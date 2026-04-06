طهران تشتبه بمحاولة واشنطن سرقة يورانيوم خلال عملية إنقاذ طيارها

- أعربت إيران عن شكوكها في العملية الأمريكية الأخيرة بزعم إنقاذ طيار مفقود، مشيرة إلى احتمال سرقة اليورانيوم المخصب، ووصفتها بالفشل الكبير للولايات المتحدة. - فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها الدبلوماسية بسبب مطالبها المفرطة، وأكدت إيران أنها ستعلن ردودها على المقترحات الأمريكية في الوقت المناسب. - حذر وزير الخارجية الإيراني من التهديدات الأمريكية باستهداف البنى التحتية، مؤكداً أن أي هجوم سيُقابل برد حاسم، وأن تداعياته ستؤثر على الاقتصاد العالمي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران تشتبه في أن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة السبت الماضي، بزعم إنقاذ طيار مفقود، ربما كانت "عملية خداعية" تهدف إلى سرقة مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني في محافظة أصفهان. وأوضح بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم، أن العملية الاميركية أثارت غموضاً وتساؤلات عدة، مضيفاً أن النقطة التي قيل إن الطيار الأميركي كان مختبئاً فيها تقع في محافظة كهغيلويه وبوير أحمد، بينما هبطت الطائرات الأميركية في منطقة جنوب أصفهان، وهي منطقة بعيدة جداً عن الموقع المعلن لوجود الطيار، وقريبة من المنشآت النووية الإيرانية.

ولفت إلى أن هذا التباعد الجغرافي يثير الشكوك حول الهدف الحقيقي للعملية، مشيراً إلى أن احتمال كونها عملية خداعية بهدف سرقة اليورانيوم المخصب الإيراني "قائم". وأضاف بقائي أن العملية انتهت بـ"فشل واضح"، معتبراً أنها شكلت "إخفاقاً كبيراً" للولايات المتحدة، وقال إن هذه العملية أعادت إلى الأذهان ما وصفها بـ"حادثة طبس الثانية"، في إشارة إلى إشارة إلى فشل عملية المخلب الأميركية عام 1980 في صحراء طبس، حين علقت قوات دلتا الخاصة في عاصفة رملية أثناء محاولة تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين في سفارة واشنطن بطهران. وكانت هذه أول تجربة عملياتية للقوة الأميركية، لكنها باءت بالفشل نتيجة أعطال فنية في المروحيات وظروف الطقس القاسية.

وأشار إلى إسقاط عدد من المقاتلات والطائرات الأميركية خلال الأيام الأخيرة، مؤكداً أن ما حدث جاء رغم ادعاءات بعض الأطراف بأن قدرات إيران قد تراجعت، مؤكداً أن الإيرانيين "أثبتوا مرة أخرى قدرتهم على إحباط مخططات الأعداء".

طهران: أعدينا ردودنا على المقترحات المطروحة

وفي جزء آخر من المؤتمر الصحافي، قال بقائي إن الولايات المتحدة "لم تترك لنفسها أي مصداقية في مجال الدبلوماسية" بسبب الإجراءات التي اتخذتها خلال العام الأخير ضد إيران. وأضاف أن واشنطن "قامت بتخريب مسار الدبلوماسية بأقسى صورة خلال أقل من تسعة أشهر"، مؤكداً أن العالم يرى أن الادعاءات الأميركية لا تتطابق مع أفعالها. وأوضح أن ما وصفها بـ"الإجراءات الإرهابية الأميركية" في إيران جعلت مسألة الدبلوماسية خارج جدول أعمال الولايات المتحدة عملياً، لكنه أكد أن إيران ما زالت ملتزمة بأداء واجبها الدبلوماسي.

ورداً على سؤال بشأن وجود خطة جديدة لإنهاء الحرب الجارية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن التفاوض لا يمكن أن ينسجم مع تحديد المهل أو الجرائم أو التهديدات، مضيفاً أنه عندما طُرح المقترح الأميركي المكوّن من 15 بنداً، أعلنت إيران بوضوح أن مثل هذه المقترحات "مفرطة في مطالبها وغير معقولة وغير منطقية"، ولذلك لم تكن مقبولة بالنسبة لطهران. وأكد بقائي أن إيران قامت، استناداً إلى مصالحها واعتباراتها الوطنية، بتدوين مجموعة مطالبها ومواقفها، مشيراً إلى أن بلاده "لا تتردد في إعلان مطالبها المشروعة والمنطقية بشكل واضح"، موضحاً أن طهران أعدت ردودها على المقترحات المطروحة، وستعلن كيفية تقديمها في الوقت المناسب.

كما أشار إلى أن نقل الرسائل ووجهات النظر عبر الوسطاء أمر طبيعي في مثل هذه الظروف، مؤكداً أن مواقف إيران تُنقل عبر الوسطاء، وأن هذا المسار ما زال مستمراً. وشدد بقائي على أن التركيز الرئيسي لإيران في الوقت الراهن ينصب على الدفاع عن البلاد، مؤكداً ضرورة دعم ما وصفها بجهود الصمود والتضحية في مواجهة التهديدات.

في سياق آخر، أكد بقائي أنه "لا يوجد إطلاقاً أي خلاف أو انقسام بين مختلف أركان الحكم في مواجهة هذه الحرب المفروضة"، مضيفاً أن "الشعب يقف كقبضة واحدة من أجل إفشال أطماع العدو"، مشيراً إلى أن "مسألة الحرب والسلام محددة بوضوح في الدستور الإيراني، وأن جميع مؤسسات الدولة أظهرت خلال هذه الفترة أنها موحدة ومتوافقة في مواجهة العدو والدفاع عن سيادة البلاد".

وقال إن بلاده في ما يتعلق بالسلام سنتصرف وفق آليات محددة وأكد أن الخطوط الحمراء لإيران "واضحة"، وأن مطالبها "شفافة ومحددة"، قائلاً تعليقاً على الاعتداءات المتكررة على محطة بوشهر النووية جنوبي إيران، وموقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك، إن موقف الوكالة "كان كارثياً"، مضيفاً أنها بدلاً من إدانة هذه الهجمات، اتجهت نحو تطبيع استهداف المنشآت النووية للدول.

وأوضح أن تصريحات المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، "تجاوزت حدودها، ولم تعد تقتصر على المهام الفنية والرقابية للوكالة، بل بدت في بعض الأحيان وكأنها تبرير أو مرافقة لجرائم تُرتكب ضد إيران ومنشآتها النووية السلمية". وأضاف أن الوكالة والدول الأعضاء فيها، وكذلك مديرها العام، الذي قال إنه يطمح إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، "يجب أن يدركوا أنهم في نظر الشعب الإيراني قد سُجلوا كجزء من هذه الجريمة".

ورداً على سؤال بشأن تقارير تنشرها بعض وسائل إعلام غربية تحذر فيها دول المنطقة والعالم من مرحلة ما بعد الحرب في حال انتصار إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن اليوم التالي لانتهاء الحرب بانتصار إيران "سيكون يوماً مشرقاً للمنطقة والعالم" على حد تعبيره. ورأى أن "انتصار إيران في هذه الحرب يعني انتصار الدفاع عن سيادة القانون، والقانون الدولي، والكرامة الإنسانية"، حسب قوله. وأكد أن الأطراف التي تحاول تخويف دول المنطقة بالاستناد إلى "دفاع إيران عن نفسها" في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأميركي، "تتجاهل عمداً حقائق واضحة"، متسائلاً: "هل أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل 28 فبراير ولو مقذوفاً واحداً باتجاه دول المنطقة؟ وهل كان مضيق هرمز مغلقاً قبل هذا التاريخ؟".

وأضاف أن إيران "كانت دائماً تحرص" على إشراك دول المنطقة في مختلف المسارات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن سلطنة عمان أدت دور الوسيط في المحادثات بين طهران وواشنطن، وأن الاتفاق النووي عام 2015 أُطلق أيضاً بمشاركة عُمان. كما لفت إلى أن العديد من الاجتماعات الدبلوماسية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة عُقدت في عمان وقطر والإمارات، قائلاً إنه حتى في الحالات التي لم تكن فيها علاقات دبلوماسية قائمة، مثل البحرين، كانت طهران تحرص على إطلاع المنامة على مجريات حواراتها مع الولايات المتحدة. وأكد بقائي أن الواقع الميداني يثبت أن الوجود العسكري الأميركي لم يجلب للمنطقة سوى انعدام الأمن، مضيفاً أنه "لو لم تُستخدم أراضي بعض الدول المجاورة لشن هجمات على إيران، لما فكرت طهران حتى في إطلاق طائرة مسيّرة واحدة باتجاه دول المنطقة".

عراقجي: ردنا سيكون حاسماً وشاملاً إذا نفذ ترامب تهديداته

إلى ذلك، أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بالحرب الدائرة. وتأتي هذه المشاورات في إطار سلسلة من التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية خلال اليومين الماضيين الهادفة إلى منع مزيد من التصعيد في المنطقة. ووفق بيان وزارة الخارجية الإيرانية، حذّر عراقجي خلال الاتصال من التهديدات الأميركية باستهداف البنى التحتية في إيران، معتبراً أن "هذا التهديد يُعدّ تطبيعاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية". وأكد أن أي تنفيذ لمثل هذه التهديدات "سيُقابل بردّ حاسم وشامل من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف عراقجي أن تبعات أي هجوم من هذا النوع "لن تقتصر على إيران والمنطقة، بل ستخلّف آثاراً مدمّرة على قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي"، مشدداً على أن "المسؤولية الكاملة ستقع على عاتق المسؤولين الأمريكيين والمعتدين". من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة وقف الحرب، معتبراً أن توجيه التهديدات بضرب البنى التحتية "من شأنه زيادة التوتر في المنطقة". وشدد على أهمية معالجة القضايا القائمة عبر المسار الدبلوماسي.

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس"، إن بلاده ستردّ "بردّ حاسم وفوري يبعث على الندم" على أي تهديد أو هجوم وشيك يستهدف البنى التحتية للكهرباء في إيران. وأضاف أن استخدام القوة ضد وحدة أراضي إيران يُعد انتهاكاً واضحاً للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة.

وأشار غريب آبادي إلى أن التهديد باستهداف محطات الطاقة والجسور، بوصفها بنى تحتية مدنية، يُعد "جريمة حرب" بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك وفق البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977. وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هدد علناً بارتكاب جرائم حرب"، وهو ما قد يترتب عليه، بحسب قوله، "مسؤولية جنائية فردية" أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة وطنية مختصة. وأضاف المسؤول الإيراني أنه من الأفضل للرئيس الأميركي "التوقف عن هذه التهديدات، قبل أن يُسجَّل اسمه في التاريخ ككبار مجرمي الحرب"، محذّراً من أن تداعيات مثل هذه التهديدات "لن تقتصر على إيران وحدها".