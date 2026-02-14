- رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعم الشعب الإيراني وإنهاء الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى أن الشعب لا يريد إصلاح النظام بل دفنه. - بهلوي يطالب بتدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة لتسريع نهاية النظام الإيراني، معتبراً أن المفاوضات الدبلوماسية وحدها لن تحقق مطالب الشعب الإيراني. - تزامناً مع مؤتمر ميونخ للأمن، احتشد نحو 200 ألف متظاهر في ميونخ احتجاجاً على السياسات القمعية للسلطات الإيرانية، مع دعم دولي من قادة مثل الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

، اليوم السبت، انتقادات حادة إلى الاتحاد الأوروبي، على خلفية استضافة مؤتمر ميونخ للأمن لرضا بهلوي نجل الشاه السابق، معتبراً أن أوروبا باتت "عاجزة ومهمّشة" وفاقدة لوزنها الجيوسياسي في المنطقة، في وقت تشهد فيه الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المفاوضات النووية، تحولات حساسة. وفي رسالة نشرها على منصة "إكس"، أعرب عراقجي عن أسفه لما قال إن مكانة مؤتمر ميونخ للأمن آلت إليه، قائلاً إن المؤتمر، الذي كان يُنظر إليه تقليدياً بوصفه "حدثاً جاداً وذا مصداقية"، قد تحوّل في ما يخص إيران إلى "سيرك ميونخ".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "هذا التراجع يحمل دلالات مهمة، أبرزها أن الاتحاد الأوروبي يبدو في حالة ارتباك"، ويعود ذلك إلى ما وصفه بأنه "عجز" الاتحاد عن فهم التطورات الجارية داخل إيران. وأضاف عراقجي أن الاتحاد الأوروبي، من منظور استراتيجي، "فقد كامل وزنه الجيوسياسي في منطقة غرب آسيا"، مشيراً بشكل خاص إلى أن "ألمانيا باتت في طليعة الدول التي فوّضت سياستها الإقليمية لإسرائيل بشكل كامل". واعتبر أن "المسار العام لأوروبا بالغ السوء ومثير للقلق"، لافتاً إلى أن انعكاسات هذا النهج تظهر بوضوح في ما وصفه بأنه "شلل وتهميش دور الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية" في التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.

Sad to see the usually serious Munich Security Conference turned into the "Munich Circus" when it comes to Iran. This decline, with performance preferred over substance, holds important messages: — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 14, 2026

وأضاف أن أوروبا، التي كانت في وقت من الأوقات أحد الأطراف الرئيسية في الحوار، "لم يعد لها اليوم أي حضور يُذكر"، مؤكداً أنه في المقابل هناك "دور أكثر فاعلية وتأثيراً تؤديه دول صديقة لإيران في المنطقة"، واصفاً أداء الترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بأنه "ضعيف ومهمّش".

بهلوي يدعو ترامب لتدخل عسكري في إيران

في المقابل، ألقى رضا بهلوي كلمة خلال مسيرة لأنصاره ومعارضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش مؤتمر ميونخ، قال فيها: "لا شكّ أن هذه المعركة هي معركتنا، وأن النور سينتصر على الظلام"، حسب قوله. وأضاف بهلوي: "أتعهد بأن أكون قائد المرحلة الانتقالية من أجلكم، حتى نصل يوماً إلى فرصة نحدد فيها مصير بلدنا عبر مسار ديمقراطي شفاف وصناديق الاقتراع، وهو ما نفتقده اليوم" على حد تعبيره. وتابع قائلاً إن "ملايين الإيرانيين، من مختلف المناطق والقوميات واللغات والأديان والتوجهات، يقفون اليوم صفاً واحداً في هذه المعركة الوطنية من أجل الحرية"، معتبراً أن ما يقال عن انعدام الوحدة بين الإيرانيين "كذب محض"، وفق قوله.

ودعا بهلوي في كلمته، الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إلى "مساندة الشعب الإيراني"، مؤكداً أن الوقت قد حان لـ"إنهاء الجمهورية الإسلامية". وقال بهلوي: "إلى الرئيس ترامب... لقد سمع الشعب الإيراني قولكم إن المساعدة في الطريق، وهو يثق بكم، فساعدوه". وشدد بهلوي على أن "الوقت قد حان لإنهاء الجمهورية الإسلامية"، مضيفاً: "هذا هو المطلب الذي يتردد صداه من دماء أبناء وطني، الذين لا يطلبون منا إصلاح النظام، بل مساعدتهم على دفنه". وكان ترامب قد صرح، أمس، بأن تغيير النظام في إيران سيكون "أفضل ما يمكن أن يحدث"، بالتزامن مع إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط العسكري على طهران.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، دعا بهلوي إلى تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك قد "يسرع نهاية النظام الإيراني ويحفظ حياة المزيد من المحتجين"، على حد تعبيره. وأضاف أن "النظام الإيراني يبدو على شفا الانهيار"، وأن "المفاوضات الدبلوماسية وحدها قد لا تحقق ما يطالب به الشعب الإيراني". وتابع بهلوي أن "الانتظار الطويل في المفاوضات مع طهران حول الاتفاق النووي قد لا يحقق ما تطلبه الحركة الاحتجاجية"، موضحاً أن "التوصل إلى حل دبلوماسي وحده لن يؤدي إلى التغييرات التي ينشدها الشعب الإيراني"، وداعياً إلى "إعادة التفكير في الاستراتيجية الدولية". وخلال المؤتمر، التقى بهلوي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي عبّر عن دعم بلاده للشعب الإيراني في ما وصفه بـ"كفاحه من أجل مستقبله".

وفي سياق متصل، قدّرت الشرطة الألمانية عدد المتظاهرين الذين احتشدوا في مدينة ميونخ للاحتجاج على ما وصفوه بـ"السياسات القمعية" للسلطات الإيرانية بنحو 200 ألف شخص، اليوم السبت، تزامناً مع انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة عدد من قادة العالم. وتجمع المحتجون في ساحة "تيريزينفيسه" وسط المدينة، رافعين شعارات مناهضة للحكومة الإيرانية.

غراهام يلمّح إلى حرب قادمة

كما شارك السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام في التجمّع مخاطباً المشاركين فيه، قائلاً إن "وقت رحيل آيات الله قد حان"، على حدّ تعبيره. وقال غراهام، خلال كلمته: "أنا هنا لأقول لكم إنني جئت لمساعدتكم… استمروا في احتجاجاتكم"، مضيفاً أن "الرئيس دونالد ترامب قال إن المساعدة في الطريق"، ومعتبراً أن "العالم سيكون أفضل مع إيران حرة". ووجّه السيناتور الأميركي حديثه إلى الشعب الإيراني قائلاً: "تضحياتكم تثير إعجابي… أنتم من صنعتم التاريخ"، مؤكداً في إشارة إلى المفاوضات الإيرانية الأميركية الجارية أن "طريق عظمة إيران يمر عبر الحوار مع شعبها، لا عبر التفاوض مع آيات الله". وختم كلمته بتكرار عبارته: "المساعدة في الطريق" في تلويح إلى هجمات قادمة على إيران.

احتجاجات في 3 مدن أوروبية ضد إيران

وإلى جانب غراهام، ألقى عدد من السياسيين الأوروبيين كلمات في التجمع نفسه، الذي جاء في إطار فعاليات "يوم العمل العالمي"، بدعوة من رضا بهلوي، والذي أُعلن عن تنظيمه في 14 فبراير/ شباط في ثلاث مدن هي ميونخ ولوس أنجلوس وتورنتو، لتنظيم مسيرات ضد الحكومة الإيرانية. وفي لندن، تجمّع إيرانيون محتجون، أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مردّدين شعارات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلنين دعمهم لرضا بهلوي. وعرض المتظاهرون صوراً لضحايا احتجاجات ديسمبر /كانون الأول في إيران، كما رفعوا أعلام العهد البهلوي ذات رمز الأسد والشمس، إلى جانب أعلام إسرائيلية وبريطانية وأميركية.

وفي بروكسل، نظّم معارضون إيرانيون يعرّفون أنفسهم بأنهم "جمهوريون" تجمعاً أمام مبنى البرلمان الأوروبي، حيث وقفوا دقيقة صمت حداداً على ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

عقوبات كندية جديدة

في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن أوتاوا فرضت، اليوم السبت، عقوبات إضافية على سبعة أفراد، وذلك بموجب ما يُعرف بـ"إجراءات التدابير الاقتصادية الخاصة" ضد إيران. وأكدت كندا أنها ستواصل بحزم الرد على ما وصفتها بـ"محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية استخدام القمع والعنف خارج حدودها، وكذلك ضد شعبها". وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية، فإن "الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات اليوم على صلة بمؤسسات حكومية إيرانية".