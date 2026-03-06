- كشفت شبكة "سي أن أن" عن استهداف أنظمة رادار "ثاد" الأميركية في الأردن والإمارات بهجمات إيرانية، مما أدى إلى تدميرها جزئيًا، وفقًا لصور الأقمار الصناعية. - تعرضت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية في الإمارات لهجمات، مما أثر على قدرات نظام "ثاد" الدفاعي، رغم عدم تعطيله بالكامل. - أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، اليوم الجمعة، بالاستناد إلى صور أقمار صناعية، عن استهداف أنظمة رادار خاصة بمنظومة "ثاد" الأميركية للدفاع الجوي في كل من الأردن والإمارات، جراء هجمات إيرانية.

ووفق الشبكة، أظهرت صورة التقطها قمر صناعي يوم الاثنين أن نظام الرادار الخاص ببطارية صواريخ "ثاد" الأميركية في الأردن قد تعرض للقصف والتدمير على ما يبدو في الأيام الأولى من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وذكرت الشبكة أن مبنيين يضمان أنظمة رادار مماثلة قد استُهدفا في موقعين بالإمارات، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت المعدات قد تضررت.

وبينت "سي أن أن" أن النظام الأميركي استهدف في قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، على بُعد أكثر من 800 كيلومتر من إيران. وبحسب ميزانية وكالة الدفاع الصاروخي لعام 2025، تبلغ تكلفة نظام الرادار الخاص بمنظومة "ُثاد" ما يقارب نصف مليار دولار، وفقا للشبكة، التي ذكرت أن الرادار وبطارية نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" كانا متمركزين في قاعدة موفق السلطي منذ منتصف فبراير/شباط على الأقل، ويبدو أنهما استُهدفا في الأول أو الثاني من مارس/آذار الجاري.

وفي الإمارات، كشفت الصور عن تضرر ثلاثة مبانٍ على الأقل في منشأة عسكرية قرب الرويس، وأربعة مبانٍ في منشأة في صدر، بين 28 فبراير/شباط الماضي و1 مارس/آذار الجاري. ومن المباني المستهدف حظائر مركبات تُستخدم لتخزين أنظمة الرادار لبطاريات "ثاد" في كلا الموقعين. ونقلت الشبكة الأميركية عن خبراء أن إتلاف الرادار لا يُعطّل نظام ثاد تمامًا، لوجود أصول وتكوينات أخرى، ولكنه يُضعف قدراته ومرونته بشكل ملحوظ.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الثلاثاء الماضي، عن استهداف منظومة دفاع جوي أميركية منتشرة في المنطقة. وجاء في بيان للحرس: "جرى استهداف منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية الثانية في منطقة غرب آسيا، بصواريخ موجهة بدقة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة العملياتية". والأحد، أعلن الجيش الإيراني تدمير رادار المنظومة "ثاد" في قاعدة "الرويس" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تنفذ اعتداءات على دول في عربية، بينها دول الخليج والأردن، بدعوى استهداف المصالح الأميركية.