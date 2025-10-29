طموح النفوذ يشعل التنافس الانتخابي بين مكونات كركوك

- تشهد كركوك منافسة انتخابية حادة بين المكونات الكردية والعربية والتركمانية على 12 مقعداً برلمانياً ومقعد كوتا للمسيحيين، وسط أجواء قومية وسياسية متوترة واستعدادات أمنية مكثفة للانتخابات في 11 نوفمبر. - تعتبر كركوك مسرحاً دائماً للصراعات السياسية بين بغداد وأربيل، حيث حصلت الأحزاب الكردية سابقاً على النصيب الأكبر من المقاعد، بينما تشتتت الأصوات العربية والتركمانية. - يسعى الأكراد للحفاظ على مكتسباتهم، بينما يواجه العرب تحديات في استعادة المناصب، ويسعى التركمان لزيادة تمثيلهم، مع توقعات بتشكيل تحالفات جديدة بعد الانتخابات.

تشتعل أجواء المنافسة الانتخابية في محافظة كركوك العراقية، التي تعد من أكثر المناطق تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي العراقي، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من الشهر المقبل، حيث تتنافس فيها المكونات الكردية والعربية والتركمانية على الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، وسط أجواء يغلب عليها الطابع القومي والسياسي أكثر من البعد الخدمي أو التنموي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في الـ 11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتعيش البلاد موجة من التصعيد في الخطابات السياسية الدينية والقومية بالتزامن مع الحملة الإعلامية للانتخابات، بينما تستعد قوات الأمن العراقية للدخول بحالة التأهب بعد أيام لتأمين الاستحقاق الانتخابي السادس للعراقيين منذ سقوط نظام صدام حسين عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

ويخوض العرب السباق في كركوك عبر 7 قوائم انتخابية، وتشارك الأطراف الكردستانية بـ 5 قوائم، بينما يتمثل التركمان بقائمتين رئيسيتين. ومن بين 12 مقعداً مخصصة للمحافظة، إلى جانب مقعد كوتا للمسيحيين، يتنافس المكونان العربي والكردي للفوز بأكثر من نصفها، في وقت تطمح الجبهة التركمانية للفوز بـ 4 مقاعد على الأقل، ما يعكس حدة التنافس القومي المتجذر في هذه المدينة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين بغداد وأربيل منذ عام 2003.

وتعدّ كركوك، التي توصف بأنها "العراق المصغر" لتنوعها القومي والديني، مسرحاً دائماً للصراعات السياسية والإدارية، إذ ظلت موضع خلاف بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، خصوصاً بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في عام 2017، حين استعادت القوات الاتحادية السيطرة على المحافظة، منهية بذلك إدارة الأكراد التي استمرت أكثر من عقد من الزمن.

وفي الانتخابات البرلمانية السابقة، حصلت الأحزاب الكردية على تسعة مقاعد من أصل 12، توزعت بواقع 3 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني، ومقعدين للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقعد واحد لحركة الجيل الجديد. أما المقاعد العربية والتركمانية فقد تشتت بين عدة كتل وائتلافات، ما أضعف تمثيلها مقارنة بالقوة التنظيمية للأحزاب الكردية.

"هوية قومية لا مصالح حزبية"

ويؤكد المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاهو نجم كركوكي، أن "الوضع في كركوك مختلف عن باقي المحافظات، لأن المسألة تتعلق بالهوية القومية، لا بالمصالح الحزبية"، داعياً إلى "مشاركة واسعة من الناخبين الكرد دعماً للوطنية الكردية بعيدا عن الانقسام الحزبي".

وأضاف كركوكي في تصريحات له، أن "أبناء كركوك بحاجة إلى خدمات حقيقية وفرص عمل للشباب، فالوضع الخدمي لا يزال ضعيفاً، على الرغم من أهمية المدينة الاقتصادية".

في المقابل، يرى المتحدث باسم تحالف عزم في كركوك، عزام الحمداني، أن "العرب يواجهون هذا العام تحدياً مختلفاً"، موضحاً أن "فقدان المناصب الإدارية المؤثرة، مثل منصب المحافظ الذي يشغله حالياً المكون الكردي، جعل بعض الناخبين العرب أقل حماساً للمشاركة".

لكنه شدد خلال تصريحات صحافية على أن "العرب لا يزالون يمثلون الأغلبية السكانية، ويمكنهم الحصول على ما بين ستة إلى سبعة مقاعد، إذا ما توحدت إراداتهم وارتفعت نسبة المشاركة". وأشار الحمداني إلى أن "تعدد القوائم العربية قد يضر بحظوظهم", موضحاً أن "كثرة القوائم ستؤدي إلى تشتت الأصوات، ما قد يتسبب بخسارة مقعدين لصالح الأطراف الكردية أو التركمانية".

أما التركمان، الذين يرون أنفسهم "بيضة القبان" في معادلة كركوك، فيسعون عبر الجبهة التركمانية إلى توسيع تمثيلهم البرلماني ليصل إلى أربعة مقاعد. وتؤكد شخصيات تركمانية أن مدينتهم بحاجة إلى "مقاربة سياسية جديدة تحفظ توازن المكونات الثلاثة وتمنع تهميش أي طرف".

ويرجح مراقبون أن تشهد كركوك واحدة من أكثر المعارك الانتخابية سخونة على مستوى العراق، في ظل محاولات كل مكون تعزيز نفوذه داخل المحافظة التي تعد بوابة التوازن بين بغداد وأربيل. كما يتوقع أن تسهم التحالفات بعد الاقتراع في إعادة رسم خريطة النفوذ السياسي داخلها، خاصة مع احتمالية تقارب بعض القوائم العربية والكردية بعد الانتخابات بهدف تشكيل كتلة مؤثرة في البرلمان.

ويقول الناشط في المكون العربي بالمحافظة، عبد الخالق العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "نتائج انتخابات كركوك ستكون مؤشراً على توازن القوى القومي في العراق، وأن استمرار الانقسام الحزبي داخل كل مكون قد يمنح المستقلين فرصة للحصول على مقعد أو مقعدين، وهو تطور قد يغير من طبيعة التمثيل السياسي للمحافظة". وبينما تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها، يبقى سكان كركوك بين تطلعات لتحسين الخدمات وفرص العمل، وبين هواجس من أن يعيد الصراع القومي إنتاج التوترات القديمة التي عاشتها المحافظة خلال العقدين الماضيين.