طهران ترفض التفاوض مع واشنطن: ترامب يضحي بجنوده

- رفض إيراني للتفاوض مع الولايات المتحدة: أكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رفض بلاده التفاوض مع واشنطن، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أشعل الفوضى في المنطقة وقدم مصالح إسرائيل على حساب الجنود الأميركيين. - تصعيد عسكري إيراني: أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ "الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 4"، مستهدفاً مواقع حكومية وعسكرية إسرائيلية، مع تحذير سكان الأراضي المحتلة بالابتعاد عن المواقع الأمنية. - توترات داخلية في إيران: شهدت إيران هجمات متعددة في مناطق مختلفة، مع انفجارات في طهران، وسط تحذيرات من الحرس الثوري بشأن محاولات لإحداث الفوضى، ودعوات للمواطنين للحذر من التعاون مع المعتدين.

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني

Trump's wishful thinking has dragged the whole region into an unnecessarily war and now he is rightly worried about more American casualties. It is indeed very sad that he is sacrificing American treasure and blood to advance Netanyahu's illegitimate expansionist ambitions. https://t.co/b11I6cNb6I — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

، في منشور على "إكس"، رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك تعليقاً على ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأنه بدأ جهوداً جديدة لاستئناف المفاوضات. وفي منشور آخر، قال لاريجاني إن "(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بأمنياته الواهية، أشعل الفوضى في المنطقة ويخشى العديد من القتلى بين قواته"، مضيفاً: "ترامب بأدائه الواهم، حوّل شعاره "أميركا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، ويضحي بالجنود الأميركيين فداءً لسياسة إسرائيل التوسعية".

ونقلت الصحيفة، اليوم، عن مسؤولين عرب وأميركيين، قولهم إن لاريجاني يبذل جهوداً جديدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من توقف المفاوضات بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الطلب حصل عبر وسطاء عُمانيين.

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة https://t.co/cvEweU8ODj — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

وأصدر الحرس الثوري الإيراني اليوم البيان التاسع لعملية "الوعد الصادق 4"، موجهاً إنذاراً مباشراً لسكان الأراضي المحتلة للابتعاد عن محيط المواقع الأمنية والعسكرية والحكومية الإسرائيلية. وأعلن الحرس الثوري أن "الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 4 فتحت أبواب جهنم العظيمة على الأراضي المحتلة بمناورة صواريخ خيبر". وأضاف أن أهداف الموجة العاشرة شملت "هجوماً موجهاً على المجمع الحكومي للكيان الصهيوني في تل أبيب، واستهدافاً للمراكز العسكرية والأمنية في حيفا، بالإضافة إلى استهداف القدس".

وذكر البيان أنه كان قد تم التحذير مسبقاً من "توسيع الهجمات على قواعد ومناطق العدو المعتدي"، مؤكداً أن "أصوات صفارات الإنذار في إسرائيل لن تتوقف أبداً". وشدد على أن "إيران تدافع عن نفسها وهي لم تبدأ الحرب". كما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرتين أميركية من طراز "إم كيو 9" في إصفهان، وإسرائيلية من طراز "هرمز" في لورستان غربي إيران. وشهد ليل الأحد، وحتى صباح اليوم، هجمات متعددة طاولت مناطق في أنحاء إيران، من كرمانشاه وسنندج ولورستان غربها، إلى شيراز جنوبها، وكرمان جنوب شرقها، ويزد وطهران وكرج وسطها.

ووقعت ليل الأحد انفجارات عنيفة في مناطق متعددة في العاصمة طهران، طاولت مقرات عسكرية وشرطية ومستشفى غاندي وسوق طهران الكبير. واللافت في الهجمات أنها أصبحت تنتقل إلى استهداف مقار الشرطة في الأزقة والحارات، في خطوة تستهدف على ما يبدو ضرب الأمن الداخلي، تحضيراً لنزول معارضين ومحتجين إلى الشوارع، حسب ما دعا إلى ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي رسالة نصية وصلت إلى الهواتف المحمولة للإيرانيين، أكدت استخبارات الحرس الثوري أن "الأعداء بصدد إحداث الفوضى"، داعية المواطنين إلى الحذر، ومهددة بالتصدي لأي أشكال تعاون مع المعتدين.