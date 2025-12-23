ضربات روسية تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

- تعرضت أوكرانيا لانقطاعات في التيار الكهربائي بسبب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة، بينما أطلقت بولندا طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي بعد الغارات الروسية قرب حدودها. - قلل الكرملين من أهمية محادثات ميامي بين روسيا والولايات المتحدة، ورفض التعديلات الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب، مع استمرار المناقشات على مستوى الخبراء. - حذر وزير الخارجية الألماني من الركون إلى الأمان حتى مع وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تماسك التحالف الأوروبي وتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا.

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مناطق البلاد عقب ضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة. وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام إنّ "روسيا تهاجم مجدداً بنيتنا التحتية للطاقة، ونتيجة لذلك بدأت انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في العديد من المناطق في أوكرانيا". من جهتها، أفادت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء "يوكرينيرغو" بوقوع "هجوم صاروخي وبطائرات مسيّرة"، موضحة أن أعمال الإصلاح ستبدأ فور سماح الوضع الأمني بذلك، من دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا. وتشنّ روسيا ضربات شبه يومية على أوكرانيا، مستهدفة على نحو خاص منشآت الطاقة، ولا سيما خلال فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة البولندية، في وارسو، أنها أطلقت طائرات مقاتلة بولندية وأخرى تابعة لدول حليفة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، لضمان سلامة المجال الجوي، عقب غارات روسية استهدفت غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا. وقالت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية، في منشور على منصة إكس، إنّ "مقاتلات انطلقت، كما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أن هذه الإجراءات "وقائية بطبيعتها وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحمايته، خصوصاً في المناطق المتاخمة للمناطق المهددة".

على صعيد المسار السياسي، قلّل الكرملين من شأن الآمال المعقودة على محادثات ميامي بين روسيا والولايات المتحدة حول سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا، معتبراً أنها لا تشكّل "انفراجة". ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن المفاوضات التي جرت يومي 20 و21 ديسمبر/ كانون الأول لا يمكن اعتبارها نقطة تحول، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة على الخطة الأميركية "غير مقبولة". وكانت واشنطن قد قدّمت الشهر الماضي خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب، غير أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين رأوا أن نسختها الأولى تصبّ في مصلحة موسكو، قبل إدخال تعديلات عليها بعد التشاور مع كييف والاتحاد الأوروبي. إلا أن الكرملين وصف هذه التعديلات بأنها "غير بنّاءة"، استناداً إلى ما بات معروفاً منها علناً.

وأكد بيسكوف أن مبعوث الكرملين كيريل دميترييف موجود في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات ونقلها إلى موسكو، نافياً وجود تحضيرات لمفاوضات ثلاثية. وقال بيسكوف إن دميترييف "من المفترض أن يتلقى معلومات عمّا أعدّه الأميركيون والأوروبيون" في شأن الخطة، ليُطلع القيادة الروسية عليها لاحقاً. وأظهرت وسائل إعلام روسية رسمية، يوم الأحد، مقطع فيديو لدميترييف لدى وصوله في موكب إلى نادي "شيل باي" الفاخر للغولف في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، المملوك للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون أوكرانيا ستيف ويتكوف، الشريك العقاري السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي المقابل، وصف ويتكوف المناقشات التي جرت في ميامي، يوم الأحد، بأنها "مثمرة وبنّاءة"، رغم بقاء القضايا الأساسية، ومنها الأراضي والضمانات الأمنية، موضع خلاف. وأوضح بيسكوف أن المناقشات ستستمر بصيغة "متأنية" على مستوى الخبراء، وأن روسيا تولي أولوية لمعرفة تفاصيل التنسيق الأميركي مع الأوروبيين والأوكرانيين بشأن أي تسوية محتملة، قبل تقييم مدى توافقها مع ما سمّاه "روح أنكوريج"، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس/ آب الماضي بمدينة أنكوريج في ألاسكا، حيث ناقشا قضايا الأراضي والضمانات الأمنية واتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.

وفي ألمانيا، حذّر وزير الخارجية يوهان فاديفول من الركون إلى الأمان حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، معتبراً أن أمن أوروبا لا يمكن ضمانه إلا عبر حماية نفسها من روسيا. وقال فاديفول، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن التحليل الألماني "يؤكد أننا لا نستطيع تحقيق الأمن في أوروبا إلا من موضع قوة، وتماسك داخل التحالف، وجيش ألماني قادر على الدفاع". ودعا إلى الاستعداد لاحتمال أن تستغل موسكو أي وقف لإطلاق النار لتعزيز قدراتها وتهديد أراضي حلف شمال الأطلسي، مشدداً على عدم تقليص مشاريع وخطط تعزيز الدفاع. وحذّر من أن أي نجاح عسكري روسي مستدام في أوكرانيا "سيشكّل خطراً كبيراً على الناتو"، مؤكداً أن دعم كييف يظل في صميم المصلحة الأمنية الأوروبية.

وأشار الوزير الألماني إلى أهمية تقديم ضمانات أمنية جدية لأوكرانيا، ولا سيما من الولايات المتحدة، مؤكداً أن كييف لا يمكن أن تكون مستعدة لأي تنازلات، بما في ذلك ما يتعلق بالأراضي، من دون ضمانات قوية من الغرب. وأضاف أن الأوروبيين سيكون عليهم أيضاً تقديم مساهماتهم، معرباً عن تحفظه إزاء مقترحات تعيين مبعوث أوروبي خاص لروسيا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الاستعداد الدبلوماسي، مؤكداً أن "تحالف الراغبين" الذي يضم دولاً أوروبية إلى جانب كندا واليابان، لعب دوراً مهماً في السابق، وينبغي أن يواصل دوراً فاعلاً في المرحلة المقبلة.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)