طهران تعيش ليلة عصيبة وتؤكد أن اختيار المرشد الجديد لن يطول

- شهدت طهران غارات جوية استهدفت مواقع مهمة وسط توتر سياسي حول تعيين المرشد الإيراني الثالث، حيث أكد عضو مجلس خبراء القيادة أن الاختيار سيكون سريعاً ووفق الموازين الدينية. - وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أشار إلى أن الولايات المتحدة دخلت الحرب لصالح إسرائيل دون تهديدات حقيقية، محملاً المسؤولية لمن يؤمن بسياسة "إسرائيل أولاً". - الحرس الثوري الإيراني نفذ هجوماً على قاعدة أمريكية في البحرين، مما أدى إلى تدمير مبانٍ ومخازن، وأسفر عن مقتل وجرح 650 جندياً أمريكياً.

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، منذ مساء أمس حتّى منتصف الليل، غارات عنيفة تصاعدت حدتها في ساعات متأخرة من الليل، مستهدفة نقاطاً متفرقة في العاصمة، وكان يُسمع صوت تحليق الطائرات المقاتلة المهاجمة. وقد استهدفت الغارات نقاطاً عدة في شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط طهران. ليس واضحاً بعد الأهداف التي قُصفت، لكن في الموجة الأخيرة من الهجمات، استُهدف مقر منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في شمال طهران، إلّا أن البث التلفزيوني لم ينقطع، فضلاً عن قصف محيط البرلمان الإيراني.

في الأثناء، تتجه الأنظار بقلق وترقب في إيران إلى هوية المرشد الإيراني الثالث وما إذا كان سيجري تعيينه قريباً أم لا، ليؤكّد عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، رجل الدين علي معلمي، صباح اليوم الثلاثاء، أنّ عملية اختيار القائد الجديد "لن تستغرق وقتاً طويلاً". وأضاف، وفق ما أوردته وكالة "نور نيوز" الإيرانية، أن أعضاء مجلس خبراء القيادة "أقسموا على أنه في اختيار القائد، لن تكون لأذواق الأفراد أو التيارات السياسية والحزبية أي تدخل، وسيجري التصويت والاختيار بناءً على التقدير ووفقاً للموازين الدينية، ولا داعي للقلق".

وبحسب معلمي، سينتخب المجلس "شخصية تشبه القائد الشهيد للثورة، كما كان الحال في الماضي"، وذلك في إشارة إلى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل في أولى هجمات العدوان المشترك الذي بدأ السبت الماضي.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صباح اليوم الثلاثاء في منشور على "إكس"، إنه كما "أقرّ" وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو "لم تكن هناك أي تهديدات من إيران ضد الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "السيد روبيو اعترف بما كنا نعرفه جميعاً: دخلت الولايات المتحدة الحرب لصالح إسرائيل باختيارها الخاص. لم يكن هناك أبداً ما يسمى بتهديد من إيران ضد الولايات المتحدة"، وقال عراقجي إن "سفك دماء الأميركيين والإيرانيين يقع على عاتق المؤمنين بسياسة إسرائيل أولاً"، مؤكداً أن "شعب أميركا يستحق أفضل من ذلك، ويجب عليه استعادة بلاده".

في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم في بيان جديد أنّ الموجة الرابعة عشرة لعملية "الوعد الصادق 4" استهدفت، فجر اليوم، القاعدة الجوية الأميركية في منطقة الشيخ عيسى في البحرين بهجوم واسع بطائرات مسيّرة وصواريخ، مشيراً إلى أن 20 طائرة مسيّرة و3 صواريخ أصابت الهدف، ما أدى إلى تدمير مبنى القيادة الرئيسي ومقرّ القاعدة الجوية الأميركية واشتعال النيران في مخازن الوقود، إذ لفتت ألسنة اللهب والدخان انتباه الجميع.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحرس الثوري، محمد علي نائيني، إنّ الهجمات الإيرانية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى قتل وجرح 650 جندياً أميركياً، مضيفاً أن هذه الأرقام تشمل 160 قتيلاً وجريحاً أميركياً نتيجة استهداف المقر العسكري للأميركيين في البحرين، على حد تعبيره. وأضاف أنه جرى إطلاق أربعة صواريخ كروز نحو السفينة "أبراهام لينكولن"، التي قال إنها "فرت بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه جنوب شرق المحيط الهندي". في غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية في محافظة بوشهر جنوبي إيران أن هجمات على منطقتَي دير وجم في المحافظة أدت إلى مقتل 5 عناصر من قوات الحرس من البحرية والجوفضائية.