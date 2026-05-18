طهران تحذر ترامب من "قدرات عسكرية لم تُستخدم"

- إيران تحذر من تصعيد عسكري ضد الولايات المتحدة، مؤكدة استعدادها للرد بقوة على أي اعتداء جديد، مع تعزيز محور المقاومة وتقديم خيارين لأمريكا: الحلول الدبلوماسية أو مواجهة القوة الصاروخية الإيرانية. - قائد "خاتم الأنبياء" يؤكد جاهزية القوات الإيرانية للرد بسرعة وحزم على أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي، مشيراً إلى أن المواجهة المقبلة ستكون أشد من الحرب الأخيرة. - إيران ترفض اتهامات المستشار الألماني بالتورط في هجوم نووي، وتعلن عن حملة أمنية في الأهواز لمكافحة حيازة الأسلحة غير المرخصة لحماية الأمن العام.

رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حذّر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي نيك، اليوم الاثنين، من أن إيران ما زالت تمتلك قدرات عسكرية لم تستخدمها بعد، مؤكداً أن طهران سترد "بشدة أكبر" على أي اعتداء جديد. ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية الطلابية عن طلائي نيك قوله إن ترامب يواصل الإدلاء بتصريحات "مضللة" بشأن تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، معتبراً أن مصداقية الولايات المتحدة "تضررت" بفعل أداء القوات الإيرانية. وأضاف أن "جزءاً مهماً من القدرات العسكرية الإيرانية لم يُستخدم حتى الآن".

وأشار المتحدث العسكري الإيراني إلى أن "محور المقاومة" بات "أكثر تماسكاً وقوة من أي وقت مضى"، وفق تعبيره، مؤكداً أن بلاده "مستعدة للسيناريوهات كافة، وأن أي عدوان سيُقابل برد أقسى"، ومشدداً على أن الولايات المتحدة أمام خيارين: إما القبول بالحلول الدبلوماسية وفق الشروط الإيرانية، أو مواجهة ما وصفه بالقوة الصاروخية الإيرانية.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال طلائي نيك إن أي تصعيد جديد سيؤدي إلى "مزيد من الخزي" لترامب، مضيفاً أن مضيق هرمز "لن يعود كما كان سابقاً"، وأنه لا يمكن لأي قوة فتحه من دون موافقة إيران. وأعلن أن طهران تعمل على إعداد نظام قانوني جديد لإدارة المضيق، يجرى العمل على إقراره في البرلمان الإيراني، وقال إنه "يتضمن بنوداً تمنع سفن العدو من العبور".

كما حذّر قائد مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية في إيران، الجنرال علي عبدللهي، مساء الاثنين، من مغبّة أي عدوان أميركي إسرائيلي جديد على بلاده، داعياً الولايات المتحدة وحلفاءها إلى "تجنب ارتكاب أي خطأ استراتيجي أو سوء تقدير في الحسابات". وأضاف عبدللهي أن إيران وقواتها المسلحة "أكثر جاهزية وقوة من أي وقت مضى، وأنها تقف ويدها على الزناد، وستردّ سريعاً وبحزم وبقوة وبشكل واسع على أي عدوان جديد يستهدف أرض الوطن وشعبه". وتابع قائلاً إن "الأعداء الأميركيين والصهاينة اختبروا مراراً شجاعة الشعب الإيراني وقدرات قواته المسلحة"، مؤكداً أن "إيران ستُظهر قدرتها في الميدان لأعدائها"، كما توعّد بأن تكون المواجهة المقبلة "أشد" من الحرب الأخيرة في حال ارتكبت الولايات المتحدة أو إسرائيل "خطأً جديداً"، مهدّداً بـ"قطع يد أي معتدٍ".

إلى ذلك، ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مساء الاثنين، على الاتهامات التي وجّهها المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى إيران بالتورط في هجوم الأحد على مكان قريب من محطة نووية في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الاتهامات "لا أساس لها". وقال بقائي في منشور على منصة "إكس"، إن "الازدواجية تتضح عندما لا تجري إدانة الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجري في الواقع تبريره"، مضيفاً "يتم الحديث فجأة عن القانون الدولي وأمن المنطقة في حادثة استهداف محطة نووية إماراتية"، مشيراً إلى أن العملية نفذها "أعداء السلام" في المنطقة، وأن الإمارات نفسها لم تعلن رسمياً تحميل إيران المسؤولية عنها، وأضاف أن "الهجوم على المنشآت النووية، إذا كان يُعد تهديداً لشعوب المنطقة، فيجب أن يُطبق هذا المبدأ على جميع الدول دون استثناء، وليس فقط عندما تقتضي المصالح السياسية للغرب ذلك".

على الصعيد الميداني، أعلن معاون المدعي العام في مركز محافظة خوزستان حميد ناصري تنفيذ حملة أمنية واسعة لمكافحة حيازة الأسلحة غير المرخصة في مدينة الأهواز. وأوضح أن قوات الأمن تمكنت، بموجب أوامر قضائية، من ضبط 53 قطعة سلاح غير مرخص و565 طلقة ذخيرة. وأشار إلى توقيف عدد من الأشخاص على خلفية هذه القضية وفتح ملفات قضائية بحقهم، مؤكداً أن مكافحة حيازة الأسلحة غير القانونية وحملها تُعد من الإجراءات الأساسية للحد من الجرائم العنيفة وحماية الأمن العام، وأن النيابة العامة في مركز المحافظة "تتابع هذا الملف بجدية".