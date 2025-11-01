ضغوط أميركية تقلص البعثة الأممية في كولومبيا

- وافق مجلس الأمن على تقليص بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا تحت ضغط من الولايات المتحدة، مع تمديد عمل البعثة لدعم اتفاق السلام، رغم امتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. - أعرب السفير الأميركي مايك والتز عن تحفظات بلاده على عملية السلام في كولومبيا، مشيراً إلى تدهور الوضع الأمني وخطر إفلات الإرهابيين وتجار المخدرات من العقاب. - طالبت الأمم المتحدة واشنطن بوقف هجماتها في منطقة البحر الكاريبي، حيث قُتل 62 شخصاً في هجمات على قوارب يُزعم استخدامها لتهريب المخدرات.

وافق مجلس الأمن يوم الجمعة، على تقليص بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا بضغط من الولايات المتحدة التي نددت بسياسات الرئيس غوستافو بيترو. وصوّت 12 عضواً لصالح قرار يمدد عمل البعثة لدعم اتفاق السلام في كولومبيا، لكن مع تقليص الإجراءات الخاصة بحماية الأقليات العرقية هناك، بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

وأشاد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بالقرار رغم امتناع بلاده عن التصويت، قائلاً: "لا تزال لدى الولايات المتحدة تحفظات كبيرة على عملية السلام في كولومبيا، بما في ذلك تدهور الوضع الأمني وخطر إفلات الإرهابيين وتجار المخدرات من العقاب". وأُنشئت بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا في أعقاب الهدنة بين القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المتمردة وحكومة الرئيس آنذاك، الحائز جائزة نوبل للسلام، خوان مانويل سانتوس، بهدف الإشراف على تنفيذ اتفاق السلام بينهما.

وفي وقت سابق الجمعة، طالبت الأمم المتحدة واشنطن بوقف هجماتها في منطقة البحر الكاريبي، حيث قُتل ما لا يقل عن 62 شخصاً في هجمات على قوارب تزعم واشنطن أنها تُستخدم لتهريب المخدرات. وكتب بيترو على منصة "إكس": "الأمم المتحدة تكرر ما قلته: الهجمات في منطقة البحر الكاريبي تنتهك القانون الإنساني الدولي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه سيخفض المساعدات الأميركية المقدمة إلى كولومبيا، لأن رئيسها "لا يفعل شيئاً لوقف" إنتاج المخدرات. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "تاجر مخدرات غير قانوني"، وأن "شعبيته متدنية وغير محبوب"، محذراً من أن على بيترو "أن يوقف" عمليات تهريب المخدرات "وإلا فستتولى الولايات المتحدة القضاء عليها نيابة عنه، ولن يحصل ذلك بطريقة لطيفة".

(فرانس برس، العربي الجديد)