ضربات روسية على مواقع الطاقة الأوكرانية تغرق كييف في الظلام

- تعرضت كييف ومدن أوكرانية أخرى لانقطاع الكهرباء بسبب ضربات روسية مكثفة استهدفت منشآت الطاقة، مما أدى إلى توقف المحطات الكهروحرارية عن العمل، وأكدت شركة "أوكر إنيرغو" أن البلاد ستشهد انقطاعات كهرباء متكررة. - أعلنت وزيرة الطاقة الأوكرانية عن هجوم روسي واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، بينما تعاني بعض البلدات الروسية من انقطاعات كهرباء نتيجة ضربات أوكرانية. - صعّدت موسكو هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما يهدد بأزمة تدفئة في الشتاء، حيث ألحقت أضراراً بمنشآت الغاز الطبيعي.

غرقت كييف وغيرها من المدن الأوكرانية في الظلام، ليل السبت - الأحد، على وقع ضربات روسية مكثفة على منشآت عاملة في مجال الطاقة، وسط تداول وسائل إعلام أوكرانية صور مبان ذات نوافذ مظلمة وعواميد إنارة مطفأة على امتداد الطرقات. وأكدت شركة "أوكر إنيرغو" الأوكرانية للطاقة أن مختلف مناطق البلاد ستشهد حالات انقطاع كهرباء بسبب "الوضع الصعب في منظومة الطاقة".

وجاء ذلك بعد ضربة روسية أسفرت عن توقف كافة المحطات الكهروحرارية الأوكرانية، بما فيها محطة زمييفسكايا في مقاطعة خاركيف الحدودية وتريبولسكايا في ضواحي كييف اللتان توقفتا تماماً عن توليد الكهرباء. وقالت شركة "سنتر إنيرغو" المشغلة للمحطات الكهروحرارية في بيان: "لقد توقفنا. يبلغ توليد الكهرباء حالياً الصفر. الصفر! لقد خسرنا كل ما كنا نعمل على استعادته على مدار العام بالكامل!".

Kyiv tonight. Blackouts in most districts, the city is in darkness from the Russian strikes.



Emergency and planned power outages have been introduced. Many shops, pharmacies, institutions work from generators and other alternative energy sources.



Ukrainian energy professionals… pic.twitter.com/KQNytUH3wE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2025

وكانت وزيرة الطاقة في أوكرانيا أعلنت أن روسيا شنت هجوماً واسع النطاق ليل الجمعة- السبت استهدف البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة. وكتبت سفيتلانا غرينتشوك على فيسبوك: "يشن العدو مجددا هجوما كبيرا على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. ولهذا السبب، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في عدد من المناطق"، من دون أن تحددها.

وتعيش بعض البلدات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا هي الأخرى حالات انقطاع كهرباء على إثر ضربات أوكرانية على العمق الروسي، إذ بات أكثر من 20 ألف شخص في الظلام في بلدة دوبوفويه في مقاطعة بيلغورود. وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الحدودية، فياتشيسلاف غلادكوف، بأنه تم تشغيل نظم للدفاع الجوي فوق المدينة وضواحيها، مؤكدا أن أفراد جهات الطوارئ توجهوا إلى الموقع، بينما يعمل خبراء الطاقة على استعادة توفير الكهرباء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، صباح السبت، عن شن ضربة مكثفة بواسطة أسلحة عالية الدقة على منشآت أوكرانية عاملة في قطاع التصنيع الحربي وأخرى في مجال الطاقة، مؤكدة أنه "تم تحقيق أهداف الضربة وإصابة كافة الأهداف المصوب عليها"، وزاعمة أنها جاءت ردا على "الهجمات الإرهابية الأوكرانية على مواقع مدنية"، على حد تعبير بيان الوزارة.

وصعّدت موسكو في الأشهر الأخيرة هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا وألحقت أضراراً بمنشآت الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الرئيسي للتدفئة. وحذر خبراء من أن أوكرانيا قد تواجه أزمة تدفئة في الشتاء. وأفاد أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، في منشور على تطبيق تليغرام عن هجوم بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة في المنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأضاف أن "أضرارا لحقت بمنشأة للبنية التحتية للطاقة"، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى.