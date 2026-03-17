- اقتحم ضابط إسرائيلي وجنود منطقة فلسطينية في طولكرم، وسرقوا حجراً أثرياً، رغم عدم امتلاكهم صلاحية للعمل هناك وفق الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية. - الضابط مئير روتر، هاوٍ للآثار، زعم أن الحجر ذو قيمة تاريخية، وأن السكان حاولوا بيعه لناهبي الآثار، مدعياً إعادة التراث لأصحابه. - العملية تمت دون إبلاغ الجهات المختصة بالآثار، وبدون إشراف علماء آثار، مما أثار تساؤلات حول قانونية الإجراء ودور الشرطة والجيش الإسرائيلي.

لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه وقادته، بالاعتداء على الفلسطينيين وارتكاب مجازر بحقهم، ومصادرة أراضيهم وترحيلهم، والتضييق عليهم في مختلف مناحي الحياة، في الضفة الغربية المحتلة، بل حتى الآثار لا تسلم منهم، إذ اقتحم ضابط شرطة برفقة قوة من جيش الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، حياً فلسطينياً في طولكرم في الضفة الغربية، وسرق حجراً أثرياً عليه نحوت.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الثلاثاء، بأن الضابط هو مئير روتر، ويرأس قسم المجتمع الحريدي في شرطة إسرائيل، وأنه هاو للآثار وكان صديقاً لزئيف (جابو) إيرليخ، المستوطن الإسرائيلي وباحث الآثار، الذي قُتل في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وتوجه روتر والجنود الذين رافقوه إلى منطقة ذنابة في طولكرم، المُصنّفة ضمن المنطقة (أ). ووفق الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لا يملك جيش الاحتلال الإسرائيلي أي صلاحية للعمل في هذه المنطقة، خصوصاً في قضايا غير أمنية.

وفي مقطع فيديو من يوم الجمعة، يُسمع روتر وهو يزعم أمام الجنود الذين وصل معهم إلى المكان لإجراء عمليات تفتيش، أنه خلال جولة قام بها صديقه إيرليخ في المكان عام 2017، لاحظ حجراً منحوتاً عليه شكل شمعدان. وبحسب قوله، كان الحجر مثبتاً في عتبة مبنى في الجزء القديم من الحي". كما زعم أنه بعد اقتحام إيرليخ للمنطقة، "فهم السكان أن هناك شيئاً قد تكون له قيمة مالية، ربما يساوي مالاً أو ذهباً، لا أعرف قيمته، فقاموا بفك عارضة الباب، على ما يبدو لبيعها لناهبي الآثار". وفيما بعد، زعم روتر أن الحجر عُثر عليه "مُلقى في إحدى الساحات"، وأضاف: هناك هنا مسألة تراث، نحن نعيد الضالة إلى أصحابها".

ذكرت الصحفية العبرية، أن الاستيلاء على الحجر جاء من دون إبلاغ ضابط شعبة الآثار في الإدارة المدنية أوإشراكه، وهو المسؤول العسكري الرفيع عن كل ما يتعلق بالآثار في الضفة الغربية المحتلة. علاوة على ذلك، لم يحضر العملية أي عالم آثار أو مختص في الترميم يشرف على نقل الحجر القديم ويفحص السياق الأثري الذي وُجد فيه. كما أن روتر ليس ضابطاً في شرطة الضفة، المسؤولة عن النشاطات في المنطقة. وجاء في تعقيب لشرطة الاحتلال: "العملية الموصوفة غير معروفة لشرطة إسرائيل، والضابط لم يعمل باسمها. وسيتم فحص ضلوعه في النشاط". وعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "الحادثة معروفة، وهي قيد الفحص، وسيتم تشديد الإجراءات المتعلقة بالموضوع. القطعة (الحجر) ليست بحوزة قوات الجيش أو أحد جنوده".