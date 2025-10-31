"طالبان" تعزز حراسة السفارة الروسية تحسباً لهجمات "داعش"

- كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" عن تعزيز إجراءات تأمين السفارات الروسية والصينية والإيرانية في كابول، تحسباً لهجمات تنظيم "داعش" ولاية خراسان، مع نشر وثائق مسربة تشير إلى تعاظم نشاط التنظيم في أفغانستان. - الوثائق المسربة من طالبان توضح تعزيز الأمن حول السفارات بإرسال حراس إضافيين، ورصد مجموعة مسلحة تسعى لشراء أسلحة لشن هجمات إرهابية، مما يعكس التهديدات المتزايدة. - روسيا اعترفت رسمياً بحكومة طالبان، وتواصلت المشاورات بين الطرفين، وسط تهديدات مشتركة من تنظيم "ولاية خراسان"، مما يعزز التعاون الأمني بين موسكو وكابول.

كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، اليوم الجمعة، عن تعزيز إجراءات تأمين البعثات الدبلوماسية الروسية والصينية والإيرانية في كابول تحسباً لهجمات فرع تنظيم "داعش" الإرهابي "ولاية خراسان" في أفغانستان. ونشرت "نيزافيسيمايا غازيتا" صورتين لما قالت إنهما وثيقتان سريتان مسربتان من جهاز الاستخبارات العامة التابع لحركة "طالبان" تفيدان بتعاظم نشاط "ولاية خراسان" في أفغانستان ونشوب تهديدات لسفارات روسيا والصين وإيران.

وجاء في الوثيقة الأولى المذيلة بتوقيع رئيس الإدارة 069 المعنية بالمراقبة الخاصة إلى رئيس الإدارة 061 لتحليل البيانات الاستخباراتية: "بناء على قرار خاص من الإدارة العامة للاستخبارات على خلفية التهديدات المحتملة لسفارات الصين وروسيا وإيران، جرى تشديد وتعزيز تنظيم إجراءات تأمين هذه السفارات مقارنة مع الإجراءات السابقة". وأضاف معد الخطاب: "تم إيفاد حراس مجاهدين إضافيين سيعرقلون تكتيكياً الأعمال العدوانية من قبل العدو".

أما الوثيقة الثانية، فهي من إعداد مكتب نائب رئيس مخابرات طالبان لشؤون العمليات وموجهة إلى ثلاث إدارات مختلفة، وجاء فيها: "رصدنا مجموعة مكونة من سبعة أشخاص تحت قيادة ذاكر هجرت وصلت عبر منطقة أريوب". وأضاف الخطاب أن "هؤلاء الأشخاص يعرّفون أنفسهم بنقاط تفتيش المجاهدين بأنهم مقاتلو تحريك طالبان باكستان، ويحاولون اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية مقابل أسعار مبالغ فيها" بغية ارتكاب هجمات إرهابية.

وهذه ليست أول مرة تعزز فيها طالبان إجراءات تأمين السفارة الروسية في كابول، إذ سبق لها أن أقدمت على خطوة مماثلة في العام 2022 بعد تعرض البعثة الدبلوماسية الروسية لهجوم، وسط سعي الحركة لإقامة علاقات مع موسكو وطي صفحة الخصومة التاريخية منذ التدخل العسكري السوفييتي في أفغانستان في أعوام 1979 – 1989.

وتوجت هذه الاتصالات بإعلان روسيا مطلع يوليو/تموز الماضي، عن اعترافها رسميا بحكومة طالبان، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تعترف بأفغانستان تحت مسمى "إمارة أفغانستان الإسلامية". وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتضنت العاصمة الروسية جولة جديدة من المشاورات حول أفغانستان في إطار موسكو، وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلالها لقاء مع وزير الخارجية بحكومة طالبان، أمير خان متقي، الذي وعده بأن أفغانستان لن تسمح بنشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وذلك على خلفية مطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعادة تسليم قاعدة باغرام للقوات الأميركية.

يذكر أن مسلحين طاجيكيين جندهم تنظيم "ولاية خراسان" نفذوا هجوما إرهابيا دمويا على قاعة العروض "كروكوس سيتي هول" على أطراف موسكو وراح ضحيته 145 قتيلا في مارس/آذار 2024، ما عجل عملية تطبيع العلاقات بين موسكو وطالبان بمواجهتهما عدواً مشتركاً.