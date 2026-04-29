"طالبان" تناقش مع مبعوث بريطانيا تصاعد التوترات الحدودية مع باكستان

حثّ مسؤولو حركة طالبان على إنهاء الاشتباكات مع باكستان، خلال محادثات مع مبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى أفغانستان، حيث أدى تصاعد العنف الحدودي إلى إثارة مخاوف إنسانية. ودعا مسؤول بارز بحركة طالبان إلى إنهاء الاشتباكات المستمرة مع باكستان خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى أفغانستان، ريتشارد ليندسي. وتركزت المحادثات على تصاعد التوترات الحدودية، والتحديات بشأن الهجرة وتسليم مساعدات إنسانية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقاً لبيان حركة طالبان، أدان المسؤول الضربات الباكستانية الأخيرة على مناطق مدنية، بما في ذلك منازل وجامعة وشدد على الحاجة إلى منع مزيد من التصعيد. وتابع أن "طالبان" ما زالت ملتزمة بتقليص التوترات وبناء علاقات مستقرة وقائمة على التعاون مع إسلام أباد. وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في وقت سابق الهجمات الباكستانية في ولاية كونار الأفغانية، محذراً من استهداف المدنيين والمواقع التعليمية، بعد أن أفادت تقارير بمقتل وإصابة العشرات جراء القصف.

وفي السياق، أدان وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان الغارات الباكستانية على ولاية كونار الأفغانية، بما في ذلك ما تردد من قصف جامعة السيد جمال الدين الأفغاني، مشدداً على ضرورة عدم استهداف المؤسسات التعليمية في الصراع، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وحذّر الاتحاد الأوروبي من استهداف المدنيين والمواقع التعليمية، بعد أن أفادت تقارير بمقتل وإصابة العشرات جراء القصف. وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، حثّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على احترام القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين، محذراً من أن الهجمات على مواقع غير عسكرية تخاطر بمزيد من التصعيد والأضرار الإنسانية. وطبقاً لتقارير محلية، فقد قصفت المدفعية الباكستانية مناطق داخل وحول مدينة أسد أباد، عاصمة ولاية كونار، بالإضافة إلى منطقتي دانجام وشولتان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتشير أرقام أولية إلى أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 45 آخرون، على الرغم من أنه لم يتضح بعد حجم الأضرار بشكل كامل، وسط وصول محدود للمناطق المتضررة. وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) مجدداً ضرورة عدم استخدام أو استهداف البنية التحتية المدنية، لا سيما المدارس والجامعات خلال الأعمال العدائية.

