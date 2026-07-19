طهران: الهجمات الأميركية طاولت منشأة نووية قيد الإنشاء

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الولايات المتحدة الأميركية استهدفت فجر اليوم الأحد محطة "دارخوين" النووية قيد الإنشاء في قضاء شادغان جنوبي إيران. وقالت المنظمة الإيرانية في بيان، إن عدة قذائف أصابت الموقع، الذي اعتبرته "أحد رموز العزة والاكتفاء الذاتي العلمي للشعب الإيراني".

واتهم البيان واشنطن بانتهاج سياسة "الغطرسة وخرق القوانين"، واصفاً الاستهداف بأنه تصرف "وحشي وعدواني" يتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر الهجمات على المنشآت النووية. وقال نائب رئيس المحافظة للشؤون الأمنية، ولي الله حياتي، صباح اليوم الأحد، إن موقعاً في محيط مدينة شادغان، في محافظة خوزستان، تعرض لهجوم فجراً.

وتعد محطة دارخوين النووية، الواقعة في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادغان بمحافظة خوزستان، ثاني محطة للطاقة النووية في إيران، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 360 ميغاواط من الكهرباء. وتصنف المحطة ضمن مفاعلات الماء الثقيل، وكان من المقرر تشغيلها بحلول عام 2016 باستخدام وقود اليورانيوم-235 المخصب محلياً بنسبة تراوح بين 5.2% و5.3%، غير أن المشروع لم يكتمل بعد.

وتواصلت الليلة الماضية المواجهات العسكرية المحدودة بين إيران والولايات المتحدة لليلة الثامنة على التوالي، إذ لوحظ تراجع لافت في حدة الضربات قياساً بالليالي السابقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التراجع ناجماً عن تطورات دبلوماسية خلف الكواليس، أو عن أسباب تقنية وميدانية، أو أنه هدوء يسبق تصعيداً جديداً.

وعلى الرغم من التوقعات التي رجحت أن تكون الليلة الماضية أكثر سخونة، نظراً إلى استمرار الاعتداءات الإيرانية، نهار أمس السبت، على الكويت والبحرين والأردن، التي قال الحرس الثوري الإيراني، في بيانات، إنها استهدفت قواعد أميركية، فضلاً عن إعلان واشنطن مقتل وإصابة عسكريين في قاعدة أميركية في الأردن، جاءت وتيرة الهجمات، كمّاً وكيفاً، أقل حدة مقارنة بالليالي الماضية منذ بدء جولة التصعيد الجديدة.

أخبار تراجع لافت في حدة الضربات الأميركية على إيران

وبدأت هجمات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في وقت متأخر، نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي الإيراني، أي بعد نحو ثلاث ساعات من التوقيت الذي اعتادت أن تبدأ فيه خلال الليالي السابقة. كذلك طاولت الغارات عدداً أقل من المحافظات والمدن الإيرانية. وكان قضاء سيريك، الذي يعد موقعاً استراتيجياً للمراقبة في مضيق هرمز، أولى المناطق التي تعرضت للهجمات الأميركية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية في محافظة هرمزغان.

وبعد نحو نصف ساعة من استهداف سيريك، أُعلن تفعيل الدفاعات الجوية في الشريط الساحلي غربي محافظة هرمزغان، قبل أن تعلن السلطات استهداف هجمات أميركية منطقة حاجي آباد وجزيرة قشم. وفيما تداولت وسائل إعلام تقارير عن وقوع انفجارات في بندر عباس، مركز محافظة هرمزغان، ومناطق أخرى، نفت السلطات المحلية تلك الأنباء.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، صباح اليوم الأحد، إكمال الموجة الثامنة من الهجمات على إيران، مشيرة إلى استهداف منشآت للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، ومهاجمة قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت إنها جاءت رداً على هجمات استهدفت أفراداً أميركيين في الأردن يوم الجمعة الماضي.