طهران: العملية الأميركية لإنقاذ الطيّار فشلت

- أعلنت إيران عن فشل عملية إنقاذ أميركية في مطار مهجور جنوب أصفهان، حيث دمرت القوات الإيرانية طائرتي C-130 وطائرتي هليكوبتر بلاك هوك، مما زاد من إخفاقات الجيش الأميركي. - وصف المتحدث الإيراني الجيش الأميركي بالضعيف والمفلس، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب يحاول التغطية على الهزيمة عبر الحرب النفسية، مؤكداً تفوق القوات الإيرانية. - رغم إعلان ترامب عن نجاح إنقاذ طيار أميركي، أشار الحرس الثوري إلى أن العملية كانت هزيمة مخزية، مستحضراً فشل عملية المخلب عام 1980.

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد، أن "عملية الإنقاذ" التي نفذها الجيش الأميركي، في مطار مهجور جنوب أصفهان، وسط البلاد، لإنقاذ طيّار طائرة حربية تحطمت الجمعة في إيران، "قد فشلت فشلاً ذريعاً بعد التدخل السريع للقوات المسلحة الإيرانية". وأوضح المتحدث الإيراني، في بيان، أنه بعد التحقيقات والمعاينات التي أجراها خبراء في الموقع، تبين أن طائرتي نقل عسكريتين من طراز C-130 وطائرتي هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" تابعتين للجيش الأميركي قد جرى تدميرها، "مما زاد من مستوى إخفاقات الجيش الأميركي المتتالية"، حسب البيان.

وأضاف ذو الفقاري أن "هذا الإخفاق" أثبت أن الجيش الأميركي "الضعيف والمفلس لا يعتبر القوة المهيمنة والمتفوقة في هذه الحرب المفروضة أمام إرادة القوات المسلحة الإيرانية"، وفق تعبيره. وتابع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نعته بـ"المهزوم"، في أعقاب هذه العملية، "يحاول الهرب من ساحة الهزيمة عبر الحرب النفسية والأكاذيب، مواصلاً خطاباته الفارغة وإلقاء اللوم على الآخرين، على الرغم من أن واقع الميدان يكشف تفوّق القوات المسلحة الإيرانية"، حسب قوله.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إنّ الولايات المتحدة "تعرّضت لهزيمة مخزية أخرى"، وإنّ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن إنقاذ الطيار يأتي لـ"التغطية على هزيمته الكبيرة"، مستحضراً حادثة "رمال طبس"، في إشارة إلى فشل عملية المخلب الأميركية عام 1980 في صحراء طبس، حين علقت قوات دلتا الخاصة في عاصفة رملية أثناء محاولة تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين في سفارة واشنطن بطهران. وكانت هذه أول تجربة عملياتية للقوة الأميركية، لكنها باءت بالفشل نتيجة أعطال فنية في المروحيات وظروف الطقس القاسية.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، صباح اليوم الأحد، نجاح الجيش الأميركي في إنقاذ ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 المقاتلة التي أُسقطت فوق إيران يوم الجمعة الماضي. وقال في منشور على منصة تروث سوشال إن "الجيش الأميركي نفذ واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة". وأشار ترامب إلى أن الضابط برتبة عقيد، وأُصيب بجروح، لكنه "بخير".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن قوات خاصة أنقذت ليل السبت ضابطاً في سلاح الجو سقطت طائرته في إيران، مشيرة إلى توغّل عناصر من القوات الخاصة إلى "عمق أراضي العدو"، قبل عودتهم دون تسجيل أي إصابات، فيما أشارت إلى أن طائرات الإنقاذ نقلت الضابط المصاب إلى الكويت للعلاج.