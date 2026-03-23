طهران تكذّب ترامب: تصريحاته بشأن المفاوضات تهدف إلى خفض أسعار النفط

- نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن تصريحات ترامب تهدف لخفض أسعار الطاقة وتنفيذ خططه العسكرية، مع مبادرات إقليمية لخفض التوتر. - أكد المسؤولون الإيرانيون عدم صحة الأنباء عن مفاوضات مع واشنطن، مشيرين إلى أن الأخبار الكاذبة تهدف للتلاعب بالأسواق، وأن إيران تلقت رسائل عبر دول صديقة حول طلب أميركي للمفاوضات. - تراجعت الولايات المتحدة عن استهداف البنية التحتية الإيرانية بعد التهديدات العسكرية، مع استمرار إيران في الدفاع عن نفسها وتعزيز الردع، وسط دعم شعبي للمقاتلين.

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، وجود أي مفاوضات أو اتصالات مع الولايات المتحدة، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود هذه المفاوضات على مدى اليومين الماضيين. ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن الوزارة قولها إن تصريحات ترامب تأتي "في إطار محاولات لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".

وفي الوقت نفسه، أكدت الخارجية الإيرانية أن هناك مبادرات من بعض دول المنطقة لخفض التوتر، مشيرة إلى أن موقف طهران من هذه المبادرات "واضح، وهو أن إيران لم تكن الطرف الذي بدأ الحرب، وأن جميع هذه الطلبات ينبغي توجيهها إلى واشنطن".

من جهته، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صحة الأنباء عن إجراء مفاوضات مع واشنطن، قائلا في منشور على "إكس" إن "شعبنا يريد إنزال العقوبة الكاملة التي تبعث على الندم بحق المتعدين". وأضاف "جميع المسؤولين صامدون بقوة حتى تحقيق هذا الهدف خلف القيادة والشعب"، مؤكدا أن "الأخبار الكاذبة هدفها التلاعب بالأسواق المالية والنفطية والهروب من المستنقع الذي علقت فيه أميركا وإسرائيل".

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، رداً على تصريحات ترامب بشأن وجود مفاوضات مع إيران، إنه "لم تُجرَ أي مفاوضات" مع الولايات المتحدة خلال الأيام الـ24 التي مرت على الحرب حتى الآن.

وأضاف أن "موقف الجمهورية الإسلامية بشأن مضيق هرمز وشروط إنهاء الحرب لم يتغير". وأوضح أنه خلال الأيام الأخيرة، وصلت رسائل عبر بعض الدول الصديقة تفيد بوجود طلب أميركي لإجراء مفاوضات بهدف إنهاء الحرب، مضيفاً أن إيران ردّت على هذه الرسائل وفق مواقفها المبدئية. وأشار إلى أن الرد الإيراني تضمّن تحذيرات واضحة من العواقب الخطيرة لأي هجوم على البنى التحتية الحيوية في إيران، مؤكداً أن أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد حاسم وفوري وفعّال من القوات المسلحة الإيرانية.

من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن "مسؤول أمني إيراني رفيع"، لم يُكشف عن اسمه، قوله إن "ترامب تراجع ولا توجد أي مفاوضات". وأضاف أن الرئيس الأميركي تراجع عن استهداف البنية التحتية الحيوية بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية "حتمية وحازمة".

وأشار المسؤول إلى أن الضغوط في الأسواق المالية وارتفاع المخاوف المرتبطة بسندات الدين في الولايات المتحدة والغرب "شكّلت عاملاً آخر في هذا التراجع". وأوضح أن طهران تلقت منذ بداية الحرب وحتى الآن رسائل عبر بعض الوسطاء، مؤكداً أن الرد الإيراني كان واضحاً بأن البلاد ستواصل الدفاع عن نفسها حتى تحقيق مستوى الردع المطلوب.

وشدد المسؤول على أنه "لم تكن هناك مفاوضات ولا توجد حالياً"، مضيفاً أن "الحرب النفسية لن تعيد مضيق هرمز إلى وضع ما قبل الحرب ولن تعيد الهدوء إلى أسواق الطاقة". كما اعتبر أن "المهلة التي تحدث عنها ترامب لمدة خمسة أيام تعني استمرار خططه العدوانية ضد الشعب الإيراني"، مؤكداً أن إيران ستواصل الرد والدفاع عن البلاد.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إنه "لا توجد أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع ترامب"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي "تراجع بعد التهديدات الإيرانية بالرد على أي استهداف لمحطات الكهرباء".

من جانبه، قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد مجيد موسوي، في منشور على "إكس"، إن ما وصفه بـ"التراجعات المتكررة للعدو جاءت نتيجة دعم الشعب في الشوارع للمقاتلين". وأوضح أن هذا الحضور الشعبي "المثير للإعجاب" ساهم في تعزيز فعالية الميدان العسكري، قائلاً إن هذا "سرّ الانتصارات والبطولات القادمة". وأكد موسوي أن "المعارك ستستمر حتى تحقيق الأهداف الوطنية والقومية"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"التلاحم بين الشعب والقوات المقاتلة".

وكان ترامب قال، في وقت سابق الاثنين، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا على مدار اليومين الماضيين محادثات مثمرة وجيدة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل وإنهاء حالة العداء بين الجانبين. وأكد ترامب أنه أصدر توجيهاته بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في إيران مدة خمسة أيام، وذلك رهناً بنجاح المباحثات الجارية بين الجانبين، وجاء إعلان ترامب عبر موقعه "تروث سوشال" قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة كانت مقررة في وقت لاحق من اليوم.

وأوضح في وقت لاحق، في تصريحات لصحافيين، أن الجانبين لديهما "نقاط اتفاق رئيسية". وأضاف: "تحدثنا إلى مسؤول إيراني رفيع المستوى يحظى باحترام كبير". كما لفت إلى أن محادثات ستجرى اليوم مع الإيرانيين على الأرجح عبر الهاتف. وأضاف ترامب: "شروطنا في المحادثات مع إيران عدم حصولها على قنبلة نووية وخفض مدى صواريخها والسلام في الشرق الأوسط".