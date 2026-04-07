طهران توقف جهود التفاوض مع واشنطن بعد تهديدات ترامب

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين في المنطقة، بأن طهران أوقفت الاتصالات الدبلوماسية المباشرة مع واشنطن، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية بالكامل. وقال المسؤولون إن هذه الخطوة عرقلت مؤقتاً الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها لم تُنهِ المحادثات.

من جانبها، نقلت "نيويورك تايمز" عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار، تأكيدهم أن إيران أوقفت جهود التفاوض مع الولايات المتحدة، وأبلغت باكستان أنها لن تشارك بعد الآن في محادثات وقف إطلاق النار. وجدّد ترامب، في وقت سابق اليوم، تهديده لإيران قبيل انتهاء المهلة التي منحها لها للتوصل إلى اتفاق، مساء اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فجر الأربعاء بتوقيت إيران. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "حضارة بأكملها ستندثر الليلة، ولن تعود أبداً. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح". وتابع: "مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفاً، ربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقّد. 47 عاماً من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيراً. بارك الله شعب إيران العظيم".

وقال مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز"، بعد تصريح ترامب، إن باكستان تواصل نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، لكن الولايات المتحدة لم تغيّر لهجتها حتى الآن، مؤكداً أنه "لا مفاوضات مع أميركا التي تريد من إيران الرضوخ للضغوط". وأضاف المصدر أن طهران "ستُظهر مرونة عندما ترى مرونة من الجانب الأميركي"، مشدداً على أن ما تريده واشنطن هو إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما "لن يتم مقابل وعود جوفاء".

كما حذر من أن خروج الوضع عن السيطرة قد يدفع حلفاء إيران إلى إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد حركة الملاحة الدولية. وأشار إلى أن قطر نقلت إلى الولايات المتحدة رسالة إيرانية تتعلق بالتهديدات بضرب محطات الكهرباء، محذراً من أن أي هجوم أميركي على هذه المنشآت سيؤدي إلى "إغراق المنطقة بأكملها، والسعودية، في ظلام دامس".