- سقطت ستة صواريخ إيرانية الصنع في قاعدة "خراب الجير" شمال شرقي سورية، أُطلقت من العراق، حيث تتمركز حالياً قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، بعد انسحاب القوات الأميركية والفرنسية. - نفذت الاستخبارات السورية عملية أمنية في ريف دير الزور، أسفرت عن اعتقال خلية تابعة لمليشيا "الحشد الشعبي" العراقية، متورطة في تهريب السلاح ونقل المعلومات الاستخبارية. - تتزايد التوترات الإقليمية والهجمات المتبادلة في شمال وشرق سورية، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني، وسط محاولات سورية لتحييد البلاد عن النزاعات الإقليمية.

أفادت مصادر مُطلعة "العربي الجديد" بسقوط ستة صواريخ إيرانية الصنع داخل قاعدة "خراب الجير" الواقعة في منطقة الرميلان بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سورية. وبحسب المصادر، أُطلقت الصواريخ من الأراضي العراقية باتجاه القاعدة التي كانت تتمركز فيها سابقاً قوات أميركية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى جانب قوات فرنسية. وأوضحت المصادر أن القاعدة تشهد حالياً انتشار عناصر من الفرقة 60 التابعة للجيش السوري، بالإضافة إلى عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ويُعد هذا الاستهداف الثاني من نوعه منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث كانت الأراضي العراقية منطلقاً لهجمات باتجاه مواقع داخل الأراضي السورية. ففي 12 مارس/آذار الجاري، أُطلقت طائرة مُسيّرة من داخل العراق باتجاه منطقة تل بيدر، قبل أن تتمكن قوات التحالف الدولي من إسقاطها بالقرب من قاعدة عسكرية أميركية تقع جنوب الطريق الدولي "M4"، وعلى مسافة تقارب كيلومترين من الطريق، ونحو 15 كيلومتراً من بلدة تل تمر شمالي الحسكة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" عن تنفيذ الاستخبارات السورية عملية أمنية وصفت بـ"الدقيقة" في ريف محافظة دير الزور، شرقي البلاد، أسفرت عن اعتقال خلية مكوّنة من ستة أشخاص، قالت إنها تتبع لمليشيا "الحشد الشعبي" العراقية، وجميع أفرادها من الجنسية السورية.

وأوضحت المصادر أن العملية جرت في بلدة حطلة بريف دير الزور الشمالي، وهي منطقة كانت خاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة من إيران قبل سقوط النظام، وكانت تُستخدم نقطةَ انطلاق لعمليات استهداف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة. ووفق المعلومات، فإن نشاط الخلية يتركز على تهريب السلاح، إضافة إلى نقل المعلومات الاستخبارية لصالح مليشيا "الحشد الشعبي" داخل الأراضي العراقية. كما أشارت المصادر إلى أن أفراد الخلية كانوا سابقاً ضمن صفوف هذه المليشيا، قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد وتيرة الهجمات المتبادلة، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في مناطق شمال سورية وشرقها، خاصة مع استمرار تعدد القوى الفاعلة على الأرض وتداخل الأجندات الإقليمية والدولية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد، الجمعة، "السعي لتحييد البلاد عن النزاعات الإقليمية"، معتبراً أن سورية اليوم "انتقلت من ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي".