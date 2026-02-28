صواريخ أطلقتها إيران تجاه الأهداف الإسرائيلية والأميركية

- أطلقت القوات المسلحة الإيرانية موجات صاروخية مكثفة استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، مستخدمة صواريخ "عماد"، "قدر"، و"سجيل"، مع احتمال إطلاق "خرمشهر 4" قريبًا. - صواريخ "سجيل" و"قدر" و"عماد" تتميز بمدى بعيد وقدرات توجيه متقدمة، حيث يصل مدى "سجيل" إلى 2500 كم و"قدر" إلى 2000 كم، بينما يتمتع "عماد" بمدى 1700 كم، مع قدرات تخفي عن الرادار. - تمتلك إيران صواريخ كروز مثل Kh-55 بمدى 3000 كم، وتستمر في تطوير صواريخها الباليستية، مع نماذج جديدة من "سجيل" تصل سرعتها إلى 17000 كم/ساعة.

أطلقت القوات المسلحة الإيرانية، السبت، موجات صاروخية مكثفة استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية عقب العدوان عليها. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القوات الجوفضائية للحرس الثوري نفذت تلك الضربات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، مستخدمة صواريخ "عماد" و"قدر" و"سجيل".

وتشير تقارير إيرانية إلى احتمال إطلاق صاروخ "خرمشهر 4" في الساعات القادمة أو الأيام المقبلة. ووفقاً لوكالة "فارس"، تم تحديث صواريخ مثل "عماد" و"قدر" بعد عمليات سابقة (صادق 1 و2 و3). وقد كانت الموجة الأولى من الرد الإيراني عملية مركبة تضمنت صواريخ الحرس والطائرات المسيّرة التابعة للجيش. وتاليا مواصفات الصواريخ التي استخدمتها إيران.

"سجيل"

هو صاروخ باليستي (أرض-أرض) بعيد المدى، يتراوح مداه بين 2000 و2500 كيلومتر، بحسب ما قاله الخبير الإيراني مرتضى الموسوي لـ"العربي الجديد". ويبلغ طول الصاروخ 17.57 متراً وقطره 1.25 متراً ويزن 23 طناً.

يحمل "سجيل" رأساً حربياً يزن أكثر من 500 كيلو غرام، ويصل إلى سرعة تتراوح بين 12 و14 ماخ (يعادل الماخ 1225 كيلو متر/ساعة). تم الكشف عن هذا الصاروخ، من إنتاج صناعات الجوفضاء للحرس الثوري، عام 2009، ويقول الموسوي إنه قادر على قطع المسافة بين منشأة نطنز النووية وتل أبيب في 7 دقائق.

"قدر"

صاروخ بعيد المدى وقادر على استهداف إسرائيل، بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر. يعتبره الموسوي نسخة متطورة من صاروخ "شهاب 3". يبلغ طوله 15.86 متراً وقطره 1.25 متراً، ويحمل رأساً حربياً يتراوح وزنه بين 700 و1000 كيلو غرام، وتصل سرعته إلى حوالي 9 ماخات. يعمل "قدر" بالوقود السائل في المرحلة الأولى والوقود الصلب في المرحلة الثانية، وهو قادر على التخفي عن الرادار ويمكن إطلاقه من منصات متحركة.

"عماد"

صاروخ بمدى يصل إلى 1700 كيلو متر، وطول 15.15 متراً وقطر 2.18 متر، ويزن 1750 كيلوغراماً. وهو صاروخ باليستي (أرض-أرض) ونموذج متطور من صاروخ "قدر". ويؤكد الموسوي أنه يتمتع بقدرات توجيه وتحكم عالية للإصابة الدقيقة، وهو من إنتاج وزارة الدفاع الإيرانية، وكُشف عنه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

"خرمشهر 4" (خيبر)

هو صاروخ "أرض-أرض" يصل مداه إلى 2000 كيلومتر. طوله 13 متراً، وقطره 1.5 متر، ووزنه 30 طناً. يحمل رأساً حربياً يزن 1500 كيلو غرام، وتفوق سرعته خارج الغلاف الجوي 16 ماخ وداخله 8 ماخات. تم الكشف عنه في 25 مايو/أيار 2023.

وتُعرف الصواريخ الباليستية بأنها أسلحة دافعة صاروخية تُوجَّه أثناء الصعود وتتحرك في مسار سقوط حر لبقية الرحلة، وهي قادرة على حمل رؤوس حربية تقليدية أو بيولوجية وكيميائية ونووية. ويمتلك الحرس الثوري ما لا يقل عن خمس "مدن صاروخية" تحت الأرض في محافظات مثل كرمانشاه وسمنان وقرب الخليج.

وفي إبريل/نيسان 2025، أُعلن عن نماذج أحدث لسلسلة "سجيل" قادرة على الطيران بسرعات تتجاوز 17000 كم/ساعة وبمدى يصل إلى 2500 كم. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك إيران صواريخ كروز مثل Kh-55، وهو سلاح محمول جواً بمدى يصل إلى 3000 كم، ويُعتقد أن هذا التطور الكبير جاء نتيجة دراسة تصميمات كورية شمالية وروسية وصينية.