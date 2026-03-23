طهران تكذّب ترامب: تصريحاته بشأن المفاوضات تهدف لخفض أسعار النفط

- نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تصريحات ترامب تهدف لخفض أسعار الطاقة وتنفيذ خططه العسكرية، بينما أشارت إلى مبادرات إقليمية لخفض التوتر، مؤكدة أن إيران لم تبدأ الحرب. - أكد مسؤول أمني إيراني أن ترامب تراجع عن استهداف البنية التحتية بعد تهديدات إيرانية حازمة، مشيراً إلى ضغوط الأسواق المالية كعامل في التراجع، وأن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها. - نقلت وكالة "فارس" عن مصدر مطلع عدم وجود اتصالات مع ترامب، رغم تصريحاته حول محادثات مثمرة، مشيراً إلى شروط أميركية تتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ والسلام الإقليمي.

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، وجود أي مفاوضات أو اتصالات مع الولايات المتحدة، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود هذه المفاوضات على مدى اليومين الماضيين. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن الوزارة قولها إن تصريحات ترامب تأتي "في إطار محاولات لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".

وفي الوقت نفسه، أكدت الخارجية الإيرانية أن هناك مبادرات من بعض دول المنطقة لخفض التوتر، مشيرة إلى أن موقف طهران من هذه المبادرات "واضح، وهو أن إيران لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، وأن جميع هذه الطلبات ينبغي توجيهها إلى واشنطن".

من جهتها نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، عن "مسؤول أمني إيراني رفيع" لم يُكشف عن اسمه قوله إن "ترامب تراجع ولا توجد أي مفاوضات". وأضاف أن الرئيس الأميركي تراجع عن استهداف البنية التحتية الحيوية بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية "حتمية وحازمة".

وأشار المسؤول إلى أن الضغوط في الأسواق المالية وارتفاع المخاوف المرتبطة بسندات الدين في الولايات المتحدة والغرب "شكّلت عاملاً آخر في هذا التراجع". وأوضح أن طهران تلقت منذ بداية الحرب وحتى الآن رسائل عبر بعض الوسطاء، مؤكداً أن الرد الإيراني كان واضحاً بأن البلاد ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقيق مستوى الردع المطلوب.

وشدد المسؤول على أنه "لم تكن هناك مفاوضات ولا توجد حالياً"، مضيفاً أن "الحرب النفسية لن تعيد مضيق هرمز إلى وضع ما قبل الحرب ولن تعيد الهدوء إلى أسواق الطاقة". كما اعتبر أن "المهلة التي تحدث عنها ترامب لمدة خمسة أيام تعني استمرار خططه العدوانية ضد الشعب الإيراني"، مؤكداً أن إيران ستواصل الرد والدفاع عن البلاد.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا توجد أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع ترامب"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي "تراجع بعد التهديدات الإيرانية بالرد على أي استهداف لمحطات الكهرباء".

وكان ترامب قال في وقت سابق الاثنين، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا على مدار اليومين الماضيين محادثات مثمرة وجيدة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل وإنهاء حالة العداء بين الجانبين. وأكد ترامب أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين، وجاء إعلان ترامب عبر موقعه "تروث سوشال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.

وأوضح، في وقت لاحق في تصريحات لصحافيين، أن الجانبين لديهما "نقاط اتفاق رئيسية". وأضاف "تحدثنا إلى مسؤول إيراني رفيع المستوى يحظى باحترام كبير". كما لفت إلى أن محادثات ستجرى اليوم مع الإيرانيين على الأرجح عبر الهاتف. وأضاف ترامب "شروطنا في المحادثات مع إيران عدم حصولها على قنبلة نووية وخفض مدى صواريخها والسلام في الشرق الأوسط".