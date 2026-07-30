ضغوط على الزيدي لتجميد "حصر السلاح" بعد الضربات على العراق

قالت مصادر حكومية عراقية إن رئيس الوزراء علي الزيدي يواجه ضغوطا لتجميد ملف حصر السلاح الذي تبناه منذ وصوله إلى المنصب، مشيرة إلى أنه وُضع بموقف "بالغ الحساسية" بعد الضربات الأميركية السعودية، الأربعاء، على مواقع للفصائل المسلحة بعدد من المحافظات العراقية ما أسفر عن سقوط 50 قتيلاً وجريحاً.

وبينما كان الزيدي يسعى إلى تنفيذ تعهداته بإعادة ترتيب المنظومة الأمنية، وإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة، بدأت الفصائل المسلحة والقوى السياسية الداعمة لها، استثمار الهجمات الأخيرة لإعادة صياغة خطابها السياسي، باعتبار أن الظروف الطارئة تؤكد "الحاجة إلى الاحتفاظ بالسلاح"، وهو ما يفتح الباب أمام مواجهة سياسية داخلية قد تكون أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

وقال مصدر حكومي مطلع لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم كشف هويته، إن "الضربات الأخيرة وضعت الزيدي بموقف بالغ الحساسية، لأنها جاءت مع تقدم التحركات المتعلقة بملف حصر السلاح، الأمر الذي أحرج الزيدي داخليا ووضعه أمام اختبار حقيقي بين الالتزام ببرنامجه الحكومي، وبين الضغوط السياسية التي تمارسها الفصائل والقوى المرتبطة بها".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء علي الزيدي لتجميد ملف حصر السلاح؟ كيف استثمرت الفصائل المسلحة والقوى السياسية الداعمة لها الضربات الأخيرة لإعادة صياغة خطابها السياسي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشدد المصدر على أن "الزيدي بات مطالبا بإيجاد معادلة دقيقة، فهو لا يستطيع التراجع عن مشروع حصر السلاح لأنه أحد أبرز تعهداته الداخلية والخارجية، وفي الوقت نفسه يواجه تصعيدا في الضغوط التي تدفع باتجاه تأجيل أو تجميد الملف، بحجة أن الفصائل باتت مستهدفة وتحتاج إلى الاحتفاظ بقدراتها الدفاعية".

ومثلت زيارة الزيدي مساء أمس الأربعاء، إلى مقر هيئة "الحشد الشعبي"، ولقاؤه رئيس الهيئة، فالح الفياض، وعدداً من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها، محاولة واضحة لاحتواء تداعيات الأزمة، إذ استمع لقيادات الهيئة ووجّه بتكريم عوائل قتلى الفصائل، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى، في خطوة فُسرت على أنها رسالة سياسية لطمأنة "الحشد" بالتوازي مع تأكيد رفض الحكومة انتهاك السيادة العراقية.

غير أن الضغوط على الزيدي لم تتوقف عند حد المواقف الإعلامية، إذ بدأت تأخذ طابعا سياسيا أكثر تنظيما، بعدما أعلنت كتلة "حقوق" البرلمانية، وهي الكتلة الممثلة لجماعة "كتائب حزب الله العراقية" جمع تواقيع لعقد جلسة برلمانية طارئة لمساءلة رئيس الوزراء والقادة الأمنيين بشأن الهجمات.

وقال النائب عن الكتلة، مقداد الخفاجي، في تصريح صحافي، أمس الأربعاء: "تم حتى الآن جمع 65 توقيعا لعقد الجلسة الطارئة، التي ستناقش ملف الهجمات، ومعرفة أسباب تلكؤ الحكومة وعدم اتخاذها أي موقف تجاهها"، مبينا أن "سكوت الحكومة يضع علامات استفهام عديدة". وأضاف أن "الجلسة الطارئة ستشهد استدعاء رئيس الوزراء والقادة الأمنيين للوقوف على ملابسات الاعتداء، وبيان الموقف الحكومي من الرد، وأسباب عدم توفير الحماية اللازمة للقوات الأمنية، ولا سيما الحشد الشعبي، فضلا عن عدم وضع حد لسيناريو الاستهدافات المتكررة".

في موازاة ذلك، رفعت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها، ومنها "كتائب حزب الله العراقية، والنجباء، وسيد الشهداء، وأنصار الله الأوفياء"، وغيرها، سقف خطابها، مؤكدة في بيان، أن الدعوات السابقة لتسليم السلاح أصبحت موضع اختبار بعد الضربات الأخيرة، وأن "المقاومة تمهل الحكومة حتى نهاية شهر صفر (13 أغسطس/آب"، لإثبات قدرتها على حماية سيادة البلاد، متوعدة بأن "الرد على الولايات المتحدة آت لا محالة، وأنه قد يمتد إلى أدواتها في السعودية". ويؤشر هذا الخطاب التصعيدي، إلى انتقال الأزمة من مجرد خلاف سياسي إلى محاولة فرض معادلة جديدة على الحكومة في المرحلة المقبلة.

من جهته، رأى الأكاديمي العراقي المختص بالشأن السياسي، أثير العابدي، أن التطورات الأخيرة منحت الفصائل فرصة بناء موقفها السياسي تجاه ملف حصر السلاح، مبينا أن "القصف منح القوى الرافضة حصر السلاح مادة سياسية وإعلامية، إذ باتت تقدم نفسها باعتبارها هدفا مباشرا للهجمات، وتحاول إقناع الرأي العام بأن التخلي عن السلاح في هذه المرحلة سيجعلها مكشوفة أمام أي استهداف جديد".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنّ "الزيدي يواجه اليوم اختبارا صعبا للغاية، لأن نجاحه في تحقيق توازن بين الحفاظ على هيبة الدولة ومنع انهيار التفاهمات مع الفصائل، سيحدد مستقبل مشروعه الأمني بالكامل، أما أي تراجع له بالملف فإنه سيكون بمثابة رسائل داخلية وخارجية بأن الحكومة فقدت قدرتها على تنفيذ أحد أهم تعهداتها".

وشدد على أن استمرار الزيدي بالتمسك بمشروعه من دون تقديم ضمانات سياسية وأمنية للفصائل، قد يدفع نحو تصعيد داخلي يزيد من تعقيد المشهد، بينما سينظر إلى أي تراجع عن الخطة بوصفه نصرا للفصائل الرافضة لحصر السلاح، وهو ما قد ينعكس سلبا على موقف الحكومة أمام شركائها الإقليميين والدوليين، الذين يضعون الملف في صدارة الأولويات.