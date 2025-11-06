ضبط مستودع أسلحة وتفكيك شبكة تهريب قرب الحدود السورية التركية

- نفذت قوى الأمن الداخلي في إدلب عملية نوعية في سرمدا، أسفرت عن ضبط مستودع أسلحة وتفكيك شبكة تهريب، واعتقال المهربين الذين اعترفوا بتهريب السلاح لصالح مجموعات خارجة عن القانون. - داهمت السلطات مزرعة في المنطقة، حيث ضبطت كميات إضافية من الذخائر والقذائف، واعتقلت صاحب المزرعة وصهره، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة تهريب الأسلحة. - تأتي هذه الأحداث في سياق سلسلة من الحوادث الأمنية في إدلب، بما في ذلك انفجار عبوة ناسفة واشتباكات مسلحة، مما يبرز التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، أنّ قوى الأمن الداخلي في محافظة إدلب، شمال غربي سورية، نفّذت عملية أمنية نوعية في منطقة سرمدا قرب الحدود مع تركيا، وأسفرت عن ضبط مستودع وسيارة محمّلة بالأسلحة والذخائر وتفكيك شبكة تهريب سلاح. وقالت الوزارة في بيان، نشرته على معرفاتها الرسمية، إن قوى المباحث أوقفت مركبة من نوع "إنتر" عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المخفية، وجرى إلقاء القبض على سائقيها.

واعترف الموقوفان بتهريب السلاح لصالح مجموعات "خارجة عن القانون"، وفق بيان الداخلية، كما كشفت التحقيقات الأولية أن المهربين حصلا على الأسلحة المضبوطة من إحدى المزارع في المنطقة. وقالت الداخلية السورية إنها دَهمت صاحب المزرعة المقصودة وأوقفت صاحبها وصهره، وضُبط داخل المزرعة كميات إضافية من الذخائر والقذائف، إضافة إلى سيارتين ووثائق مزوّرة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من مقتل شخص مجهول الهوية، أمس الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق المسطومة بريف إدلب. وقالت قيادة الأمن الداخلي إنّ الشخص كان يحاول زرع العبوة قبل أن تنفجر به، ما أدى إلى مقتله على الفور واحتراق جثته بالكامل. وأكدت أنّ التحقيقات ما تزال مستمرة للتعرّف على هويته وكشف ملابسات الحادث.

وتشهد إدلب خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الحوادث الأمنية، كان أبرزها الهجوم المسلح في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بمنطقة جبل السماق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. كما اندلعت الشهر الفائت اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في منطقة حارم بإدلب، بعد أن نفذت قوات الأمن عملية أمنية في مخيم تقطنه مجموعة من الرعايا الفرنسيين في إدلب.