- أكد الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة استخدمت قاذفات "بي-1" من بريطانيا بعد استنفاد مخزونها من صواريخ كروز، محذراً من استهداف أي قاعدة تُستخدم ضد إيران. وانتقد المملكة المتحدة لدورها في العمليات العسكرية الأخيرة. - ردًا على الهجوم الأميركي على معبر شلمجة، نفذ الحرس الثوري هجمات على قاعدة "العديري" في الكويت، مما أدى إلى خسائر أميركية. وأكد استمرار العمليات العقابية ضد الولايات المتحدة. - أدانت الخارجية الإيرانية سماح بريطانيا لواشنطن باستخدام قواعدها، واعتبرت ذلك تواطؤًا في العدوان. وحذر محمد مخبر من تأثير اضطراب النقل على أسعار النفط، مشيراً إلى استعداد إيران لتحديد قواعد اللعبة.

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الخميس، استخدام الولايات المتحدة، فجر أمس الأربعاء، لقاذفات "بي-1" الاستراتيجية المنطلقة من قاعدة "فيرفورد" في بريطانيا، قائلاً إن ذلك جاء بعد استنفاد مخزونها من صواريخ كروز. وفي بيان رقم 46، حذر الحرس الثوري من أن أي قاعدة تُستخدم في العدوان على الأراضي الإيرانية "ستكون هدفاً مشروعاً" للرد الإيراني، موجهاً في الوقت ذاته انتقادات لاذعة للمملكة المتحدة، باعتبارها "المسؤول الأول عن مآسي المنطقة"، وشريكاً رئيسياً في العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الأميركية هذه القاذفات في الهجوم على إيران منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيانه الذي نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه رداً على الهجوم الأميركي الذي استهدف معبر شلمجة الحدودي مع العراق، بالتزامن مع توجه الزوار الإيرانيين لإحياء مراسم الأربعينية الدينية في كربلاء، قام صباح اليوم وضمن الموجة السادسة والعشرين من عملية "نصر 2" بتنفيذ هجمات مركّبة استهدفت وحدة خاصة للحرب الإلكترونية الأميركية في قاعدة "العديري" في الكويت.

هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الأميركية هذه القاذفات في الهجوم على إيران منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الثامن من إبريل/ نيسان الماضي

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية استهدفت مقراً سكنياً لقوات هذه الوحدة، مما أدى وفق قوله، إلى مقتل وإصابة عدد منهم، كما تعرض برج المراقبة في القاعدة للقصف، وأُلحقت به أضرار، مؤكداً أن العمليات العقابية لا تزال مستمرة. وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه أن "الولايات المتحدة، التي منيت بالهزيمة في ميدان المعركة، تسعى مجدداً عبر الخداع والمناورة إلى كسب فرصة لالتقاط الأنفاس وتجديد قواها لشن هجمات جديدة، وتتحدث باستمرار في تصريحاتها الأخيرة عن العودة إلى المفاوضات".

وحذر البيان العسكري الإيراني من أن "على العدو دفع ثمن نقضه للعهود"، مشدداً على أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة هذه المرة باستبدال مخزونها من النفط والذخائر عبر "اتفاقيات وقف إطلاق نار مخادعة" لاستئناف الهجمات لاحقاً. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأميركي كان يعتمد، منذ بدء التصعيد الأخير، على صواريخ كروز المنطلقة من بوارجه في المحيط الهندي، مشيراً إلى أن مخزونه من تلك الصواريخ قد استنفد، ولجأ أمس إلى استخدام قاذفات "بي-1" (B1) المنطلقة من قاعدة "فيرفورد" الجوية في بريطانيا، ومهدداً بأن "أي قاعدة تُستخدم في العدوان على الأراضي الإيرانية ستكون هدفا مشروعاً لنا".

كما شدد الحرس الثوري على أن بريطانيا هي "المسؤول الأول عن مآسي شعوب منطقتنا"، مستعرضاً سجلها التاريخي في "تقسيم الدول الإسلامية، والقيام بعمليات قتل واسعة، وفرض أنظمة استبدادية، والأهم من ذلك تنظيم وإدارة عمليات احتلال فلسطين وتأسيس كيان إسرائيل"، مؤكداً أن بريطانيا كان لها النصيب الأكبر من المشاركة في العدوان الأميركي والإسرائيلي الأخير على إيران.

إلى ذلك، أدانت الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم، قرار الحكومة البريطانية منح تصريح لواشنطن باستخدام القواعد والمنشآت التابعة لها في الحرب على إيران. وذكر البيان أن صنّاع القرار في بريطانيا اتخذوا هذا القرار وهم على دراية كاملة بأن الهجمات العسكرية الأميركية ضد إيران، والتي بدأت بمشاركة إسرائيلية، "تمثل عدوانا سافراً وانتهاكاً جسيماً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي". وأكدت الخارجية الإيرانية أن أي مشاركة أو تعاون في التخطيط لهذه الهجمات أو تنفيذها يُعتبر "تواطؤاً في ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب" ضد إيران، محملة تلك الأطراف مسؤولية تبعات ذلك.

كما كتب مساعد المرشد الإيراني محمد مخبر في تدوينة عبر منصة إكس، أن وصول سعر النفط إلى 100 دولار حتى الآن هو "نتيجة لاضطراب عمليات النقل فقط، وليس نتيجة لخلل في الإنتاج"، محذراً من أن "النار التي تشعلها أميركا في حقول النفط والغاز في المنطقة، ستطاول ألسنة لهبها العالم أجمع". وشدد مخبر على أن القوات المسلحة الإيرانية "ستبادر بالتأكيد بذكاء وحنكة، إلى تحديد قواعد الميدان ومستوى اللعبة بدرجة أعلى مما يرسمه العدو".