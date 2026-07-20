ضربات أميركية على 6 محافظات إيرانية في تاسع ليالي التصعيد

- التصعيد العسكري: استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية إيرانية لتقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، مما أدى إلى تصاعد التوترات. - ردود الفعل الإيرانية: ردت إيران باستهداف القواعد الأميركية وناقلات في مضيق هرمز، مما أسفر عن تدمير منشآت ومقتل جنود أميركيين، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة. - التأثيرات الإقليمية: الهجمات المتبادلة أثرت على محافظات إيرانية مثل هرمزغان وخوزستان، وأدت إلى انقطاع الكهرباء وإصابات، مع تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

تعرضت مناطق داخل إيران ليل الأحد-الاثنين، لهجمات أميركية لليلة التاسعة على التوالي، في إطار التصعيد الراهن، استمرت بشكل متقطع لنحو ثلاث ساعات، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء الجولة. وفي حين بدأت الهجمات الأميركية تقتصر على ساعات الليل، فإن الهجمات الإيرانية في المنطقة، التي دأب الجيش والحرس الثوري الإيراني على التأكيد أنها تستهدف القواعد الأميركية، لا تكاد تتوقف، إذ أصبحت تشن على مدار الساعة. وقد اتسمت الهجمات الأخيرة التي طاولت إيران بحجم ونطاق أكبر مقارنة بالليلة الثامنة، لكنها أقل قياساً بالليالي التي سبقتها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف العسكرية المحددة التي استهدفتها الضربات الأميركية في المحافظات الإيرانية؟ ما هي طبيعة "المخالفة" التي ارتكبتها الناقلتان اللتان استهدفهما الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان في ختام هجماتها، أنها نفذت بـ"نجاح" الليلة التاسعة من الضربات المتتالية ضد إيران، مشيرة إلى استهداف مراكز القيادة العسكرية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحّارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز، بحسب البيان. وأكد البيان أن قوات القيادة المركزية الأميركية ستظل في حالة تأهب قصوى، وتركيز عالٍ، وجاهزية قتالية تامة.

وعلى الرغم من إعلان واشنطن انتهاء جولة الهجمات الجديدة، إلا أن وكالة "إرنا" الرسمية نقلت صباحاً عن حاكم مدينة بوشهر، محمد مظفري، تأكيده أن عدة نقاط في المدينة تعرضت لهجمات أميركية جديدة. وطاولت الاعتداءات الأميركية هذه الليلة، ما لا يقل عن ست محافظات، وهي المحافظات الساحلية الثلاث على الخليج: هرمزغان، وبوشهر، وخوزستان، بالإضافة إلى سيستان وبلوشستان الساحلية على بحر عُمان، ومحافظتي أذربيجان الشرقية والغربية شمال غربي إيران. وذكرت إدارة الأزمات والطوارئ في محافظة أذربيجان الشرقية، وفقاً لما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية، أن منطقة عسكرية جنوب غربي مدينة تبريز، مركز المحافظة، تعرضت لهجمات، في وقت أعلت سلطات المحافظة مقتل شخص وإصابة عدد آخر في هذه الهجمات.

هرمزغان بوشهر خوزستان سيستان وبلوشستان أذربيجان الشرقية أذربيجان الغربية مضيق هرمز خريطة الضربات الأميركية على إيران الليلة الماضية

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عدة فجر اليوم في مدينتي تشابهار وكنارك الساحليتين على بحر عُمان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وكالعادة، تعرضت مناطق عدة في محافظة هرمزغان لهجمات أميركية، حيث سُمع دوي انفجارات في محيط سيريك وجاسك، إلا أن الهجمات على المحافظة التي عادة ما تنال النصيب الأكبر منها، كانت أقل حدة مقارنة بالليالي السابقة.

وفي محافظة بوشهر الساحلية على الخليج أيضاً، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارين في منطقتي دشتي وخورموج. وقال نائب محافظ بوشهر، إحسان جهانيان، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، إن الهجمات على خورموج استهدفت موقعين عسكريين، مشيراً إلى أنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة، قبل أن تتم إعادته سريعاً بجهود الجهات المعنية. كما أورد الإعلام الإيراني أن ميناءي ماهشهر والإمام الخميني في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، تعرضا لهجمات متعددة فجر اليوم، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن بعد عن المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار، علماً أن المنطقتين تضمّان صناعات بتروكيميائية إيرانية.

اتسمت الهجمات الأخيرة التي طاولت إيران بحجم ونطاق أكبر مقارنة بالليلة الثامنة

إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، أن موقعاً في محيط مدينة أرومية تعرض فجر اليوم لهجوم أميركي، ما خلّف مصابين.

اقتصاد عربي خريطة المرافق الخدمية التي قصفتها إيران في بلدان الخليج

إيران تعلن خريطة أهدافها في المنطقة

في الأثناء، تتواصل الهجمات الإيرانية في المنطقة وفي مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الاثنين، استهداف ناقلتين، معتبراً أنهما ارتكبتا "مخالفة" عبر محاولة عبور مسار جنوبي مضيق هرمز، وهو ممر ترفض طهران الملاحة فيه خارج المسار الذي حددته مسبقاً. كما شدد الحرس الثوري على أن الجيش الأميركي يجب أن يستعد لما وصفه بـ"عملياتنا العقابية" رداً على هذه المخالفات.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري في بيان، أن القوة الجوفضائية التابعة له، استهدفت في الموجة الحادية والعشرين من "عملية نصر 2"، طائرات شحن ضخمة من طراز "سي 17" وطائرات قيادة وسيطرة من طراز "بي 8" تابعة للجيش الأميركي في مطار العقبة بالأردن، باستخدام صواريخ باليستية، مما ألحق بحسب بيانه، "أضراراً جسيمة" بتلك الطائرات. وأكد الحرس الثوري في بيانه أن هجماته الأخيرة على قواعد أميركية في الأردن أدت إلى "تدمير" 20 صالة كانت تُستخدم لإيواء قوات الجيش الأميركي في منطقة الأزرق، متحدثاً عن مقتل العشرات من الجنود الأميركيين في تلك العملية.

كما أفاد الحرس الثوري بأنه "دمر" بالكامل نظام رادار للإنذار المبكر تابعاً للجيش الأميركي عبر هجوم بطائرات مسيّرة في الكويت. كما أعلن عن إصابة عنبر لتجهيزات وقطع غيار جوية وحظيرة لطائرات مسيرة من طراز "إم كيو 9" في قاعدة علي السالم بالكويت، مما أدى إلى "احتراق" عدد من تلك الطائرات حسب البيان. وعلى صعيد آخر، أعلن الدفاع الجوي الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" في أجواء مدينة إسلام أباد غرب بمحافظة كرمانشاه، غربي البلاد.