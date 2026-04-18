طهران: تلقينا مقترحات أميركية وعبور مضيق هرمز رهين برفع الحصار

أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء اليوم السبت، بياناً جديداً عرضت فيه آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الجارية لإنهاء الحرب على البلاد، مؤكدة أن المباحثات مع الجانب الأميركي متواصلة عبر الوسيط الباكستاني، وأن طهران لن تقدم أي تنازلات عن مواقفها الأساسية. وأضاف البيان أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، خلال زيارته نهاية الأسبوع الماضي إلى طهران، جاء بمقترحات أميركية جديدة، وتعمل الجمهورية الإسلامية حالياً على دراستها، ولم ترد عليها بعد.

وقدم البيان سردية عن كيفية بدء المفاوضات، موضحاً أن الولايات المتحدة بدأت، منذ اليوم العاشر للحرب، بإرسال رسائل تطلب فيها وقف إطلاق النار وبدء المحادثات، وذلك بعد ما وصفه بـ"هزيمة المعتدين في الميدان". وتابع أن واشنطن، في اليوم الأربعين من الحرب "قبلت رسمياً الخطة الإيرانية المكوّنة من عشرة بنود بوصفها إطاراً للتفاوض"، لتوافق طهران على عقد المباحثات في إسلام آباد بوساطة باكستان، بحسب البيان.

وأضاف مجلس الأمن القومي الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات استمرت 21 ساعة متواصلة، حيث طرح الوفد الإيراني "مطالب الشعب الإيراني بجدية"، فيما وجّهت طهران انتقاداً لما قالت إنه "مطالب جديدة ومبالغ فيها" قدمها الجانب الأميركي، رغم موافقته المسبقة على الإطار المتفق عليه. وأكد أن الجولة انتهت من دون نتائج واضحة، على أن تستأنف عندما "يتراجع العدو عن زيادته في المطالب"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن قائد الجيش الباكستاني نقل إلى طهران في الأيام الأخيرة "مقترحات جديدة" من الجانب الأميركي لا تزال قيد الدراسة، ولم يعلن موقف إيران منها حتى الآن. وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي أن الوفد المفاوض "لن يقبل بأي تراجع أو مساومة"، وأنه سيدافع عن "مصالح الشعب الإيراني ودماء المقاتلين والشهداء". وأوضح البيان أن قبول إيران بوقف إطلاق النار المؤقت كان مشروطاً بوقف شامل للعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، متهماً إسرائيل بخرق الاتفاق منذ البداية عبر هجمات على لبنان وحزب الله، مضيفاً أن إصرار طهران أدى إلى قبول وقف النار في لبنان.

وبخصوص مضيق هرمز، أعلن البيان أن إيران وافقت على فتحه "بشكل مؤقت ومشروط" حتى نهاية مدة وقف إطلاق النار، وذلك حصراً للسفن التجارية، مع منع مرور السفن العسكرية أو سفن الدول المعتدية، وبإشراف مباشر من القوات البحرية الإيرانية وضمن مسارات تحددها طهران. وقال إن معظم إمدادات القواعد العسكرية الأميركية في الخليج تمر عبر المضيق، ما يعد تهديداً للأمن القومي الإيراني والمنطقة والخليج، مؤكداً أن إيران ستفرض رقابة كاملة على حركة المرور البحرية حتى "نهاية الحرب وتحقيق السلام الدائم".

وأشار البيان إلى أن السفن العابرة ستلزم بتقديم معلومات كاملة، والحصول على شهادات عبور وفق الضوابط الإيرانية، ودفع تكاليف خدمات الأمن والسلامة البيئية. وحذر مجلس الأمن القومي الإيراني من استمرار الحصار البحري على إيران، قائلاً: "كما أنه ما دام العدو يعتزم عرقلة حركة عبور السفن أو تطبيق أساليب مثل الحصار البحري، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعدّ ذلك من خروقات وقف إطلاق النار، وستمتنع عن السماح بالفتح المشروط والمحدود لمضيق هرمز".

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة استمرار حضور المواطنين في الميادين والساحات في المسيرات، والحفاظ على اليقظة في الجبهات، وصون الانسجام الوطني من جانب المسؤولين والإعلام والناشطين، لضمان "ترسيخ الإنجازات العسكرية وتحقيق النجاح في المسار الدبلوماسي".