- أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني عن إعادة سفينة "SELEN" لعدم التزامها بالبروتوكولات القانونية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع السيادة البحرية الإيرانية لعبور مضيق هرمز. - وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن التوترات في مضيق هرمز ناتجة عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية، مؤكدًا أن المضيق مغلق أمام السفن المرتبطة بهذه الدول، مع السماح للآخرين بالعبور بعد التنسيق. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بقصف محطات الكهرباء الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق، لكنه تراجع لاحقًا بسبب "مفاوضات بناءة" مع إيران، بينما تدعو الهند لخفض التصعيد.

أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، عليرضا تنغسيري، في منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أنه تمت إعادة سفينة الحاويات "SELEN" إلى الخلف "بسبب عدم التزامها بالبروتوكولات القانونية وعدم امتلاكها تصريحاً للعبور من مضيق هرمز". وأضاف أن عبور أي سفينة من هذا الممر المائي يتطلب تنسيقاً كاملاً مع "السيادة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أن تحقيق ذلك "لم يكن ممكناً لولا دعم الشعب الإيراني".

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، في مباحثات هاتفية مع نظيره الماليزي، داتو سري أوتاما حاجي محمد بن حسن، إن التوترات الأمنية في مضيق هرمز "هي نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية"، مضيفاً أن إيران اتخذت إجراءات في هذا الممر البحري بما يتوافق مع القانون الدولي "في إطار الدفاع عن سيادتها". وأوضح أن مضيق هرمز مغلق أمام السفن التابعة أو المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل أو أي طرف شارك في الهجمات العسكرية ضد إيران، في حين يمكن للسفن الأخرى العبور عبر المضيق بعد التنسيق مع الجهات المختصة في إيران لضمان مرور آمن.

إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى الهند سيرغيو جور، في منشور على منصة إكس، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بحثا هاتفيا اليوم الثلاثاء الوضع في المنطقة، بما في ذلك أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. وقال مودي، في منشور منفصل على إكس: "تدعم الهند خفض التصعيد وإحلال السلام في أسرع وقت ممكن. ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا ومتاحا للجميع أمر بالغ الأهمية للعالم أجمع". وأبلغ مودي البرلمان أمس الاثنين بأن الأزمة أوجدت تحديات لم يسبق لها مثيل للهند، وأضاف أن أسس الاقتصاد الهندي متينة، وأن لدى البلاد مخزونا كافيا من البترول والأسمدة والفحم لمواجهة اضطرابات التجارة والطاقة.

ومنذ شنت أميركا وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، فرضت بحرية الحرس الثوري الإيراني إغلاقا على مضيق هرمز، ولا تسمح للسفن بالعبور منه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات الإيرانية. ودفع هذا الوضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإعلان عن مهلة 48 ساعة قبل أمس الأحد لإعادة فتح مضيق هرمز، قائلا إنه إذا لم يفتح بعد هذه المهلة سيأمر بقصف محطات الكهرباء الإيرانية، قبل أن يتراجع أمس الاثنين بحجة وجود "مفاوضات بناءة" مع الجانب الإيراني، معلنا تمديد المهلة إلى خمسة أيام. غير أن طهران نفت صحة تصريحاته بوجود مفاوضات.