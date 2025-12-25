- عاد طارق رحمن إلى بنغلادش بعد 17 عاماً في المنفى، مما يعزز آمال حزب بنغلادش الوطني في الانتخابات المقبلة، حيث استقبله مئات الآلاف من الأنصار بحفاوة. - تأتي عودته في وقت حرج، حيث تقود حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس البلاد نحو انتخابات حاسمة لاستعادة الاستقرار السياسي، بعد سقوط الأحكام الجنائية ضده. - رحمن دعا إلى بناء دولة شاملة وآمنة، معبراً عن فرحته بعودته بخلع حذائه والسير حافي القدمين، وسط توقعات بتصدر حزبه الانتخابات المقبلة.

عاد طارق رحمن، القائم بأعمال رئيس حزب بنغلادش الوطني، اليوم الخميس، إلى بلاده بعد نحو 17 عاماً قضاها في المنفى، في خطوة يُنظر إليها على أنها لحظة محورية في المشهد السياسي قبيل الانتخابات العامة المقررة في فبراير/ شباط المقبل. ويأمل الحزب أن تشحذ عودة رحمن همم الأنصار في ظل استعداد الرجل لأن يصبح المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء.

واصطف مئات الآلاف من أنصار الحزب على طول الطريق من مطار دكا إلى مكان الاستقبال، ملوّحين بأعلام الحزب وحاملين اللافتات والزهور، فيما رددت الحشود شعارات ترحيب برحمن، الذي كان في استقباله كبار قادة الحزب وسط إجراءات أمنية مشددة. ويقيم رحمن، البالغ من العمر 60 عاماً، في لندن منذ عام 2008، ويشغل منصب القائم بأعمال رئيس الحزب منذ عام 2018. وهو نجل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء.

وتأتي عودته في وقت تدخل فيه بنغلادش، التي يبلغ عدد سكانها نحو 175 مليون نسمة، مرحلة انتقالية تقودها حكومة مؤقتة برئاسة الحائز لجائزة نوبل للسلام محمد يونس، وسط استعدادات لإجراء انتخابات عامة تُوصف بأنها مفصلية لاستعادة الاستقرار السياسي بعد نحو عامين من الاضطرابات.

وكان رحمن قد أُدين غيابياً في قضايا جنائية، بينها غسل الأموال والتورط في مؤامرة لاغتيال رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، إلا أن هذه الأحكام سقطت بعد إطاحة حسينة العام الماضي في انتفاضة طلابية، ما أزال العوائق القانونية التي كانت تمنعه من العودة.

واختار رحمن التعبير عن فرحته بالعودة من خلال لفتة رمزية، إذ خلع حذاءه وسار حافي القدمين على أرض المطار، والتقط حفنة من التراب. وشوهد واقفاً إلى جانب مقعد السائق في الحافلة التي أقلّته إلى مكان الاستقبال، ولوّح بيده للحشود التي كانت تهتف باسمه. وفي كلمته أمام أنصاره، دعا رحمن إلى بناء دولة آمنة وشاملة، وتعهّد بتوحيد أبناء جميع الأديان وضمان سلامتهم، قائلاً: "سنبني بنغلادش التي تحلم بها كل أم"، وختم بترديد عبارة "نريد السلام في البلاد" ثلاث مرات.

وتحمل عودته أيضاً جانباً شخصياً، إذ تعاني والدته من مرض خطير، ومن المقرر أن يزورها بعد المشاركة في الاستقبال الشعبي. وأشارت نتائج استطلاع أجراه "المعهد الجمهوري الدولي" الأميركي في ديسمبر/ كانون الأول، إلى أن حزب بنغلادش الوطني يتصدر التوقعات بالحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وسط منافسة من حزب الجماعة الإسلامية، بينما هدّد حزب رابطة عوامي، بزعامة حسينة، بإثارة اضطرابات قد تعرقل الانتخابات المقررة في 12 فبراير/ شباط.

(رويترز)