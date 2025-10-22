طحنون بن زايد يبحث مع ويتكوف وكوشنر تثبيت اتفاق غزة

- التقى الشيخ طحنون بن زايد مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمناقشة تطورات وقف إطلاق النار في غزة، وجهود الولايات المتحدة لتثبيت الاتفاق ضمن خطة ترامب. - أشاد بن زايد بجهود ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وناقش الجانبان سبل تعزيز الاستقرار ووقف التصعيد لتعزيز فرص الازدهار والتنمية. - عبرت الإدارة الأميركية عن قلقها من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق غزة، وتعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لتشكيل قوة دولية في غزة بدعم دولي.

التقى نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني بالإمارات الشيخ طحنون بن زايد، مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال زيارتهما للإمارات. وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المدمر، و"الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وفق ما أعلنه بن زايد في تدوينة على منصة إكس.

التقيتُ بستيف ويتكوف المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وجاريد كوشنر، وناقشنا تطورات وقف الحرب في غزة والجهود الأمريكية والإقليمية الرامية إلى تثبيت الاتفاق.



كما تناولنا سبل ترسيخ الاستقرار في المنطقة وضرورة وقف التصعيد المستمر فيها لتعزيز فرص الازدهار والتنمية. pic.twitter.com/SkZKSoDzNp — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) October 22, 2025

وأشاد بن زايد بـ"جهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وسعيه لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وقالت وكالة أنباء الإمارات، مساء الأربعاء: "بحث الجانبان سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط".

والاثنين، وصل ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل والتقيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشاركا في زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لتل أبيب التي بدأت الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس. والثلاثاء، التقى ويتكوف وكوشنر أسرى إسرائيليين تم إطلاقهم من قطاع غزة بموجب الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل.

إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأربعاء، عن عدد من مسؤولي إدارة دونالد ترامب، قولهم إن هناك قلقاً داخل الإدارة من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتفاق غزة المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري استناداً إلى خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على القطاع الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية تعتزم خلال الأيام المقبلة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل قوة دولية في غزة، يتضمن تحديد طبيعة ولايتها في ظل دعم متوقع من فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول العربية. في سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين أكدوا الأسبوع الماضي أن حركة حماس لم تخرق اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن، وذلك رغم المزاعم الإسرائيلية التي تتهم الحركة بالمماطلة في تسليم رفات بعض الأسرى.