤقت حتى اختيار قائد جديد لإيران.

ووجه قاليباف حديثه إلى واشنطن وتل أبيب قائلاً: "لن نسمح بأن تُبتلع إيران الإسلامية وأن تُخيب آمال مئات الإيرانيين"، وأضاف "سنوجه إليكم ضربات مرعبة لدرجة أنكم ستترجون بأنفسكم لإنهائها". وقال رئيس البرلمان إن "الهيكلية العسكرية والإدارية للبلاد خرجت من إطار التمحور حول الفرد"، مضيفاً: "لم يتخيل أحد هذا الحجم الواسع من العمليات الناجحة ضد جميع المراكز الأميركية والكيان الصهيوني؛ وقد حيّر هذا الأمر جميع الخبراء العسكريين. وحتى هذه اللحظة، تستمر العمليات دون أي توقف وستستمر".

لاريجاني يعلن عن "قرب" تشكيل مجلس قيادة مؤقت

من جهة أخرى، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، في كلمة ألقاها على التلفزيون الإيراني إن "أميركا والكيان الصهيوني أحرقا قلب الشعب الإيراني، وسنحرق قلوبهما". وأضاف أنه "يجب أن نختار واحداً من أمرين: إما قبول الاستسلام وما يتبعه من نهب وتقسيم لإيران، أو المقاومة والصمود". وأشار لاريجاني إلى أن "المستعمرين عندما يتجهون نحو دولة ما، فإنهم يسعون لنهب مواردها"، وأضاف أن "إسرائيل تسعى لتقسيم إيران". وذكر أن "هذا الكيان لا مفر له من البدء بتقسيم الدول الكبيرة ليبقى هو نفسه".

وقال: "سلوك القوات المسلحة الإيرانية اليوم سيكون أقوى بكثير من الأمس"، محذراً جماعات معارضة قال إنها تسعى لتقسيم إيران قائلاً: "لا تظنوا أن نسيماً هبت ويمكنكم فصل جزء من إيران، وسيكون ردنا عليهم كما كان بالأمس" وتابع أنه خلال العقود الماضية، سعى الأعداء بطرق مختلفة للضغط على الشعب والحكومة في إيران؛ من العقوبات إلى خلق المشاكل الاقتصادية، "لكن صمود الشعب الإيراني استمر دائماً، وتحمّل رغم كل الصعوبات".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قرب تشكيل مجلس قيادة مؤقت، معرباً عن أمله أن "يتمكّن الشعب الإيراني من تجاوز هذه العقبة التي أوجدها الأعداء بكبرياء وفخر". يشار إلى أنه في الحالات التي يحدث فيها فراغ في منصب القيادة سواء بالوفاة أو الاستقالة أو العزل، يُلزم الدستور مجلس الخبراء بالتحرّك "في أسرع وقت ممكن" لاختيار وتعيين قائد جديد. ولكن، ولضمان استمرارية عمل الدولة ومنع أي فراغ في السلطة خلال الفترة الانتقالية، ينص الدستور على تشكيل مجلس مؤقت يتولى جميع مهام القيادة.

ويتكون هذا المجلس المؤقت من ثلاثة أعضاء رئيسيين هم: رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور الذي يجري اختياره من قبل "مجمع تشخيص مصلحة النظام". الهدف الأساسي من هذا التشكيل هو ضمان استمرارية إدارة شؤون الدولة، لا سيما في الملفات الحساسة، حتى يجري تثبيت القائد الجديد. ومن الجدير بالذكر أن هذا المجلس لا يتمتّع بسلطات مطلقة مماثلة لسلطات القائد. فقد قيد الدستور صلاحياته في القرارات المصيرية، مشترطاً حصوله على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام قبل اتخاذ أي إجراء في القضايا الكبرى للدولة.

وأكد لاريجاني أن "بلادنا تستند إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى، هي الأمة الإيرانية الواعية والشجاعة، والثانية، هي القيادة الحكيمة والمدبرة التي تكشف جميع حيل العدو وتحبطها"، مضيفاً أن "هذه العوامل دفعت حتى المستشارين العسكريين للعدو إلى تحذيرهم من أن مثل هذه العملية لن تنجح". وأشار لاريجاني إلى مقابلة ستيف ويتكوف الأخيرة مع "فوكس نيوز" وقوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستغرب من عدم استسلام إيران، قائلاً: "إنهم يتساءلون بدهشة: لماذا لا يخاف الشعب الإيراني ولا يستسلم رغم كل الضغوط والتهديدات؟ الجواب يكمن في الإيمان الراسخ، ووحدة الكلمة، والقيادة الحكيمة"، بحسب قوله.

وأكد لاريجاني أن التجارب الأخيرة "أثبتت أنه كلما زاد ضغط الأعداء، زادت استجابة الشعب الإيراني بوعي أكبر ووحدة أعمق، وسيواصل مسيرة التقدم والعزة الوطنية بقوة". كما قال إن "الأعداء توصلوا في النهاية إلى أنهم لن يتمكّنوا من تحقيق أهدافهم ما دامت قيادة إيران في يد الإمام الخامنئي"، مضيفاً أنهم "لهذا قرروا استهدافه أولاً".