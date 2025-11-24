صنصال يعلن رغبته العودة إلى الجزائر مجدداً رغم تحذيرات ماكرون

- أعلن بوعلام صنصال عن نيته العودة إلى الجزائر لاختبار نيات السلطات في العفو عنه بعد سجنه بتهم المساس بالوحدة الوطنية، رغم تحذير الرئيس الفرنسي ماكرون. - تثير عودة صنصال تساؤلات حول دوافعه، سواء كانت ذاتية أو بتحريض من أطراف يمينية فرنسية، مما قد يعقد مساعي التقارب بين الجزائر وباريس. - قضى صنصال سنة في السجن بتهم تتعلق بالوحدة الوطنية، وأفرج عنه بعفو إنساني من الرئيس الجزائري، وتعتبر قضيته جزءًا من الأزمة السياسية بين الجزائر وباريس.

أعلن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال أنه ينوي العودة إلى الجزائر في غضون أيام، لاختبار مدى صدق نيّات السلطات الجزائرية في العفو عنه، ولتحقيق ما وصفه بجبر الضرر بالنسبة لشخصه، بعد فترة سجنه في الجزائر، ما يمكن أن تعتبرها السلطات الجزائرية خطوة استفزازية أو دفعاً من أطراف فرنسية لتعطيل جديد لخطوات حل الأزمة بين الجزائر وباريس.

وقال صنصال لقناة فرنسية محلية، مساء الأحد، إنّه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

برغبته في العودة الأسبوع المقبل إلى الجزائر، غير أن الرئيس ماكرون أبدى اعتراضه على الأمر، وحذره وطلب منه عدم فعل ذلك، لكن صنصال بدا مصراً على التوجه إلى الجزائر برفقة زوجته. وبرر صنصال رغبته وإصراره على العودة، بأن ذلك هو السبيل للتثبت من حسن حقائق الأشياء ودقتها، في إشارة منه إلى التأكّد من إغلاق السلطات الجزائرية لملفه وحسن النيّات بشأنه، مشيراً إلى أنه بالنسبة إليه، فإنّ دخوله وخروجه من الجزائر هو شكل من أشكال جبر الضرر لشخصه، وتعويض معنوي إذا لم تعد السلطات الجزائرية اعتقاله مرة أخرى.

ولا يعرف ما إذا كان إعلان صنصال العودة إلى الجزائر بدافع ذاتي محض، أم أنه بدافع أطراف يمينية فرنسية تسعى لتعطيل مساعي التقارب الجديدة بين الجزائر وباريس. ومن المرجح أن تعترض السلطات الفرنسية على محاولة صنصال السفر مجدداً إلى الجزائر، وأن تسعى لثنيه عن التفكير جدياً في ذلك، كون أن الأمر سيفهم بأنه استفزاز سياسي وسلوك تحدٍّ إزاء السلطات الجزائرية، مع توالي ردّات الفعل في البلاد بشأن ظهوره الإعلامي الأخير، وخصوصاً لمنع أي تأثير محتمل على أولى الاتصالات الرسمية والخطوات العملية القائمة بين الجزائر وباريس لحل الأزمة السياسية والدبلوماسية، إذ كانت الأمينة العامة للخارجية الفرنسية قد زارت الجزائر الخميس الماضي، ضمن جهود لصياغة تفاهمات لتجاوز الأزمة.

وبدا صنصال حذراً في تصريحاته الأخيرة، وقال إنه يفضل أن "يدقق في كل كلمة ننطق بها، أخشى على عائلتي. إذا عدت إلى الجزائر مع زوجتي، أخشى أن يعتقلوها أيضاً". وأجرى صنصال منذ أمس سلسلة حوارات صحافية حول ظروف وملابسات توقيفه في الجزائر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وظروف السجن ويومياته، إذ ذكر أنه اقتيد من المطار إلى مقر الأمن وهو مقيد اليدين ومغطى الرأس. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قرر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الإفراج عن صنصال بعد سنة من وجوده في السجن في أعقاب إدانته بتهم المساس بالوحدة الوطنية، وذلك بموجب قرار عفو إنساني بطلب من الرئيس الألماني، لدواعٍ صحية ونقله إلى ألمانيا للعلاج، قبل أن يعود السبت الماضي إلى فرنسا، حيث استقبله ماكرون.

وقضى بوعلام صنصال قرابة السنة في السجن بموجب حكم صدر من القضاء الجزائري في يوليو/ تموز الماضي بالسجن لخمس سنوات نافذة، بعدما وُجهت له تهم التضليل والادلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، وإهانة هيئة نظامية، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل كان أدلى بها لمنصة فرنسية، قال فيها إنّ أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، وإن الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي. وكان صنصال أحد أبرز ملفات الأزمة السياسية بين الجزائر وباريس التي تفجرت منذ يوليو 2024، بعد إعلان باريس اعترافها بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وظلت باريس عبر الرئيس إيمانويل ماكرون وكامل الحكومة والقوى السياسية والبرلمان، تضغط على الجزائر للإفراج عنه، لكن الجزائر رفضت ذلك، حتّى ورود الطلب الألماني بشأنه.