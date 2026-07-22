ضربات أميركية على 9 محافظات إيرانية في ساعة واحدة

- شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على أهداف عسكرية في إيران لليلة الحادية عشرة، مستهدفة تسع محافظات لتقويض تهديدات إيران في مضيق هرمز، مع تجنب البنى التحتية المدنية. - تراجعت الهجمات الإيرانية مقارنة بالليالي السابقة، لكن الجيش الإيراني نفذ هجمات بمسيّرات انتحارية على مستودعات أسلحة أميركية في الكويت والأردن والبحرين. - لم تعلن إيران عن سقوط قتلى جراء الهجمات الأميركية، وأكدت السلطات في بوشهر عدم وجود خسائر في الأرواح، مع نشاط للدفاعات الجوية في طهران دون تأكيد رسمي للغارات.

شهدت الليلة الماضية تصعيداً ميدانياً متبادلاً بين الولايات المتحدة وإيران، مع توسع جغرافي لافت في نطاق الضربات الأميركية، رغم أنها بدأت في وقت متأخر ولم تستمر سوى نحو ساعة. وفي المقابل، تراجعت وتيرة الهجمات الإيرانية مقارنة بالليالي الماضية، بعدما كانت هجمات السابقة مكثفة. وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية عن سقوط قتلى أو مصابين جراء هجمات الليلة الحادية عشرة، فيما واصلت الولايات المتحدة تجنب استهداف البنى التحتية الإيرانية، محافظةً على النهج الذي تتبعه منذ الأيام الماضية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف العسكرية المحددة التي استهدفتها الضربات الأميركية في المحافظات الإيرانية؟ ما هي طبيعة التراجع في وتيرة الهجمات الإيرانية مقارنة بالليالي الماضية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر اليوم الأربعاء، في الساعة الثالثة بتوقيت طهران، بدء شن ضربات جوية على أهداف عسكرية داخل إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، مؤكدة أن هدفها مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وبعد ساعة، أعلنت القيادة المركزية إتمام هذه الموجة بـ"نجاح"، مشيرة إلى أنها طاولت مراكز عمليات عسكرية، وقدرات بحرية، وحظائر طائرات، ومرافق تخزين طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية.

وبالنظر إلى المناطق المستهدفة، لوحظ توسع جغرافي في الهجمات؛ إذ لم تتركز على الجنوب في محافظة هرمزغان، حيث استُهدفت فقط منطقة "سيريك" القريبة من مضيق هرمز، وقد امتدت الهجمات غرباً لتشمل محافظات كردستان، وكرمانشاه، وهمدان، وأذربيجان الشرقية، وإيلام. وبشكل عام، طاولت الهجمات مواقع في ما لا يقل عن تسع محافظات إيرانية، وهي: هرمزغان، وبوشهر، وسيستان وبلوشستان، وخوزستان، وكرمانشاه، وكردستان، وهمدان، وأذربيجان الشرقية، وإيلام.

هرمزغان سيريك كردستان كرمانشاه همدان إيلام بوشهر سيستان وبلوشستان خوزستان كرمانشاه خريطة الليلة الـ11 من الضربات الأميركية على إيران

كما شهدت مناطق شرق العاصمة طهران وغربها نشاطاً مرتين للدفاعات الجوية، وسط تقارير عن تصديها لأهداف جوية معادية، دون تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية حتى اللحظة بشأن تعرض العاصمة لغارات. وعلى الرغم من أن الليلة الماضية سجلت أكبر عدد من المحافظات المستهدفة خلال التصعيد الأخير، إلا أن الهجمات لم تكن مكثفة، وانتهت في فترة زمنية أقصر مقارنة بالليالي العشر الماضية، إذ استهدفت موقعاً في معظم المحافظات، باستثناء خوزستان وبوشهر، اللتين شهدتا استهداف أربعة مواقع وثلاثة مواقع على التوالي.

وفي السياق، صرح نائب رئيس محافظة بوشهر للشؤون الأمنية، إحسان جهانيان، بأن ثلاثة مواقع تعرضت للهجوم فجر اليوم: موقع في محيط مدينة خورموج (مركز قضاء دشتي)، وموقعان في قضاء بوشهر. وأكد جهانيان عدم وجود خسائر في الأرواح، مشيراً إلى إعادة توصيل التيار الكهربائي لقرية "بندرغاه"، التي انقطعت عنها الخدمة نتيجة هجمات ليلة الثلاثاء.

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كما تعرضت مدن ماهشهر، وبهبهان، وأميدية، وهنديجان في محافظة خوزستان لأربع هجمات. وسُجلت أيضاً هجمات في مدينة بانة (على الحدود مع العراق) بمحافظة كردستان، ومدينة كنغاور بمحافظة كرمانشاه، ومدينة كبودرآهنغ بمحافظة همدان، ومدينة تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية، وميناءَي تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، ومدينتي جور وأبدانان بمحافظة إيلام.

اعتداءات على البحرين والأردن

بعد الهجمات المكثفة التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ليل الاثنين-الثلاثاء ونهار أمس ضد أهداف أميركية في الكويت وقطر والأردن والبحرين، بالتركيز على أنظمة الرادار، لم تشهد الليلة الماضية هجمات تُذكر للحرس الثوري. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات رداً على الاعتداءات الأميركية.

وذكر الجيش الإيراني، في بيان، أنه استهدف بمسيّرات انتحارية مستودعات الأسلحة والمعدات اللوجستية في مقر قيادة القوات البرية الأميركية بقاعدة الدوحة غربي الكويت. وفي بيان آخر، أعلن الجيش استهداف مقرات السكن والمستودعات الأميركية في قاعدة "الأزرق" بالأردن عبر مسيّرات من طراز "أرش"، إضافة إلى استهداف مستودعات وحظائر صيانة المقاتلات الثقيلة الأميركية في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين.