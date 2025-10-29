صور وفيديوهات توثق مجازر "الدعم السريع" في الفاشر: أكوام جثث وبقع دم

- وثقت صحيفة واشنطن بوست حملة قتل مروعة في الفاشر السودانية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عمليات قتل جماعي بقيادة العميد الفاتح عبد الله إدريس، مع استهداف المدنيين عرقياً وفصل الرجال والفتيان عن عائلاتهم. - كشفت صور الأقمار الصناعية عن أدلة على عمليات قتل جماعي، مع بقع دماء وآثار حروق، وأكدت التقارير وجود جثث قرب الجدران الترابية التي بنتها قوات الدعم السريع لعزل المدينة. - أعلنت كيانات طبية وعسكرية عن مقتل وفقدان آلاف المواطنين، مع تحركات دولية لاحتواء الأزمة السودانية المتفاقمة منذ أبريل 2023.

وثقت صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، شنّ قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية، حملة قتل شعواء بعد الاستيلاء عليها، وفقاً لمقاطع فيديو وصور أقمار صناعية وشهادات من الميدان، وتحدثت الصحيفة عن أنّ مقاطع الفيديو التي تسرّبت، التي صوّر بعضها مقاتلو "الدعم السريع" ونشروها بفخر عبر الإنترنت، تظهر لمحة مروّعة عمّا يجري في الفاشر.

ويظهر مقاتلو المليشيا وهم يسخرون من حشود من الناس المذعورين قبل إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وأبرز الشخصيات التي ظهرت في مقاطع الفيديو، هو العميد الفاتح عبد الله إدريس، الملقب بـ"أبو لولو"، من قوات الدعم السريع، الذي تفاخر يوم الاثنين بأنه ربما قتل أكثر من ألفي شخص. ونقلت الصحيفة شهادة عامل إغاثة يساعد المدنيين الفارين، الذي تحدث إليها شرط عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، مشيراً إلى أنّ منظمته تلقت العديد من الروايات عن فصل رجال وفتيان مراهقين عن عائلاتهم، وتعرّضهم للضرب والتعذيب، وحتّى القتل. وقال إنه وردت تقارير عدّة عن استهداف مئات، إن لم يكن آلاف المدنيين في الفاشر، وقتلهم على أسس عرقية.

تحدث بالأمس في بث على «التيك توك» المدعو « أبو لولو» أنه خطط لقتل ألفين شخص ولكنه تمكن من قتل ما يفوق هذه العدد وسيستمر في ذلك.



وكان معه في البث عدد من جنود المليشيا من ضمنهم «عبدالمنعم الربيع» داعيًا له بالاستمرار في القتل لكن مع عدم تصوير والتوثيق، ما يؤكد انها جرائم ممنهجة. pic.twitter.com/6H4QRoNVoc — ذوالكــفـل ® (@HkZuk) October 29, 2025

بقع دماء في الفاشر يمكن رؤيتها من الفضاء

وكشف تحليل صور للأقمار الصناعية، أجراه مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية ييل للصحة العامة، أول أمس الاثنين، وفق الصحيفة، عن صور متطابقة مع صور لمركبات عسكرية بالقرب من مجموعات من الجثث، وبقع دماء ضخمة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء، كما كشفت صور للأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية الاثنين، وحلّلتها الصحيفة، عن سلسلة جديدة من آثار الحروق تمتدّ لمسافة ميلين تقريباً من الطريق الرئيسي شمالي الفاشر. وعلى بعد نصف ميل تقريباً جنوباً، يمكن رؤية آثار حروق إضافية من القرب من ساتر ترابي، بنته قوات الدعم السريع لعزل المدينة، وقطع طرق الهروب.

🚨HUMAN SECURITY EMERGENCY🚨

El-Fasher has fallen to RSF. HRL finds evidence of mass killings including door-to-door clearance operations and objects consistent with reported bodies on berm entrapping El-Fasher.#KeepEyesOnSudan



🛰️@AirbusSpace @Maxarhttps://t.co/1HApllgNL5 pic.twitter.com/yrCbM5HxeP — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) October 27, 2025

وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية من مختبر أبحاث جامعة ييل "أجساماً تتوافق مع الجثث قرب الجدران الترابية... تتوافق مع تقارير عن عمليات إعدام قرب الساتر الترابي، وقتل أشخاص حاولوا الفرار من المدينة"، وفق الصحيفة، كما وثّق التقرير خمس حالات على الأقل من "تغير لون الأرض إلى الأحمر"، وهو ما يتوافق مع بقع دم. وفي منطقة على طول هذه الآثار المكتشفة، تحققت الصحيفة ومركز مرونة المعلومات (منظمة غير ربحية مقرّها المملكة المتحدة)، من 3 فيديوهات تظهر أكواماً من الجثث والمركبات المحترقة.

"مهمتنا القتل فقط"

وبحسب الصحيفة، فإنّ أول مقطع فيديو من 3 بين مقاطع يبدو أنها التُقطت أمام الساتر الترابي المحيط في الفاشر، يظهر امرأة ترتدي ملابس بيضاء، وهي ملقاة ميتة خلف "أبو لولو"، وسط كومة من نحو 20 جثة متناثرة على التراب الأحمر. أما في الفيديو الثاني، فيمزح القائد في قوات الدعم السريع بشأن محاولته تعقب امرأة كانت تعمل في مجال الاتصالات لصالح الجيش، ويؤكد له رجل من خلف الكاميرا أنها ماتت بالفعل، مع كل من كان معها.

وفي الفيديو الثالث، الذي عاينته الصحيفة، يحاول جندي التوسط لدى "أبو لولو" لإنقاذ حياة أحد السكان المحليين. ويقول الجندي، وهو يقف بجانب رجل نحيل مصاب: "أعرف هذا الشخص. إنه يسكن في حي الثورة شمال الفاشر. أرجوكم دعوه وشأنه"، ليردّ "أبو لولو" قائلاً: "والله ما أتركه وشأنه"، ورغم محاولات الرجل إقناع "أبو لولو" بعدم قتله، قال له الأخير: "لن أرحمك أبداً. مهمتنا القتل فقط"، ثم أطلق النار عليه.

"Bloodstains so large they could be seen from space." UAE-backed RSF fighters are carrying out mass ethnic killings in the recently captured city of El Fashir, by @khoureld @hafiz54472061 @mmkelly22 https://t.co/ZWpgmoZdP7 — Kareem Fahim (@kfahim) October 28, 2025

ولا تقف مجازر "أبو لولو"، ومن خلفه قوات الدعم السريع، عند هذا الحدّ، إذا ظهر في شريط فيديو آخر من موقع مختلف، مع مجموعة من 10 رجال أسرى جالسين على الأرض، مجبراً إياهم على مدح قواته، وتشويه سمعة الجيش السوداني، قائلاً لهم: "إما النصر أو الشهادة شأننا"، قبل أن يطلق النار عليهم من مسافة قريبة، ويسقطوا واحداً تلو الآخر.

وأعلنت كيانات طبية وعسكرية في السودان، أمس الثلاثاء، عن مقتل آلاف المواطنين وفقدان آخرين على يد مليشيات الدعم السريع، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الاثنين، بجانب فقدان الاتصال بعدد من الأطباء والمتطوعين، واختطاف آخرين، وطلب فدية مالية من ذويهم بملايين الجنيهات السودانية، كما أعلنت بعض المنظمات عن انقطاع الاتصال بموظفيها بصورة كاملة بعد دخول "الدعم السريع"، في وقت بدأ وسطاء دوليون تحركات لاحتواء الأوضاع، ومنع تفاقم الأزمة السودانية الناتجة من الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 إبريل/نيسان 2023.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في خطاب مصوّر، الاثنين، أن القيادة الموجودة في مدينة الفاشر، بما فيها لجنة الأمن، قدّرت أن تغادر المدينة نسبة لما تعرضت له من تدمير وهجوم على يد قوات الدعم السريع، وقتل للمدنيين، وأضاف أنهم وافقوهم في ذلك بأن يغادروا إلى مكان آمن حتّى يجنبوا بقية المواطنين والمدينة الدمار.