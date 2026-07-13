طهران: الهجمات الأميركية أجهزت على جهود خفض التوتر

- أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأميركية الأخيرة، معتبرةً إياها تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ومؤكدةً أنها أجهضت جهود خفض التوتر في غرب آسيا. - اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وارتكاب جرائم حرب باستهداف البنية التحتية للنقل وقوارب الصيد وسفن الشحن، مما أعاد عدم الاستقرار لمضيق هرمز. - وصفت إيران تصريحات ترامب بشأن "مباحثات مسقط" بأنها ادعاءات كاذبة، مشيرةً إلى أن الضغوط الأميركية على سلطنة عُمان أعاقت التوصل إلى نتائج ملموسة.

دانت الخارجية الإيرانية بشدة الهجمات الأميركية التي استهدفت إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة أن هذه الهجمات "تُعد تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين"، مضيفة أنها "أدت إلى إجهاض كافة الجهود المبذولة منذ أشهر لخفض التوتر وإرساء الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

وأشارت الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى أنه، رغم مرور 25 يوماً فقط على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، فإن الولايات المتحدة "انتهكت بوضوح معظم بنود ذلك الاتفاق"، واتهمت الجانب الأميركي بارتكاب "أبشع جرائم الحرب" عبر استهداف البنية التحتية للنقل في إيران، وقوارب الصيد وسفن الشحن، بالإضافة إلى المنشآت والمباني الأرصادية.

كما أوضحت الخارجية الإيرانية أن التدخل الأميركي الواضح في عملية تنفيذ الترتيبات اللازمة في مضيق هرمز "تسبب في عودة حالة عدم الاستقرار إلى المضيق وتعطيل حركة الملاحة التجارية الدولية". وأضاف البيان أن الجيش الأميركي استخدم أراضي ومرافق دول تقع على الساحل الجنوبي للخليج لتنفيذ اعتداءاته العسكرية، متهماً إياه بما سماه "تحويل تلك الدول إلى ساحة لحروبه غير القانونية ضد الشعب الإيراني". وشدد البيان على عزم إيران الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة أي عدوان أميركي أو من أي طرف معتدٍ، محذرةً، في الوقت ذاته، من أي مشاركة أو تعاون مع الجهات المعتدية.

واتهم البيان الإيراني الإدارة الأميركية بمواصلة حملات التضليل ونشر الأخبار الزائفة لتبرير انتهاكاتها للقانون، واصفاً تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نتائج "مباحثات مسقط" يوم السبت بأنها "ادعاءات كاذبة نابعة من حالة اليأس". وأوضح أن تلك المباحثات كانت تهدف أساساً إلى وضع ترتيبات لإدارة مضيق هرمز ومسارات الملاحة، إلا أن الضغوط الأميركية، العلنية منها والخفية، على سلطنة عُمان حالت دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وكان ترامب قد أكد، أمس الأحد، لشبكة "أن بي سي" أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى "اتفاق" السبت، وتابع: "كانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة، بعد ساعتين، استهدفوا سفينة بطائرة مسيّرة. هؤلاء الناس يعانون خللاً ما". ورداً على سؤال حول مضيق هرمز، قال: "إنه مفتوح، لقد وجهنا إليهم ضربة قوية للغاية الليلة الماضية".