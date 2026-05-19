- السويد تشتري أربع فرقاطات من "نافال غروب" الفرنسية بقيمة خمسة مليارات دولار، مما يعزز التعاون الدفاعي بين البلدين بعد انضمام السويد للناتو في 2024. - الصفقة تشمل فرقاطات حديثة بمنظومة دفاع جوي متقدمة، وتأتي في إطار مشروع "الردع المتقدم" الفرنسي لتعزيز الردع الدفاعي الأوروبي. - تتزامن الصفقة مع توجه أوروبي لتعزيز التسلح وسط التوترات مع روسيا، وتعديل فرنسا لقانون البرمجة العسكرية لزيادة الإنفاق الدفاعي وتقليل الاعتماد على التصنيع الخارجي.

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، قرارها شراء أربع فرقاطات من إنتاج شركة "نافال غروب" الفرنسية لتحديث أسطولها البحري، في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار، وصفها رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بأنها "واحدة من أهم الاستثمارات الدفاعية" التي أجرتها بلاده منذ عقود. وبعد دقائق من الإعلان، سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الترحيب بالقرار في منشور على منصة إكس، معتبراً أن اختيار السويد العرض الفرنسي يعكس "الثقة المتبادلة" بين البلدين. وربط ماكرون الصفقة بالتعاون الدفاعي المتنامي بين باريس واستوكهولم، مستحضراً قرار فرنسا، نهاية عام 2025، شراء طائرتَي إنذار مبكر من طراز "غلوبال آي" من تصنيع شركة "ساب" السويدية لتحديث قدرات سلاح الجو الفرنسي.

وأضاف ماكرون أن "الشراكة بين البلدين لم تنفك تتعزز في السنوات الأخيرة"، في إشارة إلى سلسلة عقود وتفاهمات دفاعية تكثفت بينهما منذ انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مارس/ آذار 2024. كما أشار إلى مشاركة السويد، إلى جانب سبع دول أوروبية أخرى، في النقاشات التي أطلقتها باريس في مارس الماضي بشأن مشروع "الردع المتقدم"، وهو مقترح فرنسي يهدف إلى تعزيز الردع الدفاعي الأوروبي في مواجهة التهديد الروسي، من دون أن يحل محل المظلة النووية للحلف الأطلسي، بحسب ما أكدته وزارة الجيوش الفرنسية مطلع ذاك الشهر.

Sverige har valt Naval Groups FDI-fregatt för att modernisera sin marin.



Jag tackar Sverige och uppskattar det förtroende som visats Frankrike.



Efter Frankrikes beslut att utrusta sig med Saabs GlobalEye för att förnya sin flotta av radarspaningsflygplan… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2026

وتُعد الفرقاطات التي اختارتها السويد من أحدث ما أنتجته الصناعة البحرية الفرنسية، إذ دخل أول نموذج منها الخدمة الفعلية في البحرية الفرنسية خريف العام الماضي.

ووفق ما أوضحه وزير الدفاع السويدي بول يونسون، فإن العرض الفرنسي تفوق على عروض منافسة من بريطانيا وإسبانيا والسويد نفسها لثلاثة أسباب، تتمثل بسرعة التسليم، وجاهزية الطراز، واحتوائه على منظومة دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. ومن المنتظر تسليم أول فرقاطة "مجهزة بالكامل" بحلول عام 2030. وتأتي الصفقة في سياق تعاون دفاعي فرنسي سويدي متسارع خلال الأشهر الأخيرة، وقد تجلّى هذا التعاون في طلب فرنسا ثماني منظومات رادار من طراز "جيراف 1 إكس" من إنتاج شركة "ساب" السويدية، بحسب ما أعلنت، أمس الاثنين، المديرية العامة للتسليح التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنّ هذه الطلبية تكمل طلبية مماثلة أبرمتها فرنسا نهاية عام 2025. وتنظر باريس إلى هذا التبادل في العقود العسكرية باعتباره نموذجاً لما تسميه "التفضيل الأوروبي" في المشتريات الدفاعية، أي بناء شبكات تصنيع وتسليح داخل القارة بدلاً من الاعتماد على التصنيع الخارجي، ولا سيما الأميركي. وتأتي الصفقة في سياق أوروبي يتسم بتسارع إعادة التسلح منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وبتصاعد المخاوف من تراجع الالتزام الأميركي بأمن القارة، خصوصاً منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025.

كما يأتي الإعلان بالتزامن مع توجّه فرنسا إلى تعديل قانون البرمجة العسكرية للفترة بين 2024 و2030، والذي يجري التصويت عليه اليوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان). وتهدف الصيغة الجديدة من القانون إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وتسهيل إجراءات التعبئة الصناعية والعسكرية، كما يتضمن آليات استثنائية تسمح للدولة الفرنسية بتسريع بعض القرارات المرتبطة بالإنتاج الدفاعي والبنية التحتية العسكرية في حال حدوث تهديد للأمن القومي.