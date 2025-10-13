ضبط شحنة معدات لتصنيع طائرات مسيّرة في عدن

- ضبطت سلطات عدن شحنة كبيرة تحتوي على أكثر من 24 ألف قطعة لتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة كانت متجهة إلى الحوثيين، تشمل أجهزة تحكم وGPS ولوحات إلكترونية، في انتهاك للقوانين اليمنية. - الشحنة تضمنت 67 طردًا من نظم الاتصال وأدوات تشغيل محظورة، مما يعكس لجوء الحوثيين لموانئ أخرى بعد تعطيل ميناء الحديدة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من الشحنات. - اعترضت "قوات العمالقة الجنوبية" قاربًا محملاً بـ30 طنًا من معدات الطائرات المسيّرة والمواد المتفجرة، في إطار تسريع الحوثيين لصناعة الطائرات والصواريخ لدعم الفلسطينيين.

ضبطت سلطات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، شحنة كبيرة تضم أكثر من 24 ألف قطعة تُستخدم في تصنيع وتشغيل طائرات مسيّرة قالت إنها كانت في طريقها إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بطريقة غير مشروعة. وأفاد مصدر في جمارك المنطقة الحرة "العربي الجديد"، بأن الشحنة تحتوي على أجهزة تحكم وتحديد مواقع (GPS) ولوحات إلكترونية خاصة بالطائرات المسيّرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشحنة احتوت أيضا على 67 طردًا تضم نظم اتصال معلوماتية، وأدوات تشغيل تُعد من المعدات المحظور تداولها وفقًا للوائح الجمارك والقوانين في اليمن. ورأى المصدر ذاته إلى أن تعطيل ميناء الحديدة جعل الحوثيين يلجؤون إلى موانئ البلاد الأخرى لمحاولة تهريب السلاح ومعدات تصنيع، ومواد غير قانونية، لكن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط العديد من هذه الشحنات. ولم يصدر بعد أي تعليق عن الحوثيين على هذه التطورات.

وجاء ضبط الشحنة بعد أسبوع من اعتراض ما تُعرف بـ"قوات العمالقة الجنوبية" الموالية للحكومة المعترف بها دولياً قارباً في سواحل محافظة لحج جنوب غربي اليمن، قالت إنه يتبع لجماعة الحوثيين ومحمل بمعدات لتصنيع الطائرات المسيّرة. وأعلنت تلك القوات في بيان أن القارب الذي تم ضبطه كان محمّلاً بحوالي 30 طناً من معدات صناعة الطائرات المسيّرة إلى جانب مواد متفجرة وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة.

وسرعت جماعة الحوثيين من صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ في خضم المواجهة التي تخوضها مع الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة عامين، في إطار ما تصفها بـ"مساندة الشعب الفلسطيني" في وجه الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقال البيان إن "الشحنة التي يحملها القارب الحوثي تتكون من العديد من المعدات والمواد الحساسة الخاصة بالطيران المسيّر، تضمنت كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري وأجهزة الاتصال اللاسلكي وأدوات التحكم عن بُعد"، إضافة إلى معدات تقنية أخرى.