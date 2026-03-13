أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إبراهيم ذو الفقاري، ليل الخميس-الجمعة أن طائرة تزويد بالوقود أميركية أصيبت بصواريخ قوى المقاومة في غرب العراق، ما أدى إلى سقوطها ومقتل جميع أفراد طاقمها.

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأميركية إن الحادث شمل طائرة أخرى، لكنها نفت أن يكون الحادث نتيجة لإطلاق نيران معادية أو صديقة. وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، أنها تجري جهود إنقاذ بعد تحطم طائرة التزود بالوقود من طراز كيه.سي-135. بينما هبطت الطائرة الثانية بسلام. وذكر البيان مستخدما اسم العملية الأميركية ضد إيران أن "الحادث وقع في المجال الجوي الصديق خلال عملية ملحمة الغضب، وتجري جهود إنقاذ حاليا".

وقٌتل سبعة جنود أميركيين منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات ضد إيران في 28 فبراير/ شباط. وأفادت "رويترز" يوم الثلاثاء بأن ما يصل إلى 150 جنديا أميركيا أصيبوا في تلك الحرب. وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز "إف-15" بنيران صديقة فوق الكويت.

وفي بداية الحرب في 28 فبراير/شباط ، أسقط الجيش الكويتي من طريق الخطأ ثلاث طائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-15إي"، وتمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات، وفق "سنتكوم". وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن "هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة".