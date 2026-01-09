ضربات روسية واسعة على أوكرانيا رداً على استهداف إقامة بوتين

- أطلقت روسيا صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي على أوكرانيا، مستهدفة منشآت للطاقة ومواقع لتصنيع الطائرات المسيرة، كرد على محاولة أوكرانية مزعومة لمهاجمة مقر إقامة بوتين. كييف نفت هذه الادعاءات ووصفتها بالكاذبة. - صاروخ أوريشنيك، الذي يصل إلى سرعة 10 ماخ، نُشر في بيلاروسيا واستخدم لأول مرة برؤوس تقليدية عام 2024. بوتين أكد أن أنظمة الدفاع الجوي الغربية لا تستطيع اعتراضه. - القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 226 طائرة مسيرة و18 صاروخًا من أصل 242 طائرة و36 صاروخًا أطلقتها روسيا، بينما استهدفت المسيّرات مباني سكنية في كييف، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين.

قال الجيش الروسي، اليوم الجمعة، إنه أطلق صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي على هدف في أوكرانيا في إطار ما وصفه بأنه ضربة واسعة النطاق خلال الليل استهدفت منشآت للطاقة ومواقع لتصنيع الطائرات المسيرة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الضربة جاءت ردا على محاولة أوكرانيا شن هجوم بطائرات مسيرة على أحد مقرات إقامة الرئيس فلاديمير بوتين

في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول. ووصفت كييف الادعاء الروسي بمحاولتها مهاجمة مقر إقامة لبوتين في منطقة نوفغورود الروسية بأنه "كذبة".

بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن لصاروخ أوريشنيك الفرط صوتي أن يصل إلى سرعة 10 ماخ، أي أكثر من 12 ألف كيلومتر في الساعة. وقد نُشر هذا الصاروخ منتصف ديسمبر/ كانون الأول في بيلاروسيا، وهي دولة حليفة لروسيا، وفق ما أعلن رئيسها آنذاك ألكسندر لوكاشينكو. واستُخدم هذا السلاح القادر على ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات برؤوس نووية، لأول مرة برؤوس تقليدية عام 2024 ضد مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا الشرقي. وقال بوتين إن أنظمة الدفاع الجوي الغربية لا تستطيع اعتراض صاروخ أوريشنك، الذي تعني تسميته بالروسية "شجرة البندق".

إلى ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ يضم 242 طائرة مسيرة و36 صاروخا من بينها صاروخ باليستي فرط صوتي متوسط المدى لاستهداف بنية تحتية حيوية في البلاد في هجمات خلال الليل. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 226 طائرة مسيرة و18 صاروخا. وذكرت عبر تطبيق تليغرام، أن 18 صاروخا و16 طائرة مسيرة هجومية أصابت أهدافها في 19 موقعا.

وفي كييف، أفادت الشرطة باستهداف مسيّرات لعدد من المباني السكنية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 24 آخرين. ومن بين القتلى عامل إنقاذ كان يعمل في أحد المواقع المتضررة قضى في غارة جوية أخرى بطائرة مسيّرة، وفق ما قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الذي أشار أيضا إلى تضرر البنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي.

وكانت أوكرانيا قد نفت بشكل قطعي مهاجمة أحد مقرات بوتين، قائلة إنه كان ذريعة روسية لمواصلة الحرب على أوكرانيا رغم مفاوضات السلام الجارية ولاستهداف المباني الحكومية في كييف مجدداً بالصواريخ، كما شكك الكثير من الخبراء في أن الهجوم الذي تحدثت عنه روسيا وقع كما تزعم. في المقابل، قالت وسائل إعلام روسية، إن موسكو استخرجت وفككت تشفير ملف من طائرة مسيّرة أوكرانية، مشيرة إلى أنه أظهر أنها كانت تستهدف مقر إقامة رئاسي روسي وأنها ستسلم المعلومات ذات الصلة إلى الولايات المتحدة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)