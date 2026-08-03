ضغوط الجمهوريين تتصاعد على أنتوني فاوتشي... لمحاكمته

- يواجه أنتوني فاوتشي ضغوطاً من الجمهوريين لمحاكمته بسبب اتهامات بتورطه في تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان والكذب على الكونغرس، مما أعاد الجدل حول نظريات انتشار الفيروس. - كشفت مذكرات فاوتشي عن توتر علاقته مع ترامب وإدارة الأزمة الصحية، ويواجه انتقادات وتحقيقات محتملة رغم عفو بايدن، مع استمرار تحقيقات الولايات وإعلان المدعي العام لفلوريدا عن تحقيق جديد. - أثارت السجلات الجديدة تساؤلات حول سلوك فاوتشي خلال الجائحة، حيث يواجه جلسات استماع في الكونغرس وضغوطاً للكشف عن تفاصيل إضافية، مع استمرار التوترات بينه وبين الجمهوريين.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد أن الضغوط تزداد على رئيس المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية السابق أنتوني فاوتشي، موضحة أن نواباً من الحزب الجمهوري يضغطون من أجل محاكمته.

وكان أنتوني فاوتشي قد وضع تحت المجهر بعد "القنبلة" التي فجّرتها مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد في اليوم الأخير لها في المنصب، في 19 يونيو/حزيران الماضي، متهمةً فاوتشي بالوقوف وراء تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان لعلم الفيروسات في الصين، والكذب على الكونغرس بشأن منشأ الوباء. وأعاد ذلك خلط الأوراق بشأن كلّ النظريات المتضاربة التي خرجت خلال مرحلة انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة، علماً أن الرئيس دونالد ترامب الذي عاد إلى السلطة في العام الماضي واجه أزمة كورونا في أواخر عام 2019، خلال ولايته الأولى، باعتبار الفيروس "صينياً"، وشنّ هجوماً على فاوتشي الذي ظلّت علاقته به متوترة منذ قيادة الأخير جهود احتواء كورونا داخل الولايات المتحدة ومسألة اللقاحات، وانتقم منه بعد عودته للبيت الأبيض بسحب فريق الحماية الخاص به.

أنتوني فاوتشي لم يعلم بأن بول يملك مذكراته

ونقلت الصحيفة عن أصدقاء أنتوني فاوتشي قولهم إنه لم يكن يعلم أن السيناتور الجمهوري راند بول يملك مذكراته، ناهيك عن أنه سينشرها. وتتضمن المذكرات، التي كُتبت بين عامي 2019 و2022، الكواليس العاصفة لإدارة الأزمة الصحية داخل البيت الأبيض، مُسلّطة الضوء على علاقة أنتوني فاوتشي المتقلبة مع ترامب خلال ولايته الأولى، فضلاً عن ارتباك المؤسسة العلمية حيال فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان الصيني. وأشارت الصحيفة إلى أن فاوتشي يواجه حالياً منتقديه القدامى الذين يسيطرون الآن على لجان الكونغرس، والوكالات الصحية التي قضى فيها مسيرته المهنية، ووزارة العدل التي يمكنها في النهاية اتخاذ قرار بشأن مقاضاته أم لا.

وقال ترامب إنه لن يتحدى عفو الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن عن أنتوني فاوتشي في يناير/كانون الثاني 2025، لكن الطبيب لا يزال يواجه خطراً قانونياً، إذ لا يشمل العفو الأحداث التي تلت صدوره.

"واشنطن بوست": فاوتشي يواجه حالياً منتقديه القدامى الذين يسيطرون الآن على لجان الكونغرس والوكالات الصحية

وبينما يحمي عفو بايدن فاوتشي من التحقيقات الجنائية الفيدرالية المتعلقة بفترة مشاركته في الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا، إلا أنه لا يستبعد إمكانية ملاحقة الولايات له، إذ أعلن المدعي العام لفلوريدا الأسبوع الماضي عن تحقيق جديد في قضية فاوتشي.

وكان وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، وهو خصم قديم لفاوتشي، قد أشاد بجهود وزارته التي استمرت لأشهر لتفتيش 11 خادماً حكومياً لإعادة تجميع يوميات أنطوني فاوتشي وتسليمها لبول. ويوم الأربعاء الماضي، واجه فاوتشي ساعات من الأسئلة من بول وزملائه الجمهوريين في جلسة استماع أمام لجنة الرقابة الحكومية في مجلس الشيوخ، يعتقد فاوتشي أنها كانت تهدف إلى الإيقاع به. وكان فاوتشي وحلفاؤه قلقين من أنه إذا أخطأ في التحدث أمام اللجنة، فقد يواجه تهم الحنث باليمين، وهو ما دفعه للاستناد للتعديل الخامس (الحق في الالتزام بالصمت). وانتقد ترامب، الذي قال إنه شاهد "كل شيء"، فاوتشي بعد الجلسة لكنه تجنب الأسئلة حول ما إذا كان يجب محاكمته.

تساؤلات حول سلوك فاوتشي خلال جائحة كورونا

ويقول بول وجمهوريون آخرون إن السجلات الجديدة التي تم الحصول عليها أثارت تساؤلات جديدة حول سلوك فاوتشي. واتهمه عدة أعضاء في مجلس الشيوخ بتضليل الأميركيين خلال جائحة فيروس كورونا وضغطوا عليه حول ما إذا كان قد شارك في التستر على أصول الفيروس المحتملة. وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الادعاءات تم التحقيق فيها من قبل، وحتى بعض الجمهوريين المشاركين في تلك التحقيقات يشككون في مدى ما يمكن أن تضيف المواد الجديدة. ومن المقرر أن تصوت اللجنة التي يترأسها بول، الأربعاء المقبل، في ما إذا كانت ستنظر إلى فاوتشي على أساس أنه ازدرى الكونغرس في قضية التمسك بحقه في عدم الرد على أسئلة، وهو إجراء من المتوقع تمريره بدعم جمهوري، فيما أعلن بول أنه ستتم إحالة القضية فوراً إلى وزارة العدل لملاحقة فاوتشي. وقال بول، رئيس لجنة الرقابة الحكومية في مجلس الشيوخ، لمقدم البودكاست بيني جونسون بعد جلسة الأسبوع الماضي: "أعتقد أنه سيذكر باعتباره زعيم مافيا أكثر من كونه عالماً عظيماً".

تقارير دولية عودة سجال منشأ كورونا... إدارة ترامب تستكمل انتقامها من فاوتشي

وأشارت الصحيفة إلى أنها استقت معلوماتها من 17 صديقاً وناقداً وزميلاً لفاوتشي، بالإضافة إلى مسؤولين حاليين في الإدارة ونواب ومساعدين في الكونغرس. وذكر بعض زملاء فاوتشي السابقين أنهم سعداء برؤية فاوتشي يواجه أسئلة صعبة، موضحين أن مذكراته تظهر أنه كان مفتوناً جداً بتغطيته الإعلامية. ويقول آخرون إن بول وحلفاءه يسعون فقط لإحراج فاوتشي وإلحاق الضرر به بعد سنوات من القتال معه، وغالباً ما كانت في مواجهات حادة في مجلس الشيوخ. وجادل بول بأن جلسة الاستماع الأسبوع الماضي كانت جزءاً من تحقيقه في أصول الجائحة، بما في ذلك ما إذا كان فاوتشي قد حاول إخفاء تسرب محتمل في المختبر ربما يكون قد تسبب في تفشي كورونا، موضحاً أن يوميات فاوتشي أنتجت اكتشافات جديدة حول أفكاره المتغيرة حول أصول الفيروس ومخاطره.

لكن المذكرات عموماً تلتزم بمذكرات فاوتشي لعام 2024 "On Call" ومقابلاته وشهاداته السابقة الأخرى. كما أجرى فاوتشي 21 ساعة من المقابلات مع لجنة فرعية يقودها الحزب الجمهوري في عام 2024، حيث ناقش الأصول المحتملة لفيروس كورونا، ومحادثاته الخاصة حول ما إذا كان تسرب مختبري هو الذي تسبب في تفشي الفيروس، وقضايا أخرى مثيرة للجدل. وضغطت اللجنة الفرعية على فاوتشي حول ما إذا كانت وكالته قد أشعلت الجائحة عن غير قصد من خلال تمويل أبحاث خطيرة حول فيروس كورونا في الصين، وهو ادعاء نفاه باستمرار.