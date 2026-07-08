- نواب البرلمان البريطاني يضغطون على الحكومة للتدخل لإنقاذ الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز في سجن إسرائيلي دون تهم رسمية، مع اتصالات من النائب جون ماكدونال بوزارة الخارجية البريطانية. - حملة التضامن مع فلسطين تنظم تظاهرة أمام مقر الحكومة البريطانية احتجاجاً على تواطؤ بريطانيا مع إسرائيل، بمشاركة مئات من أنصار فلسطين، ورفع صور تكشف تدهور حالة أبو صفية الصحية. - تحالف "أوقفوا الحرب" يعلن عن مسيرتين لدعم فلسطين، بينما يشير محامي أبو صفية إلى تعرضه للاعتداء وحرمانه من العلاج الطبي.

كشف نواب بالبرلمان البريطاني عن حملة برلمانية منظمة للضغط على الحكومة للتدخل لإنقاذ حياة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، في قطاع غزة، الذي تحذر تقارير من أنه يوشك على مفارقة الحياة في أحد السجون الإسرائيلية.

وأعلن النائب في حزب العمال الحاكم، جون ماكدونال، أنه يجري اتصالات مع وزارة الخارجية البريطانية لمطالبتها بالتدخل لإنقاذ أبو صفية، المحتجز منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 دون توجيه تهم رسمية بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".

وفي كلمة أمام تظاهرة طارئة أمام مقر الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء، قال ماكدونال إنه التقى مع وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، هاميش فالكونر، لمطالبته بالتحرك لإنقاذ أبو صفية، بعدما تلقى معلومات تحذّر من أنه قد يموت بين لحظة وأخرى. وأضاف أن الوزير أبلغه بأنه "سيجري التحقيق في الأمر". غير أن النائب حذّر، كما قال، من أنه قد لا يكون هناك وقت للتحقيق. وطالب بتدخل بريطانيا بسرعة.

وكان النائب البارز، المعروف بتأييده للقضية الفلسطينية، قد سأل الوزير خلال جلسة للبرلمان في الأول من الشهر الحالي عما إذا كانت وزارة الخارجية قد أثارت مع الإسرائيليين قضية أبو صفية، والدكتور مازن الرنتيسي، الذي يوصف بأنه طبيب الفقراء في الضفة الغربية، المحتجز في إسرائيل أيضاً. ورد عليه الوزير قائلاً إنه "أثار القضية وسيثيرها". ورفضت وزارة الخارجية الرد على أسئلة "العربي الجديد" بشأن ما دار في الاتصالات بين الوزير والإسرائيليين.

غير أن فالكونر، قال لاحقاً في منشور على منصة "إكس"، إنه أثار قضية أبو صفية مع السلطات الإسرائيلية. وأضاف أنه "على علم بالتقارير التي تتحدث عن معاملة" أبو صفية في المعتقل الاسرائيلي. وأكد أنه أثار "مرة أخرى" قضيته في الخامس من الشهر الجاري مع السلطات الإسرائيلية. إلا أنه لم يكشف عن ردها. وفي المنشور نفسه، زعم الوزير أن "التزام بريطانيا بحكم القانون وبمحاكمة عادلة حازم".

تقارير دولية بريطانيا: كوربين يتهم وزير الشرق الأوسط بتشويه سمعته بسبب إسرائيل

من ناحية أخرى، أعلن ماكدونال أنه عندما لم يتلق رداً إيجابياً بشأن طلبه من الخارجية التدخل لدى الإسرائيليين، لجأ إلى البرلمان لتقديم استجواب لوزيرة الخارجية. غير أن رئيس البرلمان، ليندسي هويل، رفض الطلب، حسبما قال ماكدونال. من جانبه، أعلن النائب البرلماني وزعيم حزب "حزبك"، جيرمي كوربين، أن ماكدونال يقود عدداً من النواب لمتابعة حملة ضغط لإنقاذ أبو صفية. وتعهّد كوربين، خلال كلمة قصيرة أمام التظاهرة المساندة للطبيب الفلسطيني، باستمرار الضغط. وناشد أنصار فلسطين بمواصلة "الحشد والتظاهر ورفع الصوت للمطالبة بعزل إسرائيل". وأكد أهمية ضغوط الرأي على الحكومات الغربية والبريطانية.

وفي ظل التقارير التي تحذر من خطورة وضع أبو صفية بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد في سجن "كيفريت" الإسرائيلي، سارعت حملة التضامن مع فلسطين إلى تنظيم تظاهرة أمام مقر الحكومة البريطانية للتنديد بـ "تواطؤ" بريطانيا مع جرائم إسرائيل، ومن بينهما اعتقال وتعذيب الطواقم الطبية والأطفال. وشارك في التظاهرة، التي نظمت على عجل، مئات من أنصار فلسطين من عدد من النقابات الطبية والمنظمات الحقوقية المؤيدة لفلسطين. وتحدث في التظاهرة أربعة من نواب البرلمان. ورفع خلالها المتظاهرون صوراً تكشف حالة أبو صفية الطبية بعد الاعتقال مقارنة بوضعه قبل ذلك.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين، بيتر لاري، إن "آلاف البريطانيين" استجابوا لطلب الحملة إرسال رسائل إلى وزارة الخارجية للمطالبة بالتدخل للإفراج عن أبو صفية وغيره من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ووصف لاري ما يحدث مع أبو صفية بأنه "بشع ومأساة"، وتعهّد بمواصلة الضغط الشعبي عبر الاحتجاج لإطلاق سراحه.

وأعلن نائب الأمين العام لـ"تحالف أوقفوا الحرب" كريس ناينهام، عن تنظيم مسيرتين وطنيتين من أجل فلسطين. وقال، خلال كلمته أمام التظاهرة، إن هدف المسيرة الأولى، التي ستنظم يوم 18 من الشهر الجاري، هو توجيه رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا المقبل بأن الشعب يطالب بوقف تسليح إسرائيل، وبفرض عقوبات عليها، بسبب جرائمها في فلسطين. ومن المرجح أن يتولى عمدة مدينة مانشستر الكبرى السابق، آندي بيرنهام، زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة خلفاً لكير ستارمر يوم 17 من الشهر الجاري. أما المسيرة الثانية، فستُنظم، كما قال ناينهام، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وعبر ناينهام عن اعتقاده بأن المساعدات التي تقدمها بريطانيا والدول الأوروبية لإسرائيل وهي ترتكب جرائمها "لم يتكشف حجمها بعد". وقبيل التظاهرة، نبّه محامي أبو صفية إلى حالة موكله الخطيرة. وقال ناصر عودة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه "لم يستطع التعرف إلى ملامح أبو صفية" عندما سُمح له بلقائه يوم الخميس الماضي في سجن ركيفت، وهو منشأة سرية تقع تحت أسفل مجمع "أيلون نيتسان" المركزي في إسرائيل.

وقال عودة إن أبو صفية أكد له أن أكثر من خمسة من حراس السجن اعتدوا عليه بالأيادي والهراوات والمطارق بعد تقديمه الشهر الماضي طلب استئناف ضد احتجازه أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. ونقل ناصر عن أبو صفية شكواه من أنه "لم يتلق أي علاج طبي"، بعد الاعتداء عليه. وحسب عودة، فإن أبو صفية أبلغه بأن "هذه آخر مرة سنلتقي". وأضاف "أعيش في جحيم، لا يصدق عقلي ما أمر به، أعتقد أن أحدهم قرر قتلي". غير أن عودة أكد لـ"بي بي سي" أنه "لم يفقد الأمل في رؤية موكله مرة أخرى". وأضاف: "أتمنى أن أراه قريباً خارج السجن. فمكانه خارج السجن، مكانه في المستشفى"، لعلاج الأطفال.