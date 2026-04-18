طهران تشترط تخلي واشنطن عن مطالب مفرطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات

- طهران ترفض جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن بسبب استمرار الحصار البحري والمطالب المفرطة من الجانب الأمريكي، مؤكدة أن الامتناع عن طرح مطالب إضافية شرط أساسي لاستمرار المفاوضات. - بعد إعلان فتح مؤقت لمضيق هرمز، عاد الوضع إلى سابقه بسبب نكث الأمريكيين بعهودهم، مع تأكيد الحرس الثوري الإيراني على الرد على أي انتهاك أمريكي. - التباينات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران حول المفاوضات، رغم حديث ترامب عن قرب التوصل لاتفاق، وتجديده تهديداته بإنهاء وقف إطلاق النار.

نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، المقرّبة من الحرس الثوري، عن "جهات معنية"، اليوم السبت، قولها إن طهران لم توافق حتى الآن على عقد جولة أخرى من المفاوضات مع واشنطن. وذكرت الوكالة أن سبب اتخاذ هذا الموقف يعود إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار فرض حصار بحري على إيران، إضافة إلى "المطالب المفرطة من الجانب الأميركي خلال المفاوضات، والتي عكستها الرسائل الأخيرة المتبادلة" بين الطرفين.

وأكدت أن طهران أبلغت الطرف الآخر عبر الوسيط الباكستاني أن "الامتناع عن طرح مطالب إضافية يعد شرطًا أساسيًّا لاستمرار المفاوضات، وإلا فإن طهران لا ترى جدوى من إضاعة الوقت في مفاوضات استنزافية وغير مثمرة"، في موقف جديد يتناقض مع إعلان ترامب أن إيران وافقت على جزء كبير من شروطه.

وبعد أقل من يوم على إعلان فتح مؤقت لمضيق هرمز الحيوي، أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، العقيد إبراهيم ذو الفقاري، اليوم السبت، أن المضيق عاد إلى وضعه السابق بسبب "نكث الأميركيين المتكرر بعهودهم واستمرار الحصار".

وأكدت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، في منشور على "إكس"، أن "أي انتهاك أميركي للعهد سيقابل برد يستحقه"، مضيفة: "لطالما كان هناك تهديد لحركة السفن من وإلى إيران، فوضع مضيق هرمز سيبقى على حالته السابقة".

وتتواصل التباينات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسار المفاوضات والملفات العالقة، رغم حديث الرئيس الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق، في وقت تنفي فيه طهران مزاعم تتعلق بنقل اليورانيوم المخصب، وتؤكد تمسكها بمواقفها الأساسية، وسط تحركات دبلوماسية لاستئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة.

وجدّد ترامب الجمعة تهديده لإيران، مؤكداً أنه قد ينهي وقف إطلاق النار ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً". ويأتي هذا بينما قال إن هناك "أخباراً جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. وصرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، قائلاً: "تلقينا أخباراً جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران".