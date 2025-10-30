ضبط أسلحة ومعدات عسكرية موجّهة للحوثيين

- عملية مشتركة ناجحة: أعلنت "المقاومة الوطنية" بقيادة العميد طارق صالح عن ضبط شحنة مهربة لجماعة الحوثيين في باب المندب، تحتوي على مواد كيميائية ومعدات عسكرية متنوعة، بفضل تعاون بين البحرية والاستخبارات وخفر السواحل. - تفاصيل الشحنة: تضمنت الشحنة 24 برميلًا من مواد كيميائية تستخدم في صناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى ملابس ومعدات عسكرية متنوعة مثل بدلات عسكرية وكمامات ونواظير. - تاريخ سابق للضبط: في يوليو الماضي، كشفت "المقاومة الوطنية" عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية تضمنت مكونات صواريخ بحرية وأرض-أرض ودفاع جوي.

أعلنت ما تسمى "المقاومة الوطنية" التي يقودها العميد طارق صالح، اليوم الخميس، أنها ضبطت، بعملية مشتركة بين بحريتها واستخباراتها العامة وخفر السواحل في باب المندب، شحنة مهرّبة لجماعة الحوثيين تحوي كمية من المواد الكيميائية ومعدات عسكرية متنوعة. وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بأن دورية مشتركة من خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر والبحرية تلقت معلومات من "شُعبة الاستخبارات العامة" في "المقاومة الوطنية" عن قارب خشبي (جلبة) مشبوه بارتباطه بشبكات التهريب التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، تحرك من ساحل جيبوتي متجهًا إلى مدينة الحديدة.

وأضاف "الإعلام العسكري" أن الدورية رصدت القارب يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 فور عبوره مضيق باب المندب، حيث جرى اعتراضه وقطره إلى الموقع المناسب وتفريغ وتخزين الشحنة. وأوضحت "المقاومة الوطنية" أن الشحنة تحوي 24 برميلًا من مادة (فينول + فورمالدهيد) البوليمرية، التي تُستخدم لمقاومة الحرارة والعزل في الصواريخ، كما تُستخدم المواد المركبة منها في صناعة الهياكل الخفيفة للطائرات من دون طيار، فيما تدخل تطبيقاتها المتقدمة في مواد التخفي، إذ تُستخدم في امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية لتقليل البصمة الرادارية للطائرات والسفن الحربية.

ويُظهر فيديو وزّعه "الإعلام العسكري" المادة الكيميائية في أحد البراميل وقد تصلّبت بفعل تعرضها للهواء لحظة فتح البرميل لفحص المادة. وتحتوي الشحنة، إلى جانب المواد الكيميائية، على ملابس وكمامات خاصة بالعمل في المعامل الكيميائية، إضافةً إلى كميات من المهام العسكرية (بدلات عسكرية، نواظير بأحجام مختلفة، بيادات، خوذ، بريهات، معدات غطس للبحرية، ولفات أقمشة مموهة ومستلزمات عسكرية متنوعة)، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري مزوّدًا بفيديو لمحتويات الشحنة.

وكانت "المقاومة الوطنية" التي يقودها العميد طارق صالح قد كشفت، في يوليو/ تموز الماضي، عن تفاصيل شحنة الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها وصادرتها في 27 يونيو/ حزيران الماضي، بالتعاون بين شُعبة الاستخبارات والقوة البحرية للمقاومة، أثناء تهريبها إلى جماعة الحوثيين، والتي تضمنت مكونات لـ12 صاروخًا، من بينها صواريخ بحرية وأرض - أرض ودفاع جوي، فضلًا عن مضادات للدروع.