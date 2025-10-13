ضبط شحنة معدات لتصنيع طائرات مسيّرة في عدن

أخبار
تعز

فخر العزب

فخر العزب
فخر العزب
صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
مباشر
13 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 23:00 (توقيت القدس)
مجسمات لطائرات مسيّرة في صنعاء، 25 إبريل 2024 (محمود حمود/ Getty)
مجسمات لطائرات مسيّرة في صنعاء، 25 إبريل 2024 (محمود حمود/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ضبطت سلطات عدن شحنة كبيرة تحتوي على أكثر من 24 ألف قطعة لتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة كانت متجهة إلى الحوثيين، تشمل أجهزة تحكم وGPS ولوحات إلكترونية، في انتهاك للقوانين اليمنية.
- الشحنة تضمنت 67 طردًا من نظم الاتصال وأدوات تشغيل محظورة، مما يعكس لجوء الحوثيين لموانئ أخرى بعد تعطيل ميناء الحديدة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من الشحنات.
- اعترضت "قوات العمالقة الجنوبية" قاربًا محملاً بـ30 طنًا من معدات الطائرات المسيّرة والمواد المتفجرة، في إطار تسريع الحوثيين لصناعة الطائرات والصواريخ لدعم الفلسطينيين.

ضبطت سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، شحنة كبيرة تضم أكثر من 24 ألف قطعة تُستخدم في تصنيع وتشغيل طائرات مسيّرة قالت إنها كانت في طريقها إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بطريقة غير مشروعة. وأفاد مصدر في جمارك المنطقة الحرة "العربي الجديد"، بأن الشحنة تحتوي على أجهزة تحكم وتحديد مواقع (GPS) ولوحات إلكترونية خاصة بالطائرات المسيّرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشحنة احتوت أيضا على 67 طردًا تضم نظم اتصال معلوماتية، وأدوات تشغيل تُعد من المعدات المحظور تداولها وفقًا للوائح الجمارك والقوانين في اليمن. ورأى المصدر ذاته إلى أن تعطيل ميناء الحديدة جعل الحوثيين يلجؤون إلى موانئ البلاد الأخرى لمحاولة تهريب السلاح ومعدات تصنيع، ومواد غير قانونية، لكن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط العديد من هذه الشحنات. ولم يصدر بعد أي تعليق عن الحوثيين على هذه التطورات.

وجاء ضبط الشحنة بعد أسبوع من اعتراض ما تُعرف بـ"قوات العمالقة الجنوبية" الموالية للحكومة المعترف بها دولياً قارباً في سواحل محافظة لحج جنوب غربي اليمن، قالت إنه يتبع لجماعة الحوثيين ومحمل بمعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة. وأعلنت تلك القوات في بيان أن القارب الذي تم ضبطه كان محمّلاً بحوالي 30 طناً من معدات صناعة الطائرات المسيّرة إلى جانب مواد متفجرة وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة.

آثار غارة إسرائيلية على صنعاء، 26 سبتمبر 2025 (محمد حمود/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مآلات الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل بعد اتفاق غزة

وسرعت جماعة الحوثيين من صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ في خضم المواجهة التي تخوضها مع الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة عامين، في إطار ما تصفها بـ"مساندة الشعب الفلسطيني" في وجه الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال البيان إن "الشحنة التي يحملها القارب الحوثي تتكون من العديد من المعدات والمواد الحساسة الخاصة بالطيران المسيّر، تضمنت كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري وأجهزة الاتصال اللاسلكي وأدوات التحكم عن بُعد"، إضافة إلى معدات تقنية أخرى.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"جيل زد" تستأنف احتجاجاتها في المغرب بعد تعليقها يومين

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو 16 أغسطس 2025 (فياتشيسلاف بروكوفييف/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

هل تدعم روسيا خطة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء؟

عائلات فلسطينية أثناء عودتها إلى خانيونس، 12 أكتوبر 2025 (عبد الرحمن رشاد/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اجتماع في بريطانيا بشأن إعادة إعمار غزة بالتزامن مع قمة شرم الشيخ